La flambée des prix des voitures d’occasion, de l’essence, de la nourriture et des billets d’avion fait grimper l’inflation

Un concessionnaire de voitures d’occasion est vu à Laurel, dans le Maryland, le 27 mai 2021, car de nombreux concessionnaires automobiles à travers le pays manquent de véhicules neufs, car une pénurie de puces informatiques a presque interrompu la production de nombreux constructeurs de véhicules. Jim Watson | AFP | Getty Images

Les hausses de prix des voitures d’occasion, les locations de voitures – ainsi qu’un rebond des tarifs aériens, de l’hébergement et de la nourriture – sont à l’origine de la plus forte hausse de l’inflation depuis 2008 avec la réouverture de l’économie américaine. L’indice des prix à la consommation a bondi de 5,4% par rapport à l’année précédente, la plus forte augmentation depuis avant le pire de la crise financière, a rapporté mardi le département du Travail. Hors les catégories volatiles de l’alimentation et de l’énergie, l’inflation a augmenté de 4,5%, le plus grand mouvement depuis septembre 1991. Sur une base mensuelle, les prix globaux et les prix de base ont augmenté de 0,9% contre 0,5% selon les estimations du Dow Jones.

En regardant les données au niveau des articles fournies par le Bureau of Labor Statistics, les prix des voitures d’occasion et des locations de voitures ont mené l’augmentation des prix globaux. La pandémie a gardé de nombreux Américains chez eux l’été dernier, mais les prix de location et de vente de voitures ont grimpé en flèche car de nombreux consommateurs s’aventurent hors de chez eux pour la première fois depuis des mois. Une pénurie mondiale de pièces et de composants automobiles a également exacerbé les pressions sur les prix.

Au cours de la période de 12 mois, les prix des voitures et des camions d’occasion ont bondi de 45,2%, tandis que les coûts de location de voitures et de camions ont grimpé de 87,7%, a rapporté le département du Travail. « Les consommateurs ont de l’argent dans leurs poches et les sociétés de location de voitures cherchent à reconstruire leurs flottes à un moment où la production automobile est limitée par des pénuries de composants », a déclaré l’économiste en chef international d’ING Economics, James Knightley, dans une note. Les économistes de Bank of America pensent qu’il s’agit peut-être du pic de force des prix des voitures d’occasion, car l’augmentation des prix des vignettes pour les consommateurs a désormais dépassé la hausse des prix de gros des voitures d’occasion, qui a commencé à se modérer en juin. De plus, plusieurs types de carburant, dont l’essence, le mazout et d’autres carburants, figuraient parmi les catégories qui ont connu les plus fortes hausses de prix. Les contrats à terme sur l’essence ont grimpé de plus de 60% cette année alors que les Américains se sont lancés dans une virée de conduite post-pandémique.

Rebond des prix des billets d’avion, de la nourriture et de l’hébergement