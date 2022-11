La flambée des prix des aliments pourrait avoir un impact majeur sur la santé des Canadiens

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

La hausse des prix des aliments met un nombre croissant de Canadiens en difficulté financière.

Cela pourrait avoir des effets majeurs sur notre santé, car davantage de Canadiens pourraient opter pour des aliments malsains ou sauter des repas en raison de la hausse des coûts.

La recherche montre que l’insécurité alimentaire est liée à des résultats de santé bien pires, ce qui pourrait entraîner une pression supplémentaire sur notre système de santé déjà surchargé.

Les prix des aliments ont atteint leur plus haut niveau en près d’un demi-siècle, laissant de nombreux Canadiens ressentir plus de pression financière à la caisse et manger des aliments moins sains pour économiser de l’argent, ce qui pourrait avoir de graves répercussions sur notre santé.

Le Canada est maintenant aux prises avec une crise d’insécurité alimentaire croissante, avec de nombreux ménages à faible revenu et à revenu fixe confrontés à la difficile décision de payer leurs factures ou de mettre de la nourriture sur la table à un moment où même le prix des produits de base a monté en flèche.

Les prix des aliments achetés dans les rayons des épiceries ont bondi de 11,4 % en septembre — l’augmentation annuelle la plus rapide en 41 ans.

Le prix des fruits frais a augmenté de 12,9 %, celui des légumes frais de 11,8 %, celui des produits de boulangerie de 14,8 % et celui de la viande de 7,6 %. Guide alimentaire canadien hors de portée de nombreux Canadiens.

“Je suis diabétique de type 2 et j’ai aussi de l’hypertension, et je suis donc censée suivre un régime très sain et riche en fibres – eh bien, ce n’est pas le cas”, a déclaré Tracy Ross, qui vit avec un revenu fixe sur un pension d’invalidité à Spruce Grove, en Alberta, et a du mal à payer l’épicerie.

“Les répercussions de tout cela sur toute la ligne, je ne veux même pas y penser. Les problèmes de santé des gens vont s’aggraver, des gens vont mourir. Nos hôpitaux sont déjà surchargés et en sous-effectif.”

REGARDER | «Je ne peux rien me permettre de manger en bonne santé»: un défenseur de l’aide sociale à Winnipeg

Je ne peux pas me permettre quoi que ce soit de sain », déclare un bénéficiaire de l’aide sociale de Winnipeg Todd Donohue, qui souffre de la maladie de Crohn et vit de l’aide sociale, affirme que le prix des aliments est si élevé au Manitoba que les gens comme lui n’ont pas les moyens d’acheter des aliments sains et doivent souvent choisir entre faire l’épicerie et payer le loyer ou les factures.

Ross a déclaré qu’elle avait également du mal à payer ses factures mensuelles de services publics en raison de la hausse rapide des prix des denrées alimentaires, alors qu’auparavant, elle était en mesure de suivre le rythme d’un mois à l’autre.

“Et alors, tu vas avoir froid ou tu vas avoir faim ?” elle a dit à CBC News. “J’ai besoin d’une nouvelle veste d’hiver – ça n’arrivera pas cette année.”

Même le prix des produits de première nécessité a atteint de nouveaux sommets, une bouteille d’huile végétale de trois litres ayant augmenté de plus de 40 % entre août 2021 et août 2022 au Canada, en tête de liste des aliments les plus chers cette année.

Le nombre de Canadiens qui utilisent les banques alimentaires à travers le pays a également atteint des records cette année, avec près de 1,5 million de visites en mars, en hausse de 15 % par rapport à la même période l’an dernier et de 35 % de plus qu’en mars 2019, avant la pandémie.

Plus de 30 % des Canadiens ont dit qu’ils mangeaient moins d’aliments sains en raison de la hausse des prix, tandis que près de 20 % ont dit qu’ils sautaient des repas pour économiser de l’argent dans un nouveau enquête nationale du Centre canadien de recherche appliquée et sociale de l’Université de la Saskatchewan.

Selon une nouvelle enquête de Santé publique Ottawa .

Et il semble n’y avoir aucun soulagement en vue à la caisse.

Les prix du lait devraient augmenter nouveau dans la nouvelle année, alors même que les trois meilleurs épiciers du Canada a enregistré des bénéfices plus élevés cette année par rapport à leurs performances moyennes sur les cinq dernières années.

Plus de 30 % des Canadiens ont déclaré qu’ils mangeaient moins d’aliments sains en raison de la hausse des prix, tandis que près de 20 % ont déclaré sauter des repas pour économiser de l’argent dans un nouveau sondage national. (Georges Frey/Bloomberg)

« Accepter des résultats de santé bien pires pour des millions de personnes »

“Nous parlons de millions de personnes qui n’ont pas accès à la nourriture dans l’un des pays les plus riches”, a déclaré le Dr Andrew Boozary, directeur exécutif des politiques sanitaires et sociales du University Health Network de Toronto.

“Il n’y a aucun moyen que nous puissions esquiver ce dont nous parlons ici, il s’agit vraiment d’accepter des résultats de santé bien pires pour des millions de Canadiens.”

Un nombre croissant de recherches a révélé que l’insécurité alimentaire est liée à des résultats de santé beaucoup plus médiocres pour les adultes et les enfants, ce qui pourrait entraîner une pression accrue sur le système de santé déjà surchargé.

“Chez les adultes, nous parlons de diabète de type 2, de maladies cardiaques, d’hypertension artérielle, d’une mauvaise santé osseuse – toutes les raisons pour lesquelles une alimentation saine est importante”, a déclaré Valerie Tarasuk, professeure de sciences nutritionnelles à l’université Temerty de Toronto. Faculté de médecine.

“Les personnes en situation d’insécurité alimentaire sont beaucoup plus susceptibles de se présenter aux urgences, elles sont plus susceptibles d’être hospitalisées pour diverses conditions, et une fois hospitalisées, elles sont plus susceptibles de rester plus longtemps, et elles sont plus susceptibles susceptibles d’être réadmis.”

REGARDER | L’insécurité alimentaire peut raccourcir la durée de vie :

L’insécurité alimentaire peut raccourcir l’espérance de vie Une nouvelle étude montre que l’insécurité alimentaire, le manque d’accès à des aliments nutritifs, peut raccourcir l’espérance de vie d’une personne de neuf ans.

Les Canadiens vivant dans des foyers souffrant d’insécurité alimentaire sont également plus vulnérables aux maladies infectieuses, à une mauvaise santé bucco-dentaire, aux blessures et aux maladies chroniques comme la dépression, l’anxiété, les maladies cardiaques, l’hypertension, l’arthrite et la douleur chronique, selon l’Université de Toronto. Programme de recherche PROOF .

Statistique Canada a rapporté vendredi que plus d’un Canadien sur trois de plus de 15 ans vit dans des ménages qui ont du mal à couvrir les dépenses nécessaires, y compris le transport, le logement, la nourriture, les vêtements et d’autres coûts – contre seulement un sur cinq en octobre 2020.

“Vivre dans la pauvreté vous expose à un risque plus élevé de développer presque tous les problèmes de santé chroniques, des problèmes de santé aigus, des risques plus élevés même d’être victime d’un accident ou d’un traumatisme”, a déclaré le Dr Gary Bloch, médecin de famille à l’hôpital St. Michael’s de Toronto.

“Cela vous expose également à un risque plus élevé de pires résultats de toutes ces conditions.”

Une étude ontarienne de 2018 publié dans la revue PLOS One a révélé que les adultes qui vivent dans des maisons en situation d’insécurité alimentaire avaient plus de deux fois plus de risques de développer un diabète de type 2 que ceux qui avaient un accès facile à la nourriture, un problème qui, selon Tarasuk, pourrait être aggravé par la hausse du coût de l’épicerie.

“Ils ont des taux de maladies chroniques plus élevés que les Canadiens en sécurité alimentaire et cela inclut à la fois les problèmes de santé mentale et de santé physique”, a déclaré Tarasuk. “Alors maintenant, vous augmentez la pression sur eux avec ces prix plus élevés – ils sont moins capables de gérer.”

Les dernières données de Statistique Canada Enquête canadienne sur le revenu ont constaté que 5,8 millions de Canadiens, dont 1,4 million d’enfants, vivaient dans des ménages en situation d’insécurité alimentaire en 2021.

“Nous le voyons se jouer dans le système de santé avec des résultats de santé bien pires pour les personnes qui doivent essayer de faire ces choix impossibles entre mettre de la nourriture sur leur table, payer un loyer ou renouveler leurs médicaments”, a déclaré Boozary.

“Ce sont des choix impossibles maintenant qui sont plus impossibles que jamais pour les familles et les gens à travers le pays.”

Un bénévole place des produits sur les étagères du Kanata Food Cupboard à Ottawa le 7 octobre. Le nombre de Canadiens utilisant les banques alimentaires à travers le pays a atteint des sommets cette année. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Pas de soulagement en vue

En l’absence de signes de ralentissement de l’inflation alimentaire de si tôt, les experts demandent que davantage soit fait pour soutenir les Canadiens qui pourraient avoir du mal à se payer l’épicerie – ou qui cherchent des moyens d’étirer leur budget et d’éviter de manger des aliments malsains.

Abby Langer, diététiste et experte en nutrition à Toronto, a également suggéré aux gens d’envisager des choses comme l’égalisation des prix des épiceries, l’utilisation de coupons et le choix d’options alimentaires moins chères qui peuvent encore créer des repas nutritifs, notamment des haricots, des lentilles, du tofu et des œufs.

“Vous n’avez pas besoin d’acheter une tonne de protéines animales ou de penser que vous devez acheter du poisson ou quoi que ce soit d’autre pour obtenir cette protéine. Comme vous pourriez avoir une omelette pour le dîner et c’est un repas riche en protéines bon marché”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les aliments en conserve et surgelés peuvent également être conservés beaucoup plus longtemps.

“Je veux que les gens sachent que vous n’avez pas du tout besoin d’acheter des aliments biologiques. C’est un tel stratagème de marketing, vous ne vivrez pas plus longtemps si vous mangez des aliments biologiques et c’est tellement plus cher. Alors, s’il vous plaît, ne vous sentez pas la pression pour acheter ce genre de nourriture – achetez ce que vous pouvez vous permettre.”

Les banques alimentaires et autres aides alimentaires caritatives sont également présentées comme des solutions au problème de l’insécurité alimentaire, mais Boozary a déclaré qu’elles agissent simplement comme un pansement à un problème systémique.

“Les banques alimentaires ne sont pas la solution à l’insécurité alimentaire, de la même manière que les refuges ne sont pas la solution politique au sans-abrisme”, a-t-il déclaré, ajoutant que les décideurs politiques doivent veiller à ce que les programmes d’aide sociale augmentent au même rythme que l’inflation et que des salaires décents soient fournis. .

“Tous ceux qui doivent essayer de naviguer dans ces choix impossibles savent que la cause profonde ici est la pauvreté et les contraintes financières. Pas nécessairement seulement la nourriture et les choix alimentaires.”

Tarasuk a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que des groupes caritatifs d’aide alimentaire comme Banques alimentaires Canada peuvent résoudre le problème de l’insécurité alimentaire, notant que les interventions politiques telles que les revenus de base universels sont d’autres moyens de s’attaquer à la racine du problème.

“J’espère qu’en ce moment, tout le monde est conscient de cette hausse des prix”, a-t-elle déclaré. “Je pense que les gens qui n’y ont pas vraiment réfléchi se demandent comment les gens supportent ces coûts.”

REGARDER | Aucun soulagement pour la hausse des prix des aliments malgré le ralentissement général de l’inflation :

Pas d’allégement pour les prix alimentaires malgré l’inflation globale montrant des signes de ralentissement Les prix des aliments au Canada ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1981, malgré les derniers chiffres de Statistique Canada indiquant une baisse de l’inflation globale pour le troisième mois consécutif.

Pour Ross en Alberta, le défi de la hausse des prix des aliments ne va pas disparaître de si tôt.

“J’ai deux enfants et ils ont des conjoints et j’ai un petit-enfant – comment vais-je même me permettre d’acheter des trucs pour Noël? C’est tout simplement horrible”, a-t-elle déclaré.

« Et comment vais-je même préparer le dîner de Noël ?