La flambée des taux de VRS révèle la crise non résolue de la main-d’œuvre médicale aux États-Unis

À Halloween, l’une des choses les plus effrayantes dans le comté d’Orange, en Californie, était le nombre alarmant d’enfants admis à l’hôpital en raison d’infections virales respiratoires. Le département de la santé du comté a déclaré une urgence sanitaire ce jour-là.

Le virus respiratoire syncytial, également connu sous le nom de VRS, provoque des rhumes et des infections pulmonaires chez les personnes de tous âges. Cette année, cela a été le principal moteur de l’augmentation du volume hospitalier à l’hôpital pour enfants local. “Cela n’a jamais été comme ça auparavant”, a déclaré Emilee Lamorena, directrice du programme respiratoire qui dirige également les questions pédiatriques à l’American Association for Respiratory Care. “Tout est sur le pont.”

Les gestionnaires et les éducateurs – des cliniciens qui effectuent désormais principalement du travail administratif – « se sont jetés au chevet du patient », a-t-elle déclaré. Et l’hôpital “fait preuve de créativité” avec ses espaces de service d’urgence, convertissant des zones autrefois réservées à l’évaluation des enfants légèrement malades en lits pouvant être utilisés pour traiter les enfants plus malades.

Des histoires similaires se déroulent partout aux États-Unis, où les infections saisonnières au VRS ont augmenté plus tôt et beaucoup plus que d’habitude cette année. Et au lieu de rouler à travers le pays dans une séquence de vagues régionales, les cas ont explosé partout apparemment simultanément.

La flambée de plusieurs virus respiratoires à la fois est effrayante. Peut-être plus effrayant: l’assaut d’enfants malades prend les États-Unis sur ses talons à la suite de pénuries de personnel de santé qui ont commencé bien avant la pandémie de Covid-19 mais qui se sont accélérées depuis.

Trente pour cent des travailleurs de la santé ont démissionné ou ont été licenciés pendant la pandémie, et près d’un tiers des infirmières récemment interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de quitter les emplois de soins directs aux patients d’ici la fin de cette année.

En conséquence, les hôpitaux du pays ont du mal à recruter suffisamment de personnel pour répondre aux besoins des patients qui envahissent leurs salles d’urgence. “Nous n’avons tout simplement pas de mou dans notre système en ce moment”, a déclaré Christopher Friese, professeur de sciences infirmières qui étudie les environnements de pratique à la University of Michigan School of Nursing.

Lorsqu’elle est grave, une infection par le VRS demande beaucoup de main-d’œuvre à traiter. Ainsi, lorsque la main-d’œuvre est rare, un écrasement de cas de VRS peut causer un stress énorme sur un système de soins de santé. La lutte de cette saison a clairement montré à quel point les États-Unis sont loin de résoudre leurs problèmes de personnel de santé. Des solutions existent, mais il n’est pas certain qu’elles seront mises en place à temps pour faire face à la vague écrasante de cet hiver.

Le VRS grave nécessite des soins spécialisés difficiles à fournir dans une salle d’urgence bondée

Lorsqu’il est grave, le VRS est bien plus qu’un simple rhume – c’est une condition médicale potentiellement mortelle qui nécessite beaucoup d’attention et des soins spécialisés.

Le VRS attaque les parois des voies respiratoires, qui s’épaississent à mesure qu’elles deviennent de plus en plus irritées et produisent beaucoup de mucus. L’épaississement des voies respiratoires et la production de mucus entraînent des voies respiratoires plus étroites, ce qui peut rendre la respiration difficile pour les personnes – surtout si ces voies respiratoires étaient minuscules au départ (comme chez les bébés) ou moins flexibles (comme chez les personnes âgées) . Imaginez que vous respiriez normalement à travers une paille : si vous aviez le VRS, cette paille serait maintenant faite de carton épais et doublée de beurre de cacahuète.

Il existe plusieurs stratégies pour aider les patients malades à obtenir suffisamment d’air à travers ces voies respiratoires noueuses pendant que le système immunitaire combat l’infection. Beaucoup d’entre eux nécessitent une formation spéciale pour que les infirmières ou les inhalothérapeutes se sentent à l’aise de les utiliser avec les patients. Par exemple, le médicament antiviral ribavirine doit être administré par l’alimentation en air du patient, et les vapeurs qu’il produit peuvent être dangereuses pour les personnes présentes dans la pièce où il est administré.

Il arrive qu’un prestataire doive aspirer un surplus de mucus des voies respiratoires supérieures d’un patient à l’aide d’outils spécialisés, ou placer un tube dans son nez pour le nourrir lorsqu’il est trop malade pour manger.

Une partie de cette formation est un manuel, mais d’autres parties sont acquises par l’expérience : identifier le point de basculement lorsqu’une personne congestionnée passe d’une respiration un peu lourde à un besoin d’assistance par une machine – comme CPAP ou un ventilateur – nécessite une sorte de sixième sens.

Les bons fournisseurs formés au RSV sont inestimables – et pas exactement interchangeables, a déclaré Friese. « Il n’est pas aussi facile de déplacer des fournisseurs d’un secteur du système vers un autre espace », a-t-il déclaré.

Et les prestataires ayant des domaines de formation professionnelle similaires ne sont pas interchangeables. Par exemple, Lamorena a déclaré qu’elle ne pouvait pas envoyer un inhalothérapeute pour adultes travailler dans une unité de soins intensifs néonatals sans une formation approfondie. Les compétences cliniques dont un travailleur de la santé a besoin pour s’occuper d’enfants atteints du VRS – qui constituent la majeure partie de la vague d’hospitalisation actuelle – sont souvent différentes de celles dont ils ont besoin pour s’occuper d’adultes.

En d’autres termes, s’il y avait des infirmières ou des inhalothérapeutes supplémentaires disponibles à l’embauche, certains d’entre eux pourraient avoir besoin d’une formation supplémentaire avant de s’occuper des patients atteints d’infections graves par le VRS. “Ces gens ont vraiment besoin de soins agressifs souvent”, a déclaré Friese. “Et si ce n’est pas l’environnement dans lequel vous travaillez tous les jours, cela va être une courbe d’apprentissage importante et assez abrupte.”

Les goulots d’étranglement à l’hôpital sont dangereux

Lorsque de nombreuses personnes tombent soudainement très malades avec le VRS, le personnel et l’espace se dispersent très finement, en particulier dans les espaces qui s’occupent des patients les plus malades, comme les unités de soins intensifs et les services d’urgence. Remplir ces espaces critiques peut être dangereux. Des études ont montré que les patients s’en sortent mieux lorsque leurs prestataires ont moins de distractions et s’occupent de moins d’autres patients.

Au Children’s of Alabama – le seul hôpital pour enfants de l’État – 125 enfants se trouvaient dans son service d’urgence de 52 lits une nuit récente, a déclaré Andrew Loehr, directeur de l’exploitation de l’hôpital. Tous n’avaient pas besoin d’être hospitalisés, a déclaré Loehr, mais cela crée néanmoins un stress énorme pour les prestataires lorsqu’un si grand nombre d’enfants malades attendent d’être vus.

Pour qu’une salle d’urgence puisse accueillir un flux constant de patients entrants, elle doit également avoir un flux constant de patients qui partent, que ce soit pour rentrer chez eux ou pour être admis à l’hôpital. Mais lorsque les étages des hôpitaux – et en particulier les unités de soins intensifs, ou USI – sont pleins de patients, les patients les plus malades n’ont nulle part où aller.

Dans tout le Michigan et ailleurs, “la plus grande crise qui m’inquiète est en quelque sorte la voie des services d’urgence-USI”, a déclaré Friese.

Cet arriéré signifie que les patients qui doivent être surveillés de près et qui ont besoin de beaucoup de soins et d’espace sont coincés dans l’un des endroits les plus encombrés et les plus distrayants de l’hôpital – le type exact de conditions qui peuvent entraîner de pires résultats pour eux. “Je m’inquiète à la fois pour les personnes directement touchées par un diagnostic de VRS, les enfants et les adultes – et puis je m’inquiète de la pression que cela exerce sur le système en ce moment”, dit Friese.

Il n’y a pas de réserves à venir

Une grande partie du problème – et pas seulement pour le VRS – est que les travailleurs de la santé employés de manière saisonnière qui auraient pu autrefois aider à soulager la tension sont beaucoup plus difficiles à trouver qu’ils ne l’étaient auparavant. “Nous n’avons pas vraiment beaucoup de personnel disponible”, a déclaré Friese.

C’est une nouvelle dynamique. Avant la pandémie, les hôpitaux puisaient souvent au besoin dans une «réserve prête» d’infirmières pendant les saisons chargées pour compléter leur niveau de dotation de base. C’était un système qui fonctionnait pour tout le monde, a déclaré Friese: “L’une des beautés des soins infirmiers est que nous avons beaucoup de flexibilité”, a-t-il déclaré. Les infirmières qui souhaitaient plus de flexibilité dans leurs horaires pouvaient augmenter et réduire leurs horaires au cours d’une année, et les hôpitaux n’avaient pas à payer plus de personnel qu’ils n’en avaient besoin pour rester inactifs pendant les périodes calmes.

Mais lorsque de nombreux hôpitaux ont licencié des infirmières au début de la pandémie, bon nombre de ces infirmières ont complètement quitté la profession, ne se sentant pas soutenues par leurs employeurs. Cela a considérablement réduit le bassin de travailleurs de la santé disponibles pour augmenter leurs heures pendant les pointes d’hôpitaux, ce qui a entraîné des tensions dans le personnel qui ont produit un épuisement généralisé dans la plupart des professions de la santé, a encore épuisé la main-d’œuvre.

Loehr a déclaré qu’avant la pandémie, son hôpital embauchait une fraction des candidats infirmiers qu’ils recevaient – ​​mais que le chiffre d’affaires a augmenté, il embauche maintenant une majorité de candidats. Lors des précédentes poussées, les dirigeants pouvaient dire: “” Oh, nous devons ajouter 20 infirmières supplémentaires – d’accord, eh bien, nous reviendrons à ce groupe de personnes que nous n’avons pas sélectionnées “”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons plus cela.”

Il n’y a pas de système national pour répartir les infirmières qui restent dans cette réserve prête, a déclaré Friese – les systèmes hospitaliers le font eux-mêmes. Ainsi, lorsqu’une poussée à l’échelle nationale se produit, il n’y a pas de coordination des ressources pour répondre au besoin là où il est le plus élevé.

Les solutions sont à la fois à long et à court terme

Certains des plus grands défis pour résoudre les problèmes de main-d’œuvre de la santé aux États-Unis se situent du côté de l’offre. Les programmes de formation en soins infirmiers ne peuvent accueillir qu’autant d’étudiants qu’ils ont de créneaux de formation clinique – et au fil des ans, leur nombre a diminué, en partie à cause du fardeau qu’ils imposent aux infirmières formatrices. C’est un goulot d’étranglement chronique dans le domaine des soins infirmiers, a déclaré Loehr, et y remédier aurait d’importants effets en aval.

À court terme, les hôpitaux peuvent embaucher des infirmières itinérantes s’ils peuvent se permettre leur prix plus élevé, a déclaré Loehr. Ce n’est pas une bonne solution : “certains prétendent que vous volez en quelque sorte Peter pour payer Paul”, a-t-il déclaré, car les infirmières itinérantes laissent généralement derrière elles des emplois à temps plein dans d’autres hôpitaux qui ne peuvent pas se permettre de les payer autant, ce qui les laisse déjà en difficulté. les hôpitaux encore plus épuisés. Cela n’augmente pas non plus le nombre d’infirmières, mais les déplace simplement. Au lieu de cela, son hôpital a choisi d’inciter son personnel existant à travailler des heures supplémentaires, ce qui n’est pas non plus bon marché.

Dans les systèmes où les charges administratives sont élevées, les administrateurs peuvent aider à atténuer le stress en permettant aux prestataires de faire des « diagnostics en cas de catastrophe », c’est-à-dire de rationaliser la documentation qu’ils sont tenus de faire dans le cadre de leurs activités habituelles de soins aux patients. Cela donne aux infirmières et aux autres travailleurs plus de temps pour se concentrer sur ce qui est réellement important pour assurer la sécurité des patients.

Une autre stratégie est celle qui sera familière à beaucoup de gens. “Si vous regardez les données, il est assez clair qu’une meilleure ventilation et un meilleur masquage vont rendre les infections respiratoires en général beaucoup moins problématiques dans nos communautés”, a déclaré Friese, parlant des mesures d’atténuation qui pourraient être mises en œuvre auprès du grand public. Mais ces interventions sont impopulaires et Friese n’a pas beaucoup entendu parler de leur intensification.

C’est une occasion perdue, a-t-il déclaré: “Si nous n’avons pas de cas en hausse dans les soins d’urgence et aux urgences, tout le monde recevra de meilleurs soins – et je pense, malheureusement, que les messages ne semblent pas sortir.”

Les hospitalisations pour le VRS n’ont pas encore culminé et, à mesure que les cas continuent d’augmenter, la pression peut monter pour trouver une soupape de décharge. Et bien que «faire preuve de créativité» puisse suffire à soutenir certains hôpitaux pendant cette crise, la résolution des problèmes de main-d’œuvre de la santé aux États-Unis nécessitera éventuellement des solutions plus globales et à plus long terme.