La flambée des prix des denrées alimentaires met les aliments de base comme les tomates et les oignons hors de portée de nombreuses familles en Inde.

NEW DELHI — Peu d’aliments sont aussi essentiels à la cuisine indienne que les tomates et les oignons. Mais la flambée des prix les a rendus hors de portée de nombreuses familles Indequi réduisent les ingrédients de base, voire les ignorent complètement.

L’inflation et inondations dans le nord qui ont décimé la récolte de cette année en Inde, le la nation la plus peuplée du monde, ont propulsé les prix de presque toutes les parties d’un repas à des niveaux record. Durant l’été, les tomates sont passées de 20 roupies (25 cents) à 100 roupies (1,25 $), tandis que les oignons sont passés de 30 roupies (35 cents) à 180 roupies (2,10 $), étirant au maximum le budget des familles.

« Nous pensions que nous allions venir ici, gagner notre vie, construire notre maison pour nos enfants. Mais nous n’en sommes pas capables à cause de l’augmentation du coût de la vie », a déclaré Raj Kumari, 30 ans, un travailleur migrant dont la famille fait partie des 80 personnes qui vivent depuis des décennies dans un bidonville de la région de Majnu-ka-Tilla, au nord-ouest de New Delhi.

« Nous pensons faire un pas en avant dans notre vie, mais nous finissons par en faire un en arrière », a-t-elle déclaré.

Un épicier emballe des légumes sur le marché local de New Delhi, en Inde, le 5 septembre 2023. (Saumya Khandelwal pour NBC News)

Inflation des prix alimentaires en juillet était de 11,5 %, un sommet en trois ans, obligeant le Premier ministre Narendra Modi prendre des mesures fortes pour calmer les prix avant les élections nationales de l’année prochaine au cours desquelles il devrait briguer un troisième mandat de cinq ans. Le gouvernement a restreint les exportations de riz et d’oignons et a commencé à importer des tomates des pays voisins. Népalet vend certains légumes sur le marché intérieur à des tarifs subventionnés.

La flambée des prix a conduit Kumari et ses voisins à faire des choix difficiles lors de la planification de leurs repas.

« Cela coûte de plus en plus cher de jour en jour, mais nous ne pouvons pas arrêter complètement de manger », a-t-elle déclaré.

Raj Kumari, 30 ans, achète des rations dans un magasin de New Delhi le 5 septembre 2023. (Saumya Khandelwal pour NBC News)

Ainsi, armé d’un sac, Kumari s’est rendu récemment dans un après-midi étouffant vers un marché de rue voisin où l’odeur de la cannelle et d’autres épices fraîches flottait dans l’air.

Elle a commencé à parcourir les articles de sa liste de courses, en s’enquérant d’abord du prix de l’huile de cuisson.

« 130 dollars le kilo », a répondu le commerçant, soit plus de 1,50 dollars le quart de gallon, soit presque le double de ce qu’il coûtait il y a quelques années. Kumari se limitait à un demi-gallon, soit environ la moitié de ce qu’elle achèterait normalement pour deux semaines ou plus.

Elle a ensuite récupéré un sac de farine – utilisée pour faire du roti, ou pain plat – qui coûtait 320 roupies (3,85 dollars) pour 10 kilogrammes, soit environ 22 livres.

« Cela coûterait environ 250 il y a deux ans », a déclaré Kumari.

Comme le prix des aliments pour volailles a également augmenté, elle a décidé d’abandonner l’aliment préféré de son fils, le poulet, pour s’adresser directement aux vendeurs de légumes.

Le fils de Rajkumari, Rohit, change de vêtements après son retour de l’école chez eux à New Delhi le 5 septembre 2023. (Saumya Khandelwal pour NBC News)

Les tomates coûtaient le double du prix habituel, tandis que les oignons coûtaient 1½ fois plus cher que d’habitude. Kumari a acheté environ une livre de tomates et deux livres d’oignons.

Les experts affirment que des précipitations inhabituelles, notamment des inondations meurtrières dans les régions du nord du pays, ainsi que des effets d’El Niño – un réchauffement naturel périodique de l’océan Pacifique qui provoque des conditions météorologiques extrêmes dans le monde entier – ont fait augmenter les prix de presque toutes les denrées alimentaires.

« Les conditions météorologiques ont été très irrégulières. Certaines régions ont reçu beaucoup plus de précipitations que d’habitude, tandis que d’autres en ont reçu beaucoup moins », a déclaré Nilabja Ghosh, experte en agriculture indienne et professeur à l’Institut de croissance économique de Delhi.

Pour les aliments périssables comme les tomates, « la prévisibilité est cruciale », a-t-elle déclaré.

Raj Kumari prépare un repas chez elle à New Delhi. (Saumya Khandelwal pour NBC News)

Une cuisine soignée

Kumari et son mari, Santosh, qui, comme beaucoup d’habitants des bidonvilles, ne portent qu’un seul nom, ont quitté l’État voisin de l’Uttar Pradesh pour la capitale lorsque leur fille avait quelques mois, dans l’espoir de trouver du travail. Ils vivent avec leur fille, aujourd’hui âgée de 15 ans, et leur fils de 12 ans dans une maison de 100 pieds carrés avec un toit de tôle.

Au cours d’un bon mois, elle et Santosh, 32 ans, pourraient gagner ensemble 25 000 roupies, soit 300 dollars, bien au-dessus du seuil de pauvreté urbaine d’environ 1 200 roupies (14,45 dollars), bien que loin du coût de la vie en flèche pour une famille de quatre personnes.

« Nous avions tellement de travail que nous n’avions pas le temps de nous asseoir », a déclaré Kumari à propos de leurs premières années à Delhi, alors que le pays se développait à un rythme rapide.

Mais son travail de journalière a depuis diminué et elle a passé la majeure partie des six derniers mois à s’occuper de sa famille.

Raj Kumari, 30 ans, et son mari Santosh se reposent chez eux à New Delhi, en Inde, le 5 septembre 2023. (Saumya Khandelwal pour NBC News)

Santosh, quant à lui, qui conduit des pousse-pousse et travaille également sur des chantiers de construction, a déclaré qu’il n’avait travaillé que 10 jours le mois dernier. Il lui en coûte au moins 400 roupies par jour pour louer un pousse-pousse, et lorsque New Delhi s’est arrêtée ce mois-ci alors qu’elle accueillait le congrès annuel sommet du Groupe des 20 économiesil n’a même pas pu récupérer le coût, perdant 200 roupies (2,40 dollars).

Les familles à faible revenu comme la leur reçoivent environ 33 livres de blé du gouvernement chaque mois, mais cela suffit pour seulement 10 jours, les laissant à la merci du marché pour le reste.

« Que peut faire une famille pauvre comme la nôtre alors que nous ne parvenons même pas à trouver du travail ? dit Kumari.

Inflation des prix alimentaires en Inde (Saumya Khandelwal pour NBC News)

Pour économiser sur les légumes et le gaz de cuisine, dont le prix a également grimpé en flèche en grande partie à cause de la guerre en Ukraine, Kumari prépare désormais les repas de la journée en une seule fois le matin, en réduisant chaque ingrédient. Mais comme elle venait de faire ses courses, elle a décidé de préparer un nouveau déjeuner pour son fils, Rohit, qui devait bientôt rentrer à la maison.

Kumari coupa rapidement un oignon entier en dés et le broya sur une dalle de pierre. Elle a ensuite ajouté quelques gouttes d’eau et a soigneusement mélangé l’oignon avec des épices comme la cardamome, le poivre, la coriandre, le piment et le curcuma. À l’aide d’une autre pierre, elle a pétri le mélange jusqu’à obtenir une pâte épaisse, coupée en dés et ajoutée deux pommes de terre, une tomate et un gros poivron.

Elle laissa tomber quelques cuillères à soupe d’huile dans une casserole, qui grésilla instantanément lorsqu’elle versa les légumes et les épices, les vapeurs de piment remplissant rapidement l’air.

Juste au moment où Kumari avait terminé, Rohit revenait du cours d’hindi, claquant son sac sur le sol et s’asseyant pour manger son repas économique mais sans viande, qu’il mangerait à nouveau pour le dîner.

Inflation alimentaire en Inde à Delhi (Saumya Khandelwal pour NBC News)

Même les deux lapins de compagnie de la famille – des lapins errants que Rohit a adoptés il y a quatre mois – ressentent les effets de l’inflation alimentaire, se tournant vers le chou-fleur après que le prix de leurs épinards habituels ait triplé.

« Ils mangent tous les deux un chou-fleur, ce qui leur dure une journée », a déclaré Kumari. « Mon fils a très envie d’en avoir un de plus, mais je lui ai dit que nous ne pouvons même pas nous débrouiller seuls correctement, comment allons-nous nous occuper d’un de plus ?

