La Floride adopte une loi pour imposer de lourdes amendes aux géants de la technologie qui déplacent les politiciens – RT USA News

La Floride devrait devenir le premier État à pénaliser les entreprises de médias sociaux pour avoir banni les politiciens de leurs plateformes. Les partisans ont salué le projet de loi comme une victoire pour la liberté d’expression, tandis que les critiques l’appellent un stratagème politique.

Sous SB 7072, les géants de la technologie comme Facebook et Twitter seront interdits de « en permanence » mettre sur liste noire un candidat candidat à une fonction politique. Des amendes de 250 000 dollars par jour seront prononcées pour avoir sciemment déplacé un candidat à un poste dans tout l’État, tandis que des amendes de 25 000 dollars par jour seront imposées pour l’interdiction d’autres demandeurs de poste. Le projet de loi ne s’applique qu’aux plates-formes comptant plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels, et les entreprises seront toujours autorisées à sanctionner les politiciens avec des suspensions de 14 jours. Les publications individuelles peuvent également être supprimées si elles enfreignent les directives de la plate-forme.

Le projet de loi a été adopté jeudi par les deux chambres de la législature de Floride et devrait être promulgué par le gouverneur républicain Ron DeSantis dans les prochains jours.

DeSantis a plaidé en faveur de la nouvelle loi dans le cadre d’un engagement à prendre «Cartel Big Tech.» En février, il a demandé que des mesures soient prises contre la «Monopole des plates-formes de communication» cette «Surveiller et contrôler» Floridiens.





Les législateurs des États qui ont soutenu la législation ont fait écho à des sentiments similaires. Le représentant de l’État républicain, John Snyder, a déclaré que le projet de loi indiquerait clairement à la Silicon Valley qu’ils ne sont pas les «Arbitres absolus de la vérité.»

« [T]a Constitution ne comporte pas d’astérisque indiquant que seuls certains discours sont libres et protégés », il a dit.

Mais les critiques affirment que le projet de loi vise à régler de vieux comptes et contient des failles politiquement motivées.

L’ancien président Donald Trump, qui a été expulsé indéfiniment de Twitter et suspendu de nombreuses autres plateformes à la suite des émeutes au Capitole en janvier, passe une grande partie de son temps en Floride et serait proche de DeSantis. Snyder insiste pour que le projet de loi « Ne concerne pas » Trump, mais vise plutôt à protéger les droits du premier amendement de tous les Floridiens.

Certains pensent cependant que la loi aurait l’effet inverse. Steve DelBianco, le directeur général de NetChoice, un groupe qui promeut la liberté d’expression sur Internet, a témoigné contre la législation le mois dernier, la décrivant comme une attaque claire contre la liberté d’expression.





« Imaginez si le gouvernement exigeait qu’une église autorise les commentaires créés par les utilisateurs ou les publicités de tiers faisant la promotion de l’avortement sur sa page de médias sociaux, » Dit DelBianco.

Les législateurs démocrates ont également souligné le fait que le projet de loi exempte toute entreprise qui « Possède et exploite un parc à thème ou un complexe de divertissement, » donnant essentiellement un laissez-passer gratuit aux applications appartenant à Disney. La Floride abrite Disney World.

La représentante démocrate Anna Eskamani a déclaré que la loi était «Restauration pour une entreprise spécifique».

Un législateur républicain a admis que Facebook pourrait contourner le règlement en ouvrant un «Zuckerland» parc à thème en Floride.

