La flambée des prix au Royaume-Uni place le gouvernement et la banque centrale sur une trajectoire de collision

Sunak a réitéré son « soutien total » à la Banque d’Angleterre et sous le feu du gouverneur Andrew Bailey. STEFAN ROUSSEAU/PISCINE/AFP via Getty Images

LONDRES – En janvier, avec un œil sur une élection générale critique en 2024, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est engagé à réduire de moitié l’inflation d’ici la fin de l’année. À l’époque, l’inflation globale des prix à la consommation s’élevait à 10,1 % par an. Étant donné que la plupart des économistes prévoyaient que cela diminuerait naturellement de moitié à mesure que le choc de la flambée des prix de l’énergie se dissiperait, l’engagement semblait être un objectif ouvert pour le gouvernement conservateur de Sunak. Pourtant, l’IPC global en mai s’est établi à 8,7%, inchangé par rapport au mois précédent, tandis que l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac – a augmenté à 7,1%, son taux le plus élevé depuis 31 ans. La croissance annuelle moyenne des salaires hors primes s’est également accélérée de 6,7% à 7,2% au cours du trimestre février-avril, le taux le plus rapide jamais enregistré, tandis que le marché du travail reste plus chaud que prévu et que le Royaume-Uni a fait face à un pic unique de maladies de longue durée qui a martelé son taux de participation au marché du travail. Pendant ce temps, la croissance économique a pratiquement stagné et la dette publique a dépassé 100 % du produit intérieur brut pour la première fois depuis mars 1961. La Banque d’Angleterre a de nouveau accéléré le rythme des hausses de taux d’intérêt en juin, augmentant le taux d’escompte de 50 points de base à 5 %, aggravant encore les craintes intérieures d’une crise hypothécaire et s’écartant des autres grandes banques centrales qui ont pu soit ralentir ou suspendre les hausses de taux. Shaan Raithatha, économiste principal chez Vanguard, a déclaré lundi à « Squawk Box Europe » de CNBC que le Royaume-Uni souffrait du « pire des deux mondes ».

« Nous avons eu un choc du marché du travail de type américain, en particulier le grand nombre de maladies de longue durée qui ont vraiment eu un impact sur l’offre de main-d’œuvre là-bas, et ils ont également eu un choc énergétique de type européen émanant de la guerre en Ukraine, » il a dit. « Ce qui est peut-être surprenant, c’est que le choc énergétique au Royaume-Uni a été plus important que dans la plupart des pays d’Europe continentale. » Raithatha a suggéré que cela pourrait être en partie dû au fait que les décideurs gouvernementaux ont été trop lents à intervenir au début de la crise énergétique et, lorsqu’ils sont intervenus, à plafonner les prix de l’énergie à un niveau plus élevé que de nombreux pairs. « Il y a un problème ici parce que l’économie est très résiliente, nous savons que la transmission vers les prêts hypothécaires est un peu plus lente et un peu moins efficace que par le passé également, et il est donc clair que la Banque doit faire un peu plus pour maîtriser l’inflation », a-t-il ajouté. Problème « principalement fabriqué à Moscou » Au lendemain de la dernière publication sur l’inflation, Sunak a réitéré son « soutien total » à la Banque d’Angleterre et sous le feu du gouverneur Andrew Bailey. Dans son discours de janvier, le Premier ministre a déclaré que l’engagement de réduire de moitié l’inflation était de sa responsabilité personnelle, mais si l’IPC britannique reste obstinément élevé jusqu’à la fin de l’année, beaucoup s’attendent à ce que la Banque d’Angleterre revienne dans le collimateur des ministres du gouvernement qui cherchent à rediriger blâmer. « Les cycles économiques et politiques semblent également incompatibles pour le gouvernement, d’autant plus que le cas des réductions d’impôts préélectorales en 2024 devient plus difficile à engager à ce stade étant donné que la dette publique a dépassé le PIB pour la première fois depuis mars 1961 », a déclaré Richard Flax, directeur des investissements chez Moneyfarm. « Le chancelier réitérant sa promesse de réduire de moitié l’inflation cette année tout en promettant de faire croître l’économie et de réduire la dette semble être un engagement ferme compte tenu des défis auxquels le Royaume-Uni est confronté. »

Suite à la forte inflation du mois dernier, l’économiste en chef de Panmure Gordon, Simon French, a déclaré que les problèmes du Royaume-Uni étaient « principalement causés à Moscou mais pas exclusivement à Moscou », ajoutant qu’il y avait un « élément Brexit » en jeu. « Il y a une augmentation de 4,5 % de l’inactivité en âge de travailler depuis la transition du Brexit, où tous les autres pays du G7, à l’exception peut-être des États-Unis, ont vu l’inactivité baisser, nous ressemblons donc à une valeur aberrante en termes de déficiences du côté de l’offre de l’économie. qui fait grimper l’inflation sous-jacente », a déclaré French. « Mais M. Sunak a également un récit qui est juste, qui est des facteurs mondiaux. Le Royaume-Uni est touché de manière disproportionnée par le prix du gaz car c’est une grande partie de la facture de chauffage, mais aussi l’approvisionnement variable en électricité, et cela a fait grimper la composante IPC — titre — de 120 % contre environ 40 % en Europe continentale. » Dans un récent panel animé par CNBC lors d’un forum sur la politique monétaire à Sintra, au Portugal, Bailey a noté que la main-d’œuvre britannique est unique en restant en dessous de ses niveaux d’avant Covid. « Je le vois quand je parcours le pays pour parler aux entreprises. Ce qu’elles me disent très souvent, c’est que leur plan est de retenir la main-d’œuvre autant qu’elles le peuvent, même en cas de ralentissement, parce qu’elles se sont inquiétées et il a été difficile de recruter de la main-d’œuvre », a-t-il déclaré. Cependant, Bailey a nié que le Brexit était l’élément clé de l’étanchéité du marché du travail et des pressions inflationnistes persistantes, citant à la place la réponse du pays à la pandémie de Covid. La Banque a estimé une baisse à long terme du niveau de productivité britannique d’un peu plus de 3% à la suite du Brexit, tandis que Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire, a récemment déclaré à une commission parlementaire que la paperasserie supplémentaire avait nui aux petites entreprises et ajouté à l’inflation. pressions. « Ce ne sont pas seulement les petites entreprises au Royaume-Uni qui veulent exporter, mais ce sont aussi les petites entreprises en Europe qui étaient des fournisseurs et ont fourni la concurrence sur le marché britannique, il y a donc un effet inflationniste qui passe par le canal de la concurrence », a-t-elle ajouté. « L’impuissance » de la Banque d’Angleterre et la « maladie britannique » L’inflation au Royaume-Uni devrait encore chuter fortement pendant le reste de l’année, compte tenu d’une réduction de 20 % du plafond des prix de l’énergie à partir du 1er juillet et des hausses de taux existantes qui se répercutent sur l’économie, comprimant la demande et l’emploi. La Banque d’Angleterre a conservé son approche dépendante des données, réunion par réunion, du resserrement de la politique monétaire, et les membres du comité de politique monétaire ont ouvertement contesté les prix du marché pour un taux de pointe d’un peu plus de 6% jusqu’à l’hiver 2023 et à l’année prochaine. Une source majeure de préoccupation pour les économistes est la crédibilité de la banque centrale, et Bailey a récemment offert un mea culpa sur les prévisions capricieuses de l’inflation du MPC au cours des 18 derniers mois. Le français de Panmure Gordon a suggéré que si la Banque d’Angleterre avait une « crédibilité irréprochable », les décideurs pourraient dire que l’outil brutal des taux d’intérêt mettra 18 mois à deux ans pour traverser l’économie et conserver la confiance des marchés et du public. Cependant, ses récentes proclamations n’ont pas gagné du terrain.

« Le Royaume-Uni en tant qu’économie – 3% du PIB mondial, moins que cela en termes de population – est en grande partie un preneur de prix en termes de conditions monétaires, et qu’Andrew Bailey ou même ses prédécesseurs veuillent l’admettre, il y a un degré d’impuissance en termes de mesure dans laquelle les conditions monétaires nationales peuvent influencer la situation économique nationale », a-t-il déclaré. French a comparé la situation économique actuelle à la période de « maladie britannique » de stagnation économique et d’inflation élevée dans les années 1970, notant également que le Royaume-Uni a atteint une inflation à deux chiffres dans les années 1990 et était le seul pays développé avec une inflation nettement supérieure à l’objectif dans la foulée. de la crise financière mondiale. Thanos Papasavvas, fondateur d’ABP Invest, a également fait allusion à la sensibilité unique du Royaume-Uni à une inflation élevée, mais a déclaré que la Banque d’Angleterre aurait dû en être consciente bien plus tôt. « J’attribue une grande part de responsabilité à ce qui s’est passé sur les commentaires qu’il faisait il y a quelques années, parlant de l’inflation, du risque d’inflation, et souriant à ce sujet à un moment où des pressions inflationnistes se faisaient sentir et pour un pays qui a eu des tendances inflationnistes », a-t-il déclaré à CNBC.