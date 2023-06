La flamme de l’espoir, qui brûlera pour les Jeux olympiques spéciaux de Berlin 2023, a été allumée et le flambeau a été remis aux organisateurs allemands des Jeux qui se tiendront du 17 au 25 juin.

La cérémonie rituelle s’est tenue ici mercredi avec la participation d’athlètes de Special Olympics dans la tradition d’allumer la flamme des Jeux Olympiques.

L’événement a eu lieu au hall d’exposition Zappeion, près du stade qui a accueilli les premiers Jeux Olympiques modernes en 1896.

La flamme a été allumée à partir d’un miroir concave à l’aide des rayons du soleil. Une jeune fille grecque jouant le rôle d’une ancienne grande prêtresse grecque a allumé la torche et l’a remise aux organisateurs allemands des Jeux, qui doivent se tenir du 17 au 25 juin, rapporte Xinhua.

Un relais de la flamme aura lieu en Allemagne jusqu’à la cérémonie d’ouverture. Plus de 7 000 athlètes de plus de 190 pays et régions participeront à 26 sports d’été, selon un communiqué de presse de Special Olympics Hellas qui a organisé l’événement de mercredi.

« Notre objectif est de faire sortir autant de personnes handicapées de chez elles que possible, en leur offrant, ainsi qu’à leurs familles, une nouvelle vie avec des couleurs, de la joie et de l’optimisme », a déclaré Dionisis Kodelas, président de Special Olympics Hellas lors de son allocution.

Fondés en 1968, les Jeux olympiques spéciaux sont un mouvement mondial d’inclusion qui change la vie des personnes handicapées mentales partout dans le monde, ont déclaré les conférenciers.

Les Jeux mondiaux Special Olympics sont le plus grand événement sportif inclusif au monde, visant à obtenir une plus grande reconnaissance et une plus grande participation sociale des personnes handicapées mentales dans la société, ont-ils expliqué.

« Nos athlètes ont besoin d’être vus et entendus dans le monde entier et c’est exactement ce que représente la Flamme de l’Espoir », a déclaré Sven Albrecht, PDG de Special Olympics World Games Berlin 2023.

« Un monde d’inclusion est notre destin. Les athlètes Special Olympics nous invitent tous à allumer la flamme dans nos esprits, dans nos actions, dans nos pensées », a ajouté David Evangelista, président régional et directeur général d’Europe Eurasia Special Olympics.

