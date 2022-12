La flambée des prix en Turquie nuit aux familles et ternit Erdogan

Les politiques financières peu orthodoxes du président Recep Tayyip Erdogan, qui a insisté pour abaisser les taux d’intérêt au mépris d’un large consensus économique selon lequel l’inflation est mieux contrôlée en les augmentant, exacerbent la pire crise d’inflation du pays depuis plus de deux décennies, selon les économistes.

ISTANBUL – Alors que le taux d’inflation annuel de la Turquie a grimpé au-dessus de 80%, les familles sont obligées de s’en tenir à des vêtements et des chaussures usés et de couper la viande de leur alimentation tandis que certaines ont du mal à payer les repas scolaires pour leurs enfants.

“Les conditions de vie sont difficiles, payer un loyer est difficile, payer au marché est difficile – tout est difficile”, a déclaré Ese Gucer, un habitant de la ville méridionale d’Adana qui a longtemps voté pour M. Erdogan et son parti. “Ma foi en Erdogan a été ébranlée à cause de l’économie”, a ajouté Mme Gucer, 32 ans. “Il m’a perdue.”

Sergueï Ponomarev pour le New York Times

D’une année sur l’autre, l’inflation a atteint 85% en octobre, le taux le plus élevé en 24 ans, selon les chiffres du gouvernement. Certains observateurs économiques affirment que le taux réel pour bon nombre des quelque 85 millions d’habitants de la Turquie est beaucoup plus élevé.

Le coup est tombé particulièrement dur sur les pauvres et la classe moyenne.

Plus de la moitié des travailleurs turcs gagnent environ le salaire minimum, qui vaut moins de 300 dollars par mois en raison de la forte dévaluation de la livre turque par rapport au dollar. Alors que la lire a chuté, les gens ont vu leurs salaires perdre du pouvoir d’achat et la valeur de leur épargne s’évaporer.

“Il n’y a aucun moyen de gagner un taux de rendement décent sur ce que vous avez épargné dans ce pays, il y a donc cette destruction massive de richesse”, a déclaré Atilla Yesilada, analyste chez GlobalSource Partners. “Je suis sûr qu’il y a des gagnants là-dedans, mais la grande partie de la société voit ses économies fondre de jour en jour.”

La crise de la Turquie dure depuis des années, car les troubles politiques et ce que les critiques appellent le glissement de M. Erdogan vers l’autoritarisme ont rendu le pays moins attrayant pour de nombreux investisseurs. La Turquie a un déficit commercial substantiel et une dette extérieure importante, et ses réserves de devises étrangères ont diminué car le gouvernement les a exploitées pour tenter de ralentir l’effondrement de la monnaie.