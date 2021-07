Les entreprises surveillent la propagation de la variante delta Covid alors qu’elles adaptent les plans de retour au bureau et donnent la priorité à la flexibilité des employés, a déclaré vendredi à CNBC un membre du conseil d’administration de trois sociétés Fortune 500.

« Je pense qu’il va continuer d’y avoir des offres hybrides. … La flexibilité est là pour rester, surtout si vous voulez être compétitif pour les talents », a déclaré Shellye Archambeau, directrice chez Verizon, Nordstrom et Roper Technologies. Elle est également une ancienne PDG de MetricStream, qui fabrique des logiciels de gouvernance, de gestion des risques et de conformité.

Archambeau a déclaré que les préoccupations de réouverture des entreprises sont motivées par la variante delta hautement transmissible, découverte pour la première fois en Inde. C’est désormais la souche dominante de Covid aux États-Unis et elle provoque une nouvelle augmentation des cas et des décès, en particulier dans les communautés en grande partie non vaccinées.

« Les entreprises surveillent les données très attentivement », a déclaré Archambeau. « Ce que je vois, c’est qu’ils essaient de rester flexibles, créant la possibilité pour les employés de revenir au travail tout en surveillant les chiffres et l’évolution des tarifs. »

Les remarques d’Archambeau interviennent alors que les grandes entreprises tentent de trouver un moyen de retourner au bureau en toute sécurité.

Peu d’entreprises obligent les employés à être complètement vaccinés avant de retourner au bureau, a déclaré Archambeau. Au lieu de cela, elle a déclaré que les entreprises encourageaient fortement et essayaient de faciliter la vaccination des employés, en rendant même volontaire le retour au bureau et en encourageant les protocoles de port de masque et de distanciation physique pour les travailleurs non vaccinés.

Selon une enquête menée en avril par l’Arizona State University avec le soutien de la Fondation Rockefeller, plus de 60% des entreprises aux États-Unis exigeront une preuve de vaccination de leurs employés tandis que 44% exigeront que tous les employés se fassent vacciner et 31% encourageront vaccins.

Archambeau, conseiller stratégique du président de l’ASU, a déclaré que la pression des pairs commencera bientôt à jouer un rôle plus important pour pousser les employés à se faire vacciner.

Un plus grand nombre d’employés peuvent également retourner au bureau lorsque les enfants sont vaccinés, ce qui leur permet d’aller continuellement à l’école, de participer à des activités en personne et de compter sur les services de garde d’enfants.

« Je pense qu’au fil du temps, les entreprises encouragent absolument fortement les employés à se faire vacciner », a déclaré Archambeau. « La façon dont ils pourront travailler, les types de rôles qu’ils pourront jouer, je pense, avec le temps, seront affectés par le fait qu’ils soient vaccinés ou non. … Les gens voudront être vaccinés. vaccinés pour bien réussir au sein de l’entreprise. »