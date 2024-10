La Floride creuse des montagnes de sable balayées par des ouragans consécutifs

BRADENTON BEACH, Floride — Quand un ouragan jette son dévolu sur la Floride, des habitants fatigués par la tempête peut penser à des vents catastrophiques, des pluies battantes et des ondes de tempête dangereuses. Des monticules de sable avalant leurs maisons ? Pas tellement.

C’est la réalité pour certains après les ouragans Hélène et Milton. La côte du golfe de Floride avec des succès consécutifs en moins de deux semaines. Onde de tempête des hauteurs allant jusqu’à 3 mètres ont balayé des montagnes de sable dans les communautés – dans certaines régions, 1,5 mètre de haut ou plus.

Le sable fin et blanc contribue à faire des plages de Floride l’une des plus belles au monde. Mais les puissantes tempêtes ont transformé ce précieux produit en une nuisance coûteuse, le sable créant de véritables obstacles au rétablissement alors que les propriétaires et les municipalités se frayent un chemin pour sortir.

« Je n’ai jamais vu de sable comme celui-ci », a déclaré Scott Bennett, un entrepreneur qui a travaillé dans le domaine du rétablissement suite à une tempête depuis l’ouragan Katrina en 2005. « Le vent, la pluie, l’eau, mais jamais le sable. »

Le lendemain matin Ouragan Milton s’est écrasé sur le rivage, les routes de Bradenton Beach, à environ une heure de route au sud de Tampa, étaient bordées de bancs de sable de quelques pieds (moins d’un mètre) de haut, entourant certains bungalows. Les vues de la vieille ville balnéaire de Floride n’étaient pas sans rappeler celles observées après une tempête de neige violente dans le Midwest.

« La meilleure façon de le décrire, c’est comme s’il tombait entre 1,2 et 1,8 mètre de neige dans le nord », a déclaré Jeremi Roberts, membre de l’équipe d’intervention d’urgence de l’État chargé d’évaluer les dégâts ce jour-là.

Une heure plus au sud, Ron et Jean Dyer ont déclaré que les tempêtes avaient soufflé environ 0,9 mètre de sable contre leur immeuble en copropriété sur l’île de Venise.

« La plage a tout bougé », a déclaré Ron Dyer.

Il a fallu deux jours à des dizaines de bénévoles armés de pelles et de brouettes pour extraire tout le sable de la piscine de l’appartement après L’ouragan Hélène, seulement pour voir Milton le remplir à nouveau, a-t-il déclaré.

«Ils ont juste continué à creuser et à rouler, à creuser et à rouler. … Ils sont restés là pendant deux jours pour faire ça », a-t-il déclaré. « Nous devons tout recommencer. »

Larry West, entrepreneur en récupération après tempête, estime que son équipe effectuera un travail d’une valeur d’environ 300 000 $ rien que pour nettoyer tout le sable et les débris laissés dans l’un des immeubles en copropriété qu’il restaure à Manasota Key, à environ 56 kilomètres au sud de Sarasota. Il s’attend à ce que de nombreux propriétaires, en particulier ceux qui n’ont pas d’assurance contre les inondations, devront payer de leur poche ce type de nettoyage.

« Le pauvre propriétaire qui va devoir dépenser 150 000 $ pour le nettoyage, cela va lui faire du mal », a déclaré West.

West a déclaré qu’il ne savait pas où prendre le sable, après avoir entendu dire qu’un parc local que les responsables du comté de Charlotte avaient désigné comme site de dépôt se remplissait de ce matériel. Selon la préfecture, deux sites restent ouverts pour le dépôt de sable.

« En ce moment, je construis des montagnes dans leur aire de stationnement », a déclaré West à propos du complexe de condos qu’il restaure. « Nous attendons juste de savoir s’ils vont nous demander de le transporter vers un autre endroit. »

Les responsables du comté de Pinellas, durement touché, où se trouve Saint-Pétersbourg, sont encore en train de calculer l’ampleur de la part qu’Hélène et Milton ont retirée du littoral, mais le directeur des travaux publics du comté, Kelli Hammer Levy, estime l’estimation actuelle à 1. millions de mètres cubes (765 000 mètres cubes) de sable perdus.

« Beaucoup de volume a été perdu, et c’est notre principale préoccupation ici en ce moment », a-t-elle déclaré au Conseil de développement touristique du comté. « Il est difficile de rester positif avec certaines de ces choses. Je sais que les images ne correspondent pas à ce que nous voulons voir.

À titre de comparaison, un projet de rénovation des plages de 2018 visant à consolider le littoral du comté avec 1,3 million de mètres cubes (994 000 mètres cubes) de sable a coûté plus de 50 millions de dollars, selon le Corps des ingénieurs de l’armée américaine.

Levy espère qu’une grande partie du sable déplacé pourra être réutilisée. Les responsables de Pinellas encouragent les résidents à rapporter leur sable directement sur la plage, à condition qu’il soit propre.

« Encore une fois, il nous suffit d’enlever les débris. J’ai vu des piles d’armoires de cuisine là-bas », a déclaré Levy. « Nous allons avoir un problème si nous avons beaucoup de choses de ce genre là-bas. »

Le comté a également ouvert un point de dépôt où les résidents peuvent laisser le sable que les travailleurs pourront filtrer et nettoyer, ou éliminer s’il est contaminé, sous la direction du Département de la protection de l’environnement de l’État.

Pendant ce temps, les habitants de Floride continuent de creuser le sable soulevé par la tempête, pour la plupart à la main.

« Chaque pelletée est lourde », a déclaré West, l’entrepreneur en construction. « C’est horrible, en ce qui concerne le nettoyage. »

___

Les journalistes visuels d’Associated Press Rebecca Blackwell et Ty O’Neil ont contribué à ce rapport. Kate Payne est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.