Le match en milieu de semaine de l’équipe masculine de basket-ball de Floride contre le nord de la Floride a été annulé, a confirmé une personne au courant de la situation au Gainesville Sun, afin que le programme se concentre sur le rétablissement continu de Keyontae Johnson.

Une décision sur l’opportunité d’aller de l’avant avec le concours de la Floride samedi contre Florida Atlantic est attendue jeudi, sinon plus tôt, a déclaré la personne, demandant l’anonymat en raison de la nature sensible et fluide de la situation.

Les responsables de l’administration ont eu des discussions préliminaires sur la possibilité d’annuler le reste du programme hors conférence, mais rien n’a été finalisé.

Johnson s’est effondré samedi contre l’État de Floride et a été emmené dans un hôpital local de Tallahassee, où il a été placé dans un coma médicalement induit alors que les médecins évaluaient davantage Johnson.

L’attaquant junior n’avait pas encore repris connaissance plus tôt lundi, bien que les responsables de la Floride aient déclaré que Johnson «suivait de simples ordres» lundi après-midi.

Le grand-père de Johnson, Larry DeJarnett, a confirmé à USA Today que les médecins prévoyaient de sortir la star de Floride d’un coma médicalement provoqué lundi après-midi.

« Ils ne sont tout simplement pas sûrs », a déclaré DeJarnett à USA TODAY Sports. « Il a peut-être eu une activité cérébrale, alors ils ont provoqué le coma. Ils l’ont mis sous médication pour le maintenir sous sédation. »

On ne sait pas si l’état de Johnson est lié au COVID-19 ou s’il avait déjà été testé positif. La Floride a dû suspendre les activités de l’équipe le mois dernier en raison de tests COVID-19 positifs, et l’entraîneur Mike White a déclaré que l’équipe avait également eu des problèmes dans le passé, mais les détails n’ont pas été publiés en raison des lois sur la confidentialité.

Après que l’Associated Press ait rapporté que Johnson avait déjà reçu un diagnostic de COVID-19, DeJarnett a déclaré à USA TODAY Sports qu’il ne savait pas si Johnson avait déjà souffert du virus.

« Je sais qu’il y a eu des moments où une partie de l’équipe a été mise en quarantaine, oui », a déclaré DeJarnett. « Je ne sais pas s’il était l’un d’entre eux ou non. »

Plus tard lundi, la Floride a publié ce qui suit sur son compte Twitter:

« Nous, ainsi que sa famille, sommes très reconnaissants pour l’effusion d’amour et de soutien pour Keyontae alors que nous continuons à le soulever dans des pensées et des prières collectives. Pour ceux qui veulent envoyer des lettres ou des cartes à la case postale 14485, Gainesville, Fl., 32604 C / O UF administration. «