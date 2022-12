La flexibilité de Scaloni aide l’Argentine et Messi à la Coupe du monde

La danse de l’Argentine continue, alors que leurs fans chantent, jusqu’à la demi-finale de la Coupe du monde de mardi contre la Croatie, puis potentiellement une chance à la gloire éternelle lors de la finale de dimanche, ou à une fin mélancolique de l’ère Lionel Messi lors de la consolation de la troisième place de samedi. Jeu.

Barrant les portes de la gloire se trouvent les adversaires mêmes contre qui, d’une manière perverse, toute cette aventure improbable est devenue une possibilité.

2 Connexe

L’Argentine a rencontré la Croatie lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie. La Albiceleste étaient entraînés à l’époque par Jorge Sampaoli – très bien noté, très talentueux, très volatil. Cela ressemblait toujours à un mauvais ajustement. L’Argentine manquait de joueurs, et surtout de défenseurs, pour exécuter le jeu de pressing haut et dynamique caractéristique de Sampaoli.

La Croatie les a démontés. Et dans les phases finales d’une victoire 3-0, Sampaoli s’est tenu sur la ligne de touche en insultant les joueurs adverses. C’était une image horrible, et un moment où l’association de football argentine a commencé à se demander si c’était une erreur de lui donner un contrat à long terme.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Support

Les choses se sont améliorées plus tard dans le tournoi, les joueurs expérimentés de l’Argentine assumant une partie de la responsabilité. Ils ont battu le Nigeria pour se qualifier pour les huitièmes de finale et n’ont pas été humiliés lors d’une défaite en huitièmes de finale contre les éventuels champions de France. Mais – bien que cela leur coûterait – un changement devait être fait. Sampaoli a été licencié et, d’abord sur une base intérimaire avec l’indéniable vertu de venir bon marché, Lionel Scaloni a été nommé pour le remplacer.

Maintenant, plus de quatre ans plus tard, nous y sommes. Scaloni a amené l’Argentine à son premier titre senior depuis 1993 – lorsqu’elle a remporté la Copa America l’année dernière – et maintenant à une demi-finale de Coupe du monde.

Cela a été toute une promotion pour quelqu’un sans expérience préalable en tant qu’entraîneur senior, qui faisait partie du personnel en 2018 dans la position relativement modeste d’observateur de futurs adversaires potentiels.

DEMI-FINALES COUPE DU MONDE

Mais l’expérience peut parfois compter pour peu et c’est Scaloni qui a fêté vendredi une victoire sur un homologue bien plus prestigieux. La victoire de l’Argentine en quart de finale contre les Pays-Bas et son entraîneur Louis van Gaal n’est peut-être due qu’à une séance de tirs au but, mais à l’exception du dernier rallye néerlandais à la fin du temps réglementaire, les hommes de Scaloni ont maîtrisé le match.

Cela a fini par être un match où l’entraîneur le moins expérimenté a émergé avec un crédit considérable. Un coach a trois responsabilités principales : sélectionner l’équipe, déterminer la stratégie et établir le ton émotionnel dans lequel le travail se déroule. Émotionnellement, l’Argentine a extrêmement bien réagi après avoir perdu son avance en temps réglementaire de manière si dramatique ; ils l’ont ignoré et étaient de loin la meilleure équipe en prolongation.

jouer 0:36 Les supporters de l’Albiceleste célèbrent le penalty décisif de Lautaro Martinez contre les Pays-Bas pour envoyer l’Argentine en demi-finale de la Coupe du monde.

Tactiquement aussi, Scaloni a dû aller au puits – et a répondu au défi offert par une défaite potentiellement démoralisante contre l’Arabie saoudite le jour de l’ouverture. L’entraîneur saoudien Hervé Renard avait visiblement longuement étudié l’Argentine. Il avait vu que l’équipe de Scaloni visait à avoir le ballon, tissant ses schémas de milieu de terrain patients, déplaçant la défense adverse jusqu’à ce qu’elle puisse glisser Messi suffisamment près du but pour causer un problème. Son équipe a donc forcé l’Argentine à jouer un type de jeu différent, en pressant haut, en les mettant sous pression et en les entraînant dans un type de jeu auquel ils ne voulaient pas jouer.

Pour son audace, la victoire saoudienne doit se classer parmi les plus grands bouleversements de la Coupe du monde de tous les temps, mais elle n’a pas fait dérailler l’Argentine car Scaloni a réussi à marier deux impulsions contradictoires. Il avait suffisamment confiance en son idée originale pour s’en tenir à ses armes, tout en reconnaissant la nécessité d’un changement.

Scaloni a réalisé immédiatement que la séquence de 36 matchs sans défaite de l’Argentine ne comptait pas pour beaucoup. Les choses seraient plus difficiles maintenant ; des adaptations seraient nécessaires. Ils ne seraient pas en mesure de dicter leur propre rythme joyeux tout au long des jeux. À l’avenir, Messi devrait choisir son moment – ​​ce qui était plus susceptible de se produire à mesure que le match avançait et que l’espace s’ouvrait.

Avec Messi opérant de manière décisive mais sporadique, il y avait un besoin de plus de mobilité en première ligne – et donc l’avant-centre Lautaro Martinez a cédé la place à Julian Alvarez, un attaquant avec l’âme d’un milieu de terrain. Cela leur a permis de décrocher des victoires contre le Mexique, la Pologne et l’Australie.

Et puis, spécifiquement contre les Néerlandais, un autre changement s’imposait. Depuis les dernières minutes d’un match amical avec l’Estonie en juin, l’Argentine flirte avec une formation à trois défenseurs centraux. Ils ont clôturé certains de leurs matchs de Coupe du monde précédents avec cette formation, mais contre les Pays-Bas, c’est ainsi qu’ils ont commencé.

L’Équateur avait fait le changement avec succès contre les Néerlandais lors de leur tirage au sort en phase de groupes, et l’Argentine a emboîté le pas. Comme les États-Unis l’ont découvert lors de leur défaite en huitièmes de finale, l’arme d’attaque la plus pointue des Pays-Bas est Denzel Dumfries, bondissant de l’arrière droit. L’Équateur l’a fermé, tout comme l’Argentine — et à l’exception de l’accusation de retard à la fin du temps réglementaire, le Oranje n’a jamais constitué une menace. Le bricolage de Scaloni a porté ses fruits.

La Croatie pose un défi différent et Scaloni réfléchira à la manière de gagner la bataille du milieu de terrain, notamment contre le vénérable capitaine croate Luka Modric. Mais il proposera sûrement quelque chose de plus efficace que ce que son prédécesseur Sampaoli pouvait faire il y a quatre ans.