La Floride, dans une première, inflige des amendes aux entreprises de médias sociaux qui interdisent les candidats

WASHINGTON – La Floride est devenue lundi le premier État à réglementer la manière dont des entreprises comme Facebook, YouTube et Twitter modèrent le discours en ligne, en imposant des amendes aux entreprises de médias sociaux qui interdisent de manière permanente les candidats politiques à des postes dans tout l’État. La nouvelle loi, signée par le gouverneur Ron DeSantis, est une réponse directe à l’interdiction par Facebook et Twitter de l’ancien président Donald J. Trump en janvier. En plus des amendes pour interdiction de candidats, il est également illégal d’empêcher certains organes de presse de publier sur leurs plateformes en réponse au contenu de leurs articles. M. DeSantis a déclaré que la signature du projet de loi signifiait que les Floridiens seraient «protégés contre les élites de la Silicon Valley». « Si les censeurs de Big Tech appliquent les règles de manière incohérente, pour discriminer en faveur de l’idéologie dominante de la Silicon Valley, ils seront désormais tenus pour responsables », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le projet de loi fait partie d’une poussée plus large parmi les législatures des États conservateurs pour sévir contre la capacité des entreprises de technologie à gérer les publications sur leurs plates-formes. Les efforts politiques ont décollé après l’interdiction de M. Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Les législateurs du pays ont fait écho aux accusations de M. Trump selon lesquelles les entreprises sont biaisées contre les personnalités et les publications conservatrices, même si ces comptes prospèrent souvent en ligne. Plus d’une centaine de projets de loi ciblant les pratiques de modération des entreprises ont été déposés dans tout le pays cette année, selon la Conférence nationale des législatures d’État. De nombreux projets de loi sont morts, mais une proposition est toujours en débat au Texas. Twitter a refusé de commenter. Google et Facebook n’ont pas immédiatement commenté la signature du projet de loi. Le projet de loi de Floride rend illégal l’interdiction d’un candidat à une fonction publique pendant plus de 14 jours, ce qui semble interdire le type d’interdiction permanente des plateformes de médias sociaux appliquée aux comptes de M. Trump. Les entreprises se verraient infliger une amende de 250 000 dollars par jour pour les cas où elles auraient interdit un candidat à un poste dans tout l’État. L’amende est moins élevée pour les candidats à la recherche d’autres postes. La loi stipule que les plates-formes ne peuvent pas supprimer ou hiérarchiser le contenu d’une «entreprise journalistique» qui atteint une certaine taille. Les conservateurs ont été scandalisés l’année dernière lorsque Facebook et Twitter ont limité la portée d’un article du New York Post sur le contenu d’un ordinateur portable qui, selon lui, appartenait à Hunter Biden, le plus jeune fils du président Biden.

En vertu de la loi, les plates-formes doivent également être claires sur la manière dont elles décident de supprimer le contenu ou de le laisser en place. Un utilisateur peut poursuivre la plate-forme s’il estime que ces conditions sont appliquées de manière incohérente. Un amendement tardif au projet de loi exempte les entreprises de la loi si elles possèdent un parc à thème ou un lieu de divertissement de plus de 25 acres. Cela signifie qu’il est peu probable que la loi s’applique aux sites Web appartenant à Disney, qui exploite le Walt Disney World Resort, et à Comcast, qui possède Universal Studios Florida. En Floride, comme dans des dizaines d’autres États, la poussée des législateurs républicains pour punir les entreprises de médias sociaux fait suite aux autres efforts du parti pour nourrir les revendications d’une base conservatrice qui reste fidèle à M. Trump. La Floride, ainsi que les législatures républicaines de l’Oklahoma et de l’Iowa, ont adopté ces dernières semaines une législation limitant le droit de manifester et accordant l’immunité aux conducteurs qui font grève des manifestants dans les rues publiques. Et la pression républicaine pour rendre le vote plus difficile se poursuit sans relâche après le mensonge implacable de M. Trump sur les résultats des élections de 2020. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a promulgué de nouvelles restrictions sur le vote, tout comme M. DeSantis en Floride, et les républicains du Texas sont sur le point de passer bientôt le plus grand recul des droits de vote du pays. La poussée à l’échelle du parti et à l’échelle nationale découle des griefs répétés de M. Trump. Au cours de sa campagne de réélection ratée, M. Trump a poussé à plusieurs reprises pour abroger l’article 230 du Communications Decency Act, qui accorde à certaines entreprises de technologie l’immunité de responsabilité pour le contenu généré par les utilisateurs, alors même qu’il utilisait leurs plates-formes pour diffuser de la désinformation. Twitter et Facebook ont ​​finalement interdit M. Trump après avoir inspiré ses partisans, en utilisant leurs plates-formes, à attaquer le Capitole le 6 janvier. Les législateurs républicains de Floride ont fait écho à la rhétorique de M. Trump. «De nombreux électeurs sont venus me voir pour me dire qu’ils avaient été interdits ou démantelés sur les sites de médias sociaux», a déclaré le représentant Blaise Ingoglia lors du débat sur le projet de loi.

Mais les démocrates, les groupes libertaires et les entreprises de technologie disent tous que la loi viole les droits du premier amendement des entreprises de technologie de décider comment gérer le contenu sur leurs propres plates-formes. Il peut également s’avérer impossible de porter plainte en vertu de la loi en raison de l’article 230, les protections juridiques des plates-formes Web que M. Trump a attaquées. «C’est le gouvernement qui dit aux entités privées comment parler», a déclaré Carl Szabo, vice-président de NetChoice, une association professionnelle qui comprend Facebook, Google et Twitter comme membres. «En général, c’est une mauvaise lecture du premier amendement.» Il a déclaré que le premier amendement était conçu pour protéger des sites comme Reddit de l’intervention du gouvernement, et non pour protéger les «politiciens de Reddit». La mesure de la Floride sera probablement contestée devant les tribunaux, a déclaré Jeff Kosseff, professeur de droit de la cybersécurité à la United States Naval Academy. «Je pense que c’est le début de tester les limites des juges sur ce type de restrictions pour les médias sociaux», a-t-il déclaré.