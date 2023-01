La flambée des prix des œufs signifie des bénéfices records pour le plus grand producteur d’œufs américain

New York

CNN

—



Une flambée des prix des œufs a pressé les clients. Mais même avec ses propres coûts croissants, le principal fournisseur d’œufs américain a découvert qu’il pouvait gagner encore plus d’argent avec chaque œuf.

La pénurie d’œufs a permis des bénéfices et des ventes trimestriels records chez Cal-Maine Foods (CALM), le plus grand producteur et distributeur d’œufs aux États-Unis. L’entreprise produit des marques telles que Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow, Egg-Land’s Best et Land O’ Lakes.

Le bénéfice de Cal-Maine a augmenté de 65 % pour atteindre 198 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 26 novembre par rapport à il y a un an.

Un choc d’approvisionnement déclenché par l’épidémie de grippe aviaire hautement pathogène la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis a fait grimper les prix. La grippe aviaire a tué plus de 50 millions d’oiseaux aux États-Unis depuis le début de 2022, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Il n’y a eu aucun test positif de la grippe aviaire dans les installations de Cal-Maine Foods.

En conséquence, les prix des œufs au détail ont augmenté plus que tout autre article au supermarché au cours des derniers mois, grimpant de 11,1 % de novembre à décembre et de 59,9 % par an, selon le Bureau of Labor Statistics.

Et comme l’offre reste serrée et que ses bénéfices augmentent, Cal-Maine a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’épidémie continue d’affecter l’offre globale d’œufs cette année.

Le 28 décembre, Cal-Maine a enregistré des ventes trimestrielles record de 801,7 millions de dollars, une augmentation de 110 % par rapport au même trimestre l’an dernier.

La société a déclaré qu’elle était “motivée par le prix de vente moyen record des œufs conventionnels” à ses clients au détail. (Walmart est son plus gros client.)

Le prix de vente moyen net de Cal-Maine par douzaine d’œufs conventionnels pour le trimestre était de 2,88 $, soit plus du double d’un an plus tôt, a indiqué la société.

Les prix de vente de la société pour les œufs de spécialité, qui comprennent les œufs améliorés, sans cage, biologiques, élevés en plein air, élevés en pâturage et bruns, ont augmenté de 24,9 % au cours du trimestre pour atteindre 2,37 $ la douzaine.

“Les prix de vente nettement plus élevés, notre concentration constante sur le contrôle des coûts et notre capacité à nous adapter aux pressions inflationnistes du marché ont conduit à une amélioration de la rentabilité globale”, a déclaré Max Bowman, directeur financier de Cal-Maine, dans un communiqué.

L’action de Cal-Maine a augmenté de 47 % l’an dernier, atteignant des records. Jusqu’à présent cette année, le stock de la société est stable.