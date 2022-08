La floriculture résulte de la foire du comté de Whiteside – Shaw Local

MORRISON- La 151e foire du comté de Whiteside a annoncé les gagnants de la catégorie floriculture ouverte.

Floriculture ouverte

Prix

Prix ​​​​du premier exposant (par Behrz-Bloomz de Sterling): Sara B. Medendorp, Morrison

Deuxième prix (par la famille James Voss à la mémoire d’Evelyn Voss): Chris McKenna, Erie

Certificat-cadeau pour la plupart des rubans bleus

Division One Tuesday Show (Best of Show Rosette Awards in Division One)

Meilleure plante : Raymond M. Gomez, Morrison For Succulents (Bird Bath)

Meilleure table : Sara B. Medendorp, Morrison

Meilleure porte : Sharon K. Moore, Morrison pour Winter Wreath

Paramètres du tableau Un

Dîner pour deux : Sara B. Medendorp, Morrison

Réunion de classe – Buffet : Sara B. Medendorp, Morrison

Hard Times Party for Four (Plats variés ou dépareillés) : Donna Young, Sterling

Un peu de pays : Sara B. Medendorp, Morrison

Action de grâce : Sara B. Medendorp, Morrison

Dîner officiel : Donna Young, Sterling

Collection de plantes en pot One

Collection de Cactus et/ou Succulentes (Quatre variétés) : Raymond M. Gomez, Morrison

Collection de plantes d’intérieur (quatre variétés) : Raymond M. Gomez, Morrison

Plante d’intérieur inhabituelle à entrée unique en fleurs : Susan Devers, Morrison

Jardinière suspendue – Feuillage : Raymond M. Gomez, Morrison

Jardinière suspendue – Floraison : Austin Zink, Rock Falls

Jardin thématique miniature : Sharon K. Moore, Morrison

Collection de fleurs coupées One

Trois mini-feuilles d’Hosta : Donna Young, Sterling

Collection de feuilles de Coleus (six variétés) : Sharon K. Moore, Morrison

Collection de glaïeuls (six variétés) : Cindy Young, Erie

Collection de soucis (variétés une fleur chacune dans un récipient séparé) : Donna Young, Sterling

Zinnias, grand : Donna Young, Sterling

Zinnias, petit : Donna Young, Sterling

Trois glaïeuls dans un vase (trois de la même variété) : Donna Young, Sterling

Trois feuilles d’Hosta, grandes : Penny Dyke, Morrison

Trois feuilles d’hosta, petites : Sharon K Moore, Morrison

Collection de tournesols (six variétés) : Mike Selburg, Lyndon

Arrangement de Fleurs Coupées One

Géraniums : Donna Young, Sterling

Glaïeul : Cindy Young, Érié

Lys : Sara B. Medendorp, Morrison

Soucis africains : Donna Young, Sterling

Soucis français : Chris McKenna, Erie

Zinnias : Chris McKenna, Erie

Pensées : Donna Young, Sterling

Pétunias : Donna Young, Sterling

Roses : Chris McKenna, Érié

Mufliers : Donna Young, Sterling

Marguerites : Chris McKenna, Erie

Toute autre fleur coupée que la liste : Donna Young, Sterling

Arrangements floraux Un

Arrangement par le nouvel exposant : Lois M. Gelwicks, Mt. Carroll

Arrangement par L’homme qui aime les fleurs : Raymond M. Gomez, Morrison

Arrangement de fleurs mélangées : Chris McKenna, Erie

Arrangement d’un genre : Cindy Young, Erie

Arrangement pour petite table : Sara B. Medendorp, Morrison

Arrangement tout jaune dans un récipient en métal : Sara B. Medendorp, Morrison

Mon arrangement préféré : Sara B. Medendorp, Morrison

Fleurs rouges dans un récipient rouge : Chris McKenna, Erie

“Just in From The Garden” – Arrangement dans un pot de fruits : Austin Zink, Rock Falls

Arrangement avec Birdhouse : Sara B. Medendorp, Morrison

Arrangement pour la cuisine : Sara B. Medendorp, Morrison

Arrangement de fleurs sauvages : Cindy Young, Erie

Arrangements de nouveauté un

Décor de porte Fête de remise des diplômes : Sara B. Medendorp, Morrison

Décoration de porte – Printemps : Sara B. Medendorp, Morrison

Décoration de porte-Été : Marcia A. Brands, Morrison

Décoration de porte – Automne : Sara B. Medendorp, Morrison

Décoration de porte – Hiver : Sharon K. Moore, Morrison

Décorer une chaise de jardin avec des plantes et/ou des accessoires : Sara B. Medendorp, Morrison

Matériel végétal séché, pas de tenture murale : Marcia A. Brands, Morrison

Arrangements pour occasions spéciales Un

Arrangement pour l’heure du thé (avec tasse et soucoupe) : Cindy Young, Erie

Arrangement de la pièce maîtresse de Noël : Chris McKenna, Erie

Arrangement patriotique pour le 4 juillet : Chris McKenna, Erie

Arrangement des feuilles d’Hosta – Une fleur d’un genre peut être ajoutée : Sharon K. Moore, Morrison

Arrangement de l’Action de grâce : Chris McKenna, Erie

Arrangement – Nouveau bébé : Sara B. Medendorp, Morrison

Diplôme d’études secondaires ou collégiales : Sara B. Medendorp, Morrison

Le comté de Whiteside célèbre ses 150 ans : Sara B. Medendorp, Morrison

Spectacle du jeudi de la division deux

Meilleur arrangement : Chris McKenna, Erie pour le thème musical

Meilleur arrangement : Sara B. Medendorp, Morrison pour Mixed Flowers

Arrangement de fleurs coupées Deux

Chrysanthèmes : Chris McKenna, Erie

Marguerites Gloriosa : Sara B. Medendorp, Morrison

Roses : Chris McKenna, Érié

Salvia : Chris McKenna, Erie

Soucis (utilisant plusieurs variétés): Sara B. Medendorp, Morrison

Dahlias : Chris McKenna, Érié

Glaïeuls : Donna Young, Sterling

Tournesols : Mike Selburg, Lyndon

Cosmos : Mike Selburg, Lyndon

Meilleur spécimen deux

Meilleur spécimen de rose : Sara B. Medendorp, Morrison

Meilleur spécimen de crête de coq : Cindy Young, Erie

Meilleur spécimen d’une nouvelle fleur : Connie Landheer, Morrison

Meilleur spécimen de grand glaïeul : Donna Young, Sterling

Meilleur spécimen de glaïeul miniature : Cindy Young, Erie

Meilleur spécimen – Hortensia : Sharon K. Moore, Morrison

Arrangements floraux Deux