Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo pourraient reporter l’annonce du nombre de fans pouvant assister à juin, ont rapporté mercredi les médias, alors que la flambée des infections à coronavirus fait des ravages dans les préparatifs.

Les organisateurs ont déjà interdit aux supporters étrangers de participer aux Jeux retardés par la pandémie et devaient annoncer une limite supérieure pour les spectateurs nationaux en avril.

Mais les rapports japonais ont indiqué que la décision était maintenant probable en juin, peut-être juste un mois avant l’ouverture des Jeux le 23 juillet. Cette décision retarderait davantage la vente des billets, qui ont été suspendues lorsque les Jeux olympiques ont été reportés l’année dernière.

Le comité d’organisation a déclaré que le moment de la décision devait rester «flexible» alors que la situation du coronavirus se développait.

« Nous restons en discussion avec le CIO et l’IPC (Comité International Olympique et Comité International Paralympique) et avons l’intention de parvenir à un consensus sur la direction à prendre », a ajouté un communiqué de Tokyo 2020.

Les athlètes peuvent également subir des tests de dépistage quotidiens du virus, plutôt qu’une fois tous les quatre jours comme prévu initialement, selon des rapports distincts.

La forte augmentation du nombre de cas au Japon entraîne de nouvelles perturbations pour les Jeux reportés, avec un certain nombre d’épreuves tests retardées, annulées ou déplacées à l’étranger.

Dans le dernier bouleversement, une compétition de qualification de natation artistique a été déplacée du Japon, ont déclaré les organisateurs, et les spectateurs se verraient interdire l’accès à une épreuve d’athlétisme au principal stade olympique.

La qualification de natation artistique devait initialement avoir lieu à Tokyo en mars avant d’être reportée au 1er au 4 mai, mais se tiendra désormais en juin à «un endroit à définir, en dehors du Japon», ont annoncé mardi les organisateurs.

L’instance dirigeante mondiale de la natation, la FINA, a déclaré dans un communiqué que «les défis liés au calendrier international et à la nécessaire adaptation du site aux opérations des Jeux Olympiques» étaient à l’origine de cette décision.

La FINA a déjà reporté une épreuve de la Coupe du monde de plongeon à Tokyo et déplacé un marathon de qualification olympique de natation du Japon au Portugal, au milieu d’un mécontentement signalé à propos des contre-mesures contre les virus.

Les médias japonais ont déclaré mercredi qu’une épreuve test d’athlétisme – qui doublera en tant que rencontre d’or du World Athletics Continental Tour et mettra en vedette des athlètes d’outre-mer – se déroulera sans spectateurs.

Les organisateurs devaient autoriser 20 000 fans à participer à la rencontre du 9 mai, selon l’agence de presse Kyodo, mais les restrictions plus strictes imposées par le gouvernement de la ville de Tokyo ce mois-ci ont obligé à repenser.

Les restrictions virales devraient être encore renforcées cette semaine, Tokyo et plusieurs autres régions cherchant à obtenir l’état d’urgence pour lutter contre la hausse des cas.

Malgré la situation, les organisateurs olympiques et les responsables locaux insistent pour que les Jeux puissent se dérouler en toute sécurité. Ils dévoileront les livres de règles de virus mis à jour plus tard ce mois-ci.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici