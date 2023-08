La Florida State University fait appel à JPMorgan pour trouver des investisseurs potentiels

La Florida State University a travaillé avec JPMorgan alors qu’elle explore les options pour obtenir des financements d’investisseurs institutionnels, selon une personne proche du dossier.

Les discussions se sont poursuivies ces derniers mois et Sixth Street Partners a exprimé son intérêt en tant qu’investisseur, a déclaré la personne.

On ne sait pas si le financement serait spécifiquement destiné au département des sports de la FSU ou à d’autres parties de l’université, bien que le président de l’université aurait a déclaré cette semaine à son conseil d’administration qu’il devrait sérieusement envisager de quitter la division de la conférence de la côte atlantique de la NCAA si le modèle de distribution des revenus de la conférence ne changeait pas.

Les discussions avec des investisseurs potentiels en actions ne sont pas liées à la poussée potentielle de FSU à quitter la conférence, selon la personne proche du dossier.

Sportico plus tôt signalé que FSU travaillait avec JPMorgan et que Sixth Street faisait partie des discussions.

JPMorgan et Sixth Street ont refusé de commenter. Les représentants de la FSU et de la NCAA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Il est rare que les universités publiques reçoivent des fonds d’investisseurs institutionnels.

En 2019, la conférence Pac-12 avait exprimé intéressé à vendre une participation dans ses droits médiatiques à des sociétés de capital-investissement, mais n’a plus tardé à le faire.

« Cet effort s’est effondré, principalement parce que c’était un défi d’associer des investisseurs privés aux droits médiatiques potentiels pour les écoles publiques », a déclaré Lee Berke, consultant en médias sportifs.

« Avec FSU, nous ne parlons que d’une seule école publique, mais les défis associés à l’investissement privé s’appliquent toujours », a déclaré Berke. « Les investisseurs potentiels peuvent souhaiter un retour sur investissement relativement rapide et prévisible, mais il faudra peut-être des années à la FSU pour se dégager de l’octroi de ses droits et conclure un nouvel accord médiatique beaucoup plus important avec l’ACC ou une autre conférence. »

Alors que d’autres divisions de la NCAA telles que la Big Ten et la Southeastern Conference ont récemment signé des accords lucratifs sur les droits des médias, l’ACC a été enfermé dans un accord avec ESPN qui court jusqu’en 2036.

Les accords de droits médiatiques sont souvent une source majeure de revenus pour les équipes et les ligues dans les sports professionnels et collégiaux.

Le modèle de distribution des revenus de l’ACC a récemment changé de manière à récompenser ceux qui réussissent le mieux en matière de football et de basket-ball. La FSU s’est prononcée en faveur d’un changement de ce modèle afin qu’il récompense plutôt les écoles qui génèrent des revenus TV plus élevés.