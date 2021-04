L’Inde a signalé 346786 nouveaux cas – dont 2624 décès – le troisième jour consécutif d’infections record, alors même que d’autres régions du monde, y compris les États-Unis et l’Europe, étendent les vaccinations et envisagent d’assouplir davantage les restrictions en matière de pandémie.

En début d’année, les nouveaux cas quotidiens de coronavirus étaient tombés à moins de 20000. Enhardi par le déclin, le gouvernement a rouvert des lieux publics et autorisé des rassemblements électoraux bondés et des cérémonies religieuses.

Les scientifiques ne savent pas encore combien de variantes sont à l’origine de la dernière vague indienne. Mais la colère contre le Premier ministre Narendra Modi augmente à cause de sa décision d’autoriser des rassemblements et des festivals qui ont bien joué avec sa base politique malgré le potentiel de diffusion.

«Nous avons complètement baissé la garde et avons supposé en janvier que la pandémie était terminée – et la surveillance et le contrôle des covid ont pris le pas sur la banquette arrière», a déclaré K. Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India, à National Geographic. «Il y avait encore une assez grande proportion de personnes dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes et villages, qui n’ont pas été exposées au virus l’année dernière, qui étaient vulnérables.»