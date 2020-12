TOKYO: La flamme olympique se rendra toujours dans toutes les 47 préfectures du Japon lors du relais de la torche à partir du 25 mars, ont annoncé mardi les organisateurs, respectant le plan initial avant le report des Jeux à l’année prochaine en raison de la coronavirus pandémie.

Quelques jours avant le début du relais de la flamme en mars de cette année, le Comité international olympique et le gouvernement japonais ont pris la décision sans précédent de reporter les Jeux.

Malgré COVID-19[feminine restrictions et augmentation des cas au Japon, les organisateurs ont annoncé mardi que la tournée de 121 jours, qui commence à Fukushima et se termine au stade national de Tokyo lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux le 23 juillet, se poursuivra.

L’annonce est intervenue après qu’un sondage effectué par un diffuseur de la NHK a montré qu’un tiers des résidents japonais souhaitaient que les Jeux olympiques de Tokyo soient abandonnés au milieu des craintes qu’un afflux de visiteurs étrangers ne provoque une COVID-19[feminine cas.

Alors que le Japon est aux prises avec une troisième vague d’infections, le sondage NHK, mené du 11 au 13 décembre, a montré que 32% des répondants souhaitaient que les Jeux d’été soient entièrement annulés.

Seulement 27% ont dit qu’ils devraient aller de l’avant comme prévu et 31% étaient en faveur d’un autre retard.

Pour marquer les 100 jours du début de la tournée, Tokyo Skytree, la plus haute tour du monde et une partie emblématique de la ligne d’horizon de la capitale japonaise, a été illuminée mardi dans la teinte or rose de la torche olympique de Tokyo.

Les organisateurs ont déclaré que l’itinéraire complet du relais serait annoncé en février.