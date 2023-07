La Floride dans l’eau chaude alors que la température de l’océan augmente avec l’humidité

ORLANDO, Floride (AP) – Le réchauffement mondial record des océans a envahi la Floride avec vengeance.

Les températures de l’eau au milieu des années 90 (milieu des années 30 Celsius) menacent les récifs coralliens délicats, privant les nageurs de baignades rafraîchissantes et ajoutant un peu plus de mal au climat estival déjà oppressant du Sunshine State. Les prévisionnistes préviennent des températures qui, avec l’humidité, atteindront 110 degrés (43 degrés Celsius) d’ici la fin de la semaine.

Si cela ne suffit pas, la Floride est sur le point de recevoir une dose de poussière du désert saharien africain qui risque de nuire à la qualité de l’air.

Le globe vient de connaître une semaine de chaleur jamais vue dans les mesures modernes, a déclaré lundi l’Organisation météorologique mondiale, utilisant les données de l’agence météorologique japonaise pour confirmer les enregistrements non officiels rapportés presque quotidiennement la semaine dernière par le Climate Reanalyzer de l’Université du Maine. Le Japon a signalé vendredi que la température moyenne mondiale était supérieure d’un demi-degré (0,3 degré Celsius) à sa dernière journée record d’août 2016.

Les températures mondiales à la surface de la mer ont atteint des records depuis avril et l’Atlantique Nord est hors des cartes depuis la mi-mars, rapportent les météorologues, car le changement climatique est lié à des événements plus extrêmes et plus meurtriers.

« Nous sommes en territoire inconnu et nous pouvons nous attendre à ce que d’autres records tombent », a déclaré le directeur des services climatologiques de l’OMM, Christopher Hewitt. « C’est une nouvelle inquiétante pour la planète. »

C’est maintenant au tour de la Floride.

La température de l’eau près de Johnson Key a frôlé les 97 degrés (36,1 degrés Celsius) lundi soir, selon une bouée de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Une autre bouée avait une lecture proche de 95 (35 Celsius) près de Vaca Key un jour plus tôt. Il fait environ 5 degrés de plus que la normale à cette période de l’année, ont déclaré les météorologues.

« C’est incroyable », a déclaré le météorologue du National Weather Service Andrew Orrison. « L’eau est si chaude que vous ne pouvez vraiment pas vous rafraîchir. »

Alors que les lectures de 95 et 96 degrés étaient dans des eaux peu profondes, « les températures de l’eau sont de 90 à 93 degrés Fahrenheit autour d’une grande partie de la Floride, ce qui est extrêmement chaud », a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami. Il a dit que sa piscine à 95 degrés ne le refroidissait pas – elle le laissait juste humide.

Les températures de l’eau dans le golfe du Mexique et le sud-ouest de l’Atlantique sont de 4 à 5 degrés (2 à 3 degrés Celsius) plus chaudes que la normale, a déclaré Orrison. Parce que l’eau est si chaude, l’air en Floride devient plus humide et « cela rend les choses plus difficiles ou plus oppressantes pour les gens qui vont être en déplacement », a-t-il déclaré.

Le dôme de chaleur qui a cuit le Texas et le Mexique pendant une grande partie du début de l’été a suinté son chemin vers la Floride avec du soleil, peu ou pas de nuages ​​ou de pluie rafraîchissants, mais l’humidité a été aggravée par les océans chauds, ont déclaré Orrison et McNoldy.

Non seulement cela restera pendant un certain temps alors que les conditions météorologiques semblent bloquées – un signe de changement climatique, selon certains scientifiques – « cela peut en fait avoir tendance à s’aggraver un peu », a déclaré Orrison, avec une chaleur et une humidité supplémentaires selon les prévisions de la NOAA. un indice de chaleur autour de 110 le week-end.

Ça pourrait être pire. Des températures de l’air de 110 sont prévues pour le sud-ouest des États-Unis, y compris l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le sud-est de la Californie, a déclaré Orrison. Death Valley devrait voir des sommets de 120 à 125 d’ici la fin de la semaine, et peut-être un 130 très inhabituel.

À Hollywood Beach, au sud de Fort Lauderdale, les 91 degrés de lundi étaient à peu près moyens et Glenn Stoutt a déclaré que la brise lui permettait de faire des fentes avec une balle lestée de 15 livres et de la gymnastique suédoise – bien qu’il portait des chaussures sur le sable brûlant.

« C’est drôle de voir les nouveaux arrivants et les touristes arriver à mi-chemin et se rendre compte que leurs pieds se brûlent », a déclaré Stoutt. « Ils commencent à courir, mais peu importe la vitesse à laquelle vous courez, vous devez les mettre à l’eau. »

Les scientifiques s’inquiètent pour le corail dans cette eau réchauffée.

« Il y a de fortes chances que le stress thermique s’accumule très tôt dans la saison, nous pourrions donc être confrontés à un blanchissement désagréable », a déclaré Mark Eakin, de l’International Coral Reef Society, un scientifique retraité de la NOAA sur les récifs coralliens. Le blanchissement affaiblit le corail ; il faut une chaleur prolongée pour le tuer.

« Nous recevons déjà des rapports de blanchissement du Belize, ce qui est très alarmant en ce début d’été », a déclaré la scientifique Liv Williamson du Coral Reef Futures Lab de l’Université de Miami. Elle a déclaré que les projections mondiales donnent 90% de chances de blanchissement majeur sur de nombreux récifs, notamment dans les îles du Pacifique le long de l’équateur, le Pacifique tropical oriental au Panama, la côte caraïbe de l’Amérique centrale et en Floride.

« Ce n’est qu’en juillet, cette chaleur continuera de s’accumuler et ces coraux seront obligés de faire face à des conditions dangereusement chaudes pendant beaucoup plus longtemps que la normale », a déclaré Williamson dans un e-mail.

Le blanchissement et la mort des coraux sont de plus en plus fréquents avec le changement climatique, en particulier lors d’un El Nino, la Grande Barrière de Corail australienne perdant la moitié de ses coraux lors du dernier El Nino surdimensionné en 2016, a déclaré Williamson.

Les scientifiques disent qu’un nouvel El Nino est en partie responsable de la chaleur actuelle, ainsi que du réchauffement toujours croissant dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel.

Ensuite, il y a cette poussière du Sahara.

Avec peu de pluie pour garder le sol ancré, il est courant à cette période de l’année que des panaches de particules de poussière du désert du Sahara traversent l’Atlantique par des vents d’altitude. Il faut des vents forts pour les pousser jusqu’en Floride, donc cela n’arrive pas souvent.

Un panache s’est installé sur le sud de la Floride lundi, et le prochain panache était attendu plus tard dans la semaine, a déclaré Sammy Hadi, météorologue pour le National Weather Service à Miami. Les panaches restent généralement deux à trois jours et assèchent l’atmosphère, de sorte qu’il y a moins de pluies l’après-midi typiques des étés de Floride.

Un plus : la lumière du soleil qui rebondit sur ces particules de poussière produit des levers et couchers de soleil plus vifs.

« En général, cela rend les levers et couchers de soleil plus vibrants et plus beaux », a déclaré Hadi.

Terry Spencer a contribué depuis Hollywood Beach. Borenstein a rapporté de Washington. Suivez Seth Borenstein sur @borenbears et Mike Schneider à @MikeSchneiderAP sur Twitter.

