La flambée des prix du pétrole alimente les craintes d’un phénomène redouté

Il y a quelques mois à peine, les investisseurs semblaient relativement optimistes face à la perspective redoutée d’une stagnation de l’activité économique et d’une hausse de l’inflation.

La hausse des prix du pétrole au bord des 100 dollars le baril et le spectre d’une inflation plus élevée et durable ont toutefois ravivé les inquiétudes quant aux risques de stagflation.

« Je pense que le grand épouvantail est la stagflation, que nous entrons dans cet esprit de forte inflation et de faible croissance », a déclaré mercredi Mel Lagomasino, PDG de WE Family Offices, à « Squawk Box » de CNBC.

Lagomasino a cité les commentaires du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui dit Dans un essai publié plus tôt cette semaine, les taux d’intérêt américains pourraient devoir augmenter « de manière significative » pour faire baisser une inflation obstinément tenace.

Kashkari a réaffirmé ce message lors d’un entretien avec CNBC mercredi, affirmant qu’il n’était pas sûr que les taux d’intérêt aient été suffisamment augmentés pour lutter avec succès contre la croissance des prix.

« Il semble qu’ils pourraient non seulement être plus élevés pendant plus longtemps, mais plutôt un peu plus pendant plus longtemps », a déclaré Lagomasino, avant d’ajouter qu’elle pensait qu’une récession était « définitivement » à l’horizon.