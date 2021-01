Le comté de Los Angeles, déjà en proie à une flambée dévastatrice de cas de coronavirus après les voyages et les rassemblements de Thanksgiving, est frappé par un pic des festivités de Noël.

La moyenne hebdomadaire de nouveaux cas par jour dans le comté, la plus importante des États-Unis, est à son plus haut niveau, 16 193.

C’est environ 12 fois la moyenne hebdomadaire du 1er novembre, qui était de 1347.

Alors même que le déluge de cas de coronavirus a submergé les hôpitaux de l’État et du comté de Los Angeles en particulier, certains Angelenos ont cherché à célébrer la nouvelle année lors de fêtes clandestines. Police dispersé plus d’un millier de personnes qui avait assisté à une fête dans l’entrepôt, a rapporté le Los Angeles Times.

Plus de 21 000 personnes étaient à l’hôpital le jour du Nouvel An en Californie, selon une base de données du New York Times, une augmentation de 26% par rapport à deux semaines plus tôt.