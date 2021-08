La flambée des prix des voitures d’occasion pourrait enfin prendre fin

Le marché torride des voitures d’occasion montre des signes de ralentissement, selon un cadre de l’un des principaux détaillants automobiles aux États-Unis.

« Les stocks de voitures neuves vont s’améliorer progressivement au cours des prochains mois à l’approche de la fin de l’année », a déclaré vendredi Jeff Dyke, président de Sonic Automotive, sur « Worldwide Exchange » de CNBC. « Au fur et à mesure que cela se produit, cela réduira le nombre de problèmes d’inventaire qui se produisent du côté des véhicules d’occasion. »

Le prix de transaction moyen pour une voiture d’occasion était de 25 410 $ au deuxième trimestre de 2021, contre 22 977 $ au premier trimestre et 21 % d’une année sur l’autre, selon les données de la ressource automobile en ligne Edmunds. Ce chiffre marque le prix moyen le plus élevé sur un quart pour une voiture d’occasion qu’Edmunds ait jamais suivie.

Cependant, Dyke dit qu’il y a des signes que le marché se stabilise, les prix baissant jusqu’à 2 000 $ pour une voiture d’occasion au cours du mois de juillet alors que l’offre de voitures neuves commence à augmenter.

« En ce moment, nous avons environ huit à neuf jours d’approvisionnement de voitures neuves sur le terrain. Si vous prenez notre marque BMW avec laquelle nous avons 15 magasins, d’ici octobre et novembre, nous aurons un approvisionnement de 25 à 30 jours qui va commencer à régénérer les stocks d’occasion pour tous les concessionnaires, et cela aidera à alléger les prix », a déclaré Dyke. « Nous n’avons jamais vu cela auparavant où vous avez une inversion où les prix de gros sont vraiment plus élevés que les prix de détail, mais tout cela touche à sa fin. »

La valeur accrue des opportunités d’échange incitera probablement les acheteurs de voitures neuves à proposer leur véhicule actuel aux concessionnaires et aux détaillants. La valeur d’échange moyenne d’un véhicule d’occasion en juin était de 21 224 $, en hausse de 75,6% d’une année sur l’autre, selon Edmunds.

En comparaison, le coût moyen d’une voiture neuve au deuxième trimestre était de 40 827 $, contre 40 070 $ au premier trimestre et une augmentation de 5 % en glissement annuel, selon Edmunds.