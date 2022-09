La flambée des tarifs des télécommunications coupe les pauvres du Liban de leurs téléphones

“Je crains que quelque chose ne m’arrive dans la rue”, a déclaré la femme de 66 ans, ajoutant qu’elle souffrait de cancer, de maladies cardiaques et de diabète. « J’appelais généralement mes enfants ou n’importe qui d’autre. Maintenant, je ne peux pas recharger mon compte téléphonique.

BEYROUTH – En achetant des raisins au marché de gros de Beyrouth pour les revendre à partir de son chariot de produits, une Rawaa Ghosn épuisée a décrit comment une autre couche de sa vie de plus en plus ténue a été épluchée après avoir dû renoncer à l’utilisation de son téléphone portable face à la flambée des tarifs .

Ce n’est qu’un symptôme de plus de la crise économique en cours au Liban qui, selon les Nations Unies l’année dernière, a plongé 82% du pays dans la pauvreté. Au milieu d’une des pires inflations au monde, la valeur de la livre libanaise a chuté de 90 %.

Lorsque le ministère des Télécommunications a décidé le 1er juillet d’aligner les tarifs sur la hausse des coûts d’exploitation, le prix du service de téléphonie mobile a quintuplé tandis que les tarifs Internet haut débit ont plus que doublé.

Le ministre intérimaire des télécommunications, Johnny Corm, a défendu le pic, affirmant qu’il était nécessaire de maintenir le secteur à flot au milieu de l’effondrement économique du pays. Mais cela signifiait également que le reste de la population, dont les salaires réels ont piqué du nez avec la monnaie, ne pouvait pas se permettre leurs téléphones, qui sont utilisés pour une variété de tâches essentielles, notamment accéder à Internet, vérifier quand l’électricité est disponible et commander auprès de la pharmacie ou l’épicerie.

Bien sûr, l’utilisation du téléphone dépend également de la présence ou non d’un service. La semaine dernière, les employés des deux sociétés de téléphonie mobile du pays, Touch et Alfa, se sont mis en grève pour contester les salaires. Mercredi, ils ont été rejoints par des employés du principal opérateur de télécommunications, Ogero. Le résultat a été des perturbations dans les communications Internet et cellulaires à travers le pays, voire leur fermeture complète à certains endroits.