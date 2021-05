La flambée des prix du bois ajoute 36000 $ au coût d’une nouvelle maison

La flambée des prix du bois au cours de la dernière année a ajouté 35 872 $ au prix d’une maison unifamiliale neuve moyenne et 12 966 $ à la valeur marchande d’une maison multifamiliale neuve moyenne, selon la NAHB.

« De toute évidence, l’augmentation du coût des importations via les tarifs n’aide pas la situation », a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de l’Association nationale des constructeurs d’habitations. « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour augmenter l’offre intérieure, y compris produire plus de bois d’œuvre national, ainsi que pour résoudre le différend commercial. C’est une question d’accessibilité au logement. »

Les prix du bois montent en flèche pour diverses raisons, au-delà de la simple demande élevée des constructeurs de maisons et des rénovateurs. Les tarifs du bois d’oeuvre avaient déjà augmenté il y a un an, mais lorsque la pandémie a frappé, la production a cessé. On s’attendait à ce que la demande de logements se tarisse pendant longtemps. Mais au lieu de cela, après une brève pause, il est revenu en rugissant. Les constructeurs d’habitations ont été pris au dépourvu, tout comme les producteurs de bois d’œuvre.

Les prix du bois semblent établir un nouveau record presque quotidiennement, maintenant en hausse de 67% cette année et de 340% par rapport à il y a un an, selon Random Lengths, une entreprise de suivi de l’industrie des produits du bois. Et le bois ne sert pas uniquement à encadrer une maison. Ces coûts supplémentaires ont touché les armoires, les portes, les fenêtres et les planchers.

Mais ce n’est pas seulement la concurrence qui alimente les prix des maisons neuves. Le coût de ce qui entre dans la maison s’ajoute à la hausse des prix des matériaux et des terrains.

Le premier est un changement majeur dans la composition du marché en raison de la pénurie record de logements existants disponibles. Environ 1 maison à vendre sur 4 est maintenant nouvellement construite, la part la plus élevée jamais vue. Historiquement, les maisons neuves représentent environ 1 sur 10, mais une concurrence féroce des acheteurs est à l’origine de ce changement. Les prix des maisons neuves et existantes ont atteint des niveaux records.

Au fur et à mesure que le marché de l’habitation se raréfie, les acheteurs potentiels se tournent en nombre record vers de nouvelles constructions, mais plusieurs facteurs rendent ces maisons plus chères que jamais.

Certains constructeurs ont déclaré qu’ils ralentissaient la production face à des coûts exorbitants, mais les mises en chantier de logements unifamiliaux ont augmenté de 41% en mars d’une année à l’autre, selon le recensement américain. Les constructeurs essaient clairement d’augmenter la production aussi vite que possible pour répondre à la demande croissante.

« Nous n’avons tout simplement aucun approvisionnement sur le marché des maisons neuves ou de la revente aujourd’hui », a déclaré Sheryl Palmer, PDG du constructeur de maisons Taylor Morrison, dans une interview sur « Worldwide Exchange » de CNBC.

Palmer a déclaré qu’elle avait vu la demande augmenter dans toutes les zones géographiques et tous les segments du marché, en particulier les primo-accédants et plus de 55 acheteurs. Les coûts du constructeur, cependant, sont hors de contrôle, a-t-elle déclaré.

« Nous avons vu, au cours des quatre ou cinq derniers mois, ce que je n’avais jamais vu dans ma carrière auparavant, c’est que le bois passe au niveau qu’il a », a déclaré Palmer. « Nous sommes très impatients de voir la pleine capacité de retour au pays. Je pense que si nous pouvons obtenir la pleine offre, nous pouvons stabiliser un peu le bois. »

Mais ce n’est pas que du bois. Les prix du gypse, qui sont des cloisons sèches, ont augmenté de près de 7% par rapport à il y a un an.

Les prix des produits des aciéries ont atteint un niveau record, en hausse de près de 18% en mars d’une année à l’autre. Il est utilisé pour les poutres, les produits en tôle et le câblage.

Le prix du cuivre a également atteint un niveau record ce mois-ci et est de 27% depuis le début de l’année.

Et puis il y a la terre. Le prix par lot est en hausse de 11% cette année par rapport à l’année dernière, car la demande est si élevée et l’offre est faible. L’offre de nouveaux lots est en baisse de 20% par rapport à il y a un an, selon Zonda, une société de conseil et de données immobilières.

L’inventaire est le plus serré à San Diego, Baltimore et San Francisco. Nashville connaît également actuellement l’une des plus importantes baisses de l’offre. L’approvisionnement en lots dans 90% des principaux marchés suivis par Zonda est considéré comme étant considérablement sous-approvisionné.

«Il y a littéralement accaparement des terres alors que les constructeurs ramassent des lots pour mieux faire correspondre l’offre de logements à la demande», a déclaré Ali Wolf, économiste en chef chez Zonda. « La pénurie d’approvisionnement en lots est réelle, et elle fait monter les prix et les constructeurs s’installent plus loin dans les banlieues. »

Wolf ajoute que le marché du logement neuf sous-réalise son plein potentiel, et le restera aussi longtemps que la pénurie de terrains persistera. Ajoutez des prix plus élevés des matières premières à cette équation et le nouveau marché intérieur continuera de se débattre à un moment où il devrait récolter d’énormes récompenses auprès des acheteurs affamés.