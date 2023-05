La flambée des services de police et les coûts des assurances obligent Pride Toronto à envisager des coupes dans le festival: les organisateurs

Le chef de Pride Toronto a déclaré que le groupe pourrait devoir réduire la programmation du festival de cette année, car il est aux prises avec des augmentations importantes des coûts des services de police et des assurances quelques semaines avant l’événement.

Le directeur exécutif de Pride, Sherwin Modeste, a déclaré que l’organisation avait vu ses primes d’assurance augmenter de 300 % et augmenter de 150 % le coût des policiers en service rémunéré. Il dit que l’empreinte de l’événement a augmenté, mais cite les problèmes de sécurité entourant les grands festivals publics et la communauté 2SLGBTQI + comme facteurs contributifs à la randonnée.

« La haine envers la communauté 2SLGBTQl+, malheureusement, a toujours été là », a déclaré Modeste. « Souvent, les gens diront, vous savez, ça se passe aux États-Unis, ça ne va pas venir au Canada. Malheureusement, c’est ici. »

Modeste a déclaré que les coûts d’assurance ont coûté 60 000 $ au groupe pour 2022, mais que leurs taux cette année atteignent 278 000 $. La police de Toronto a donné une estimation similaire de 62 000 $ pour les agents de service rémunérés lors du festival de l’an dernier. Cette année, le coût peut atteindre 168 000 $.

TPS indique dans une facture qu’il a besoin de 90 agents – contre 78 l’année précédente – pour un nombre total de 1 400 heures de travail, contre 500 l’année précédente.

« Les tarifs sont tout simplement ridicules », déclare l’organisateur

« Nous trouvons simplement que ces taux sont tout simplement ridicules », a déclaré Modeste à propos des deux augmentations. « Nous avons actuellement des conversations avec les trois niveaux de gouvernement pour aider à absorber certains de ces coûts, car en tant qu’organisation, nous n’avons pas budgétisé une augmentation de plus de 300 % des assurances et une augmentation de plus de 150 % des agents de service rémunérés. »

La porte-parole de la police de Toronto, Stephanie Sayer, a déclaré que le service recommandait l’augmentation en raison de « l’augmentation substantielle de l’empreinte de l’événement, et non en raison de risques de sécurité élevés ».

Avec un parcours de parade prolongé, des heures de festival plus longues et un nouveau café en plein air de 1 000 personnes lors de l’événement, elle a déclaré que le service estimait que l’augmentation était nécessaire. Contribuer à l’augmentation des coûts est une augmentation de plus de 14% du taux de rémunération horaire des agents effectuant des tâches rémunérées en vertu de leur convention collective, a-t-elle ajouté.

« Dans l’état actuel des choses, la police de Toronto n’a pas reçu d’informations sur l’augmentation des menaces à la sécurité liées au Pride Festival », a déclaré Sayer dans un communiqué. « En fin de compte, le festival est plus grand cette année, et TPS recommande l’augmentation pour assurer la sécurité publique et la sécurité des déplacements des piétons et de la circulation. »

L’assureur de Pride Toronto, BFL Canada, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Modeste a déclaré que si les pourparlers avec d’autres niveaux de gouvernement n’aboutissent pas à un financement supplémentaire, le festival devra réduire ses dépenses. Cela signifie que des centaines d’artistes locaux qui sont embauchés pour l’événement subiront probablement le poids de la réduction des coûts, a-t-il déclaré.

« Nous avons un festival dans moins de six semaines », a déclaré Modeste. « Nous avons besoin de réponses concrètes. Nous devons savoir que nos gouvernements à tous les niveaux prennent au sérieux la vie de la communauté queer. »

Les taux ont augmenté au milieu des événements récents: professeur

Wayne Smith, professeur de gestion de l’hôtellerie et du tourisme à l’Université métropolitaine de Toronto, a déclaré que les augmentations de coûts constatées par Pride Toronto se produisaient dans toute l’Amérique du Nord. Les compagnies d’assurance ont augmenté les tarifs des festivals et événements publics depuis la fusillade de masse de 2017 à Las Vegas, où 60 personnes sont mortes et près de 500 ont été blessées.

« Ce n’est pas seulement Pride », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup d’événements communautaires qui vont être confrontés à cela. Il y a quelques mauvais acteurs qui gâchent la fête pour tout le monde. »

Le directeur exécutif de Pride Toronto, Sherwin Modeste, a déclaré que le groupe envisageait de réduire la programmation du festival alors qu’il était aux prises avec l’augmentation des coûts d’assurance et de sécurité. (Mike Cole/CBC)

Mais Smith a déclaré que les événements Pride en particulier éprouvaient des difficultés en raison de l’augmentation des coûts liés aux menaces, en particulier aux États-Unis où, dans certains cas, ils ne peuvent même pas obtenir d’assurance pour organiser des événements.

« C’est vraiment, vraiment triste que ces événements soient punis parce que certaines personnes sont haineuses », a-t-il déclaré.

Modeste a déclaré que Pride Toronto n’est pas le seul à ressentir cette crise financière. Les festivals et événements de la fierté à travers le Canada font également face à des augmentations de coûts similaires en raison de menaces à la sécurité, a-t-il déclaré.

« C’est une chanson constante qui a été chantée que les gens ne sont tout simplement pas certains qu’ils pourront organiser des événements », a-t-il déclaré.

Solliciter le soutien des gouvernements

Un porte-parole du ministre fédéral de la Sécurité publique a déclaré que le gouvernement était préoccupé par l’augmentation de la haine anti-2SLGBTQI + et l’impact potentiel sur la sécurité lors des événements Pride.

« Nous avons entendu parler du besoin de sécurité accrue identifié par les organisations d’événements Pride et des coûts associés », a déclaré Audrey Champoux dans un communiqué.

« Notre gouvernement s’est engagé auprès de Fierté Canada Pride (Pride Toronto inclus) et continuera de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour s’assurer que toute personne célébrant des événements et des festivals liés à la Fierté puisse le faire en toute sécurité et de manière inclusive.

La ville de Toronto a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle avait fourni à Pride un financement cette année ainsi que des « ressources en nature » en fonction des besoins. La ville a déclaré qu’il n’y avait pas de financement supplémentaire disponible pour le festival.

« La ville continuera de travailler avec les producteurs d’événements (comme Pride) pour recommander des économies de planification et pour aider à réduire le coût des services dans la mesure du possible », indique le communiqué de la ville.

Un porte-parole du ministre du Tourisme de l’Ontario a déclaré que le gouvernement versait 550 000 $ par année à Pride Toronto et qu’il s’agissait de l’un des plus grands festivals de la province.

« Nous continuerons de soutenir les communautés LGBTQ+ en Ontario, notamment en aidant des événements comme Pride Toronto afin qu’ils prospèrent dans les secteurs du tourisme et de la culture de l’Ontario », a déclaré Alan Sakach dans un communiqué.