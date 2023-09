La flambée des prix des denrées alimentaires met les aliments de base comme les tomates et les oignons hors de portée de nombreuses familles en Inde.

NEW DELHI — Peu d’aliments sont aussi essentiels à la cuisine indienne que les tomates et les oignons. Mais la flambée des prix les a rendus hors de portée de nombreuses familles indiennes, qui réduisent leur consommation d’ingrédients de base, voire les abandonnent complètement.

L’inflation et les inondations dans le nord du pays qui ont décimé les récoltes de cette année en Inde, le pays le plus peuplé du monde, ont propulsé les prix de presque toutes les parties d’un repas à des niveaux records. Durant l’été, les tomates sont passées de 20 roupies (25 cents) à 100 roupies (1,25 $), tandis que les oignons sont passés de 30 roupies (35 cents) à 180 roupies (2,10 $), étirant au maximum le budget des familles.

« Nous pensions que nous allions venir ici, gagner notre vie, construire notre maison pour nos enfants. Mais nous n’en sommes pas capables à cause de l’augmentation du coût de la vie », a déclaré Raj Kumari, 30 ans, un travailleur migrant dont la famille fait partie des 80 personnes qui vivent depuis des décennies dans un bidonville de la région de Majnu-ka-Tilla, au nord-ouest de New Delhi.

« Nous pensons faire un pas en avant dans notre vie, mais nous finissons par en faire un en arrière », a-t-elle déclaré.

Un épicier emballant des légumes à New Delhi. Saumya Khandelwal pour NBC News

L’inflation des prix alimentaires en juillet était de 11,5 %, un sommet depuis trois ans, obligeant le Premier ministre Narendra Modi à prendre des mesures fortes pour faire baisser les prix avant les élections nationales de l’année prochaine au cours desquelles il devrait briguer un troisième mandat de cinq ans. Le gouvernement a restreint les exportations de riz et d’oignons et a commencé à importer des tomates du Népal voisin et vend certains légumes sur le marché intérieur à des tarifs subventionnés.

La flambée des prix a conduit Kumari et ses voisins à faire des choix difficiles lors de la planification de leurs repas.

« Cela coûte de plus en plus cher de jour en jour, mais nous ne pouvons pas arrêter complètement de manger », a-t-elle déclaré.

Kumari, qui doit faire ses courses avec beaucoup de prudence en raison de la montée en flèche de l'inflation alimentaire. Saumya Khandelwal pour NBC News

Ainsi, armé d’un sac, Kumari s’est rendu récemment dans un après-midi étouffant vers un marché de rue voisin où l’odeur de la cannelle et d’autres épices fraîches flottait dans l’air.

Elle a commencé à parcourir les articles de sa liste de courses, en s’enquérant d’abord du prix de l’huile de cuisson.

« 130 dollars le kilo », a répondu le commerçant, soit plus de 1,50 dollars le quart de gallon, soit presque le double de ce qu’il coûtait il y a quelques années. Kumari se limitait à un demi-gallon, soit environ la moitié de ce qu’elle achèterait normalement pour deux semaines ou plus.

Elle a ensuite récupéré un sac de farine – utilisée pour faire du roti, ou pain plat – qui coûtait 320 roupies (3,85 dollars) pour 10 kilogrammes, soit environ 22 livres.

« Cela coûterait environ 250 il y a deux ans », a déclaré Kumari.

Comme le prix des aliments pour volailles a également augmenté, elle a décidé d’abandonner l’aliment préféré de son fils, le poulet, pour s’adresser directement aux vendeurs de légumes.