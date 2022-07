Pendant des mois, Nathan Armstrong a parcouru les listes d’appartements d’une minuscule chambre de motel à Woodstock, en Ontario. Lui et sa femme ont dû y vivre pendant plus d’un an alors qu’ils cherchaient désespérément un logement à louer. =

“Il n’y a pas grand-chose là-bas, et ils semblent augmenter. Quinze, dix-sept, mille neuf cents dollars pour un appartement d’une chambre”, a-t-il déclaré. “Notre gamme de prix est en train de disparaître.”

Armstrong a décrit la situation comme frustrante et coûteuse. Le couple ne pouvait même pas préparer ses propres repas au motel.

“C’est très, très difficile”, a-t-il déclaré. “Difficile de cuisiner car nous n’avons pas le droit d’avoir notre propre matériel de cuisine. Pas de four grille-pain, c’est contraire au code de prévention des incendies.”

Le couple dit avoir été confronté à un déni après déni, perdant des dizaines d’appartements au milieu d’une concurrence féroce au cours de leurs 16 mois de recherche d’un logement stable.

Les loyers augmentent en effet rapidement dans la région, selon un récent rapport de Rentals.ca et Bullpen Research and Consulting. Loyers moyens des appartements dans la grande ville la plus proche — London, Ont. – a grimpé à 1 933 $ en juin, en hausse de 28,5 % par rapport à la même période l’an dernier.

REGARDER | Comment les Canadiens sont-ils exclus du prix des logements locatifs : La flambée des loyers coûte cher à certains Canadiens Certains Canadiens se retrouvent de plus en plus hors de prix à mesure que le coût du loyer monte en flèche à travers le pays.

Certains analystes prédisent que le marché locatif pourrait devenir encore plus chaud partout au Canada. Ben Myers, président de Bullpen Research & Consulting, une société de conseil en immobilier, affirme que la hausse des taux d’intérêt pousse les acheteurs potentiels à l’écart, ce qui exerce une pression accrue sur le marché locatif, a-t-il déclaré.

“Ces deux facteurs garderont les locataires dans leurs propriétés, réduisant encore l’offre locative”, a déclaré Myers.

L’offre de logements locatifs est également un problème constant à Halifax. Là-bas, le taux d’inoccupation est inférieur à 1 %, parmi les plus bas au pays, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

«Nous avons de nouvelles constructions et des constructions existantes, mais elles ne peuvent pas suivre le rythme du nombre de personnes qui recherchent des logements locatifs», a déclaré Lesley Dunn, directrice du programme pour RentersEd, qui éduque les Canadiens sur la location.

Les prix de location augmentent partout au Canada

Elle dit que les ménages à faible revenu sont rapidement épuisés, car les loyers augmentent plus rapidement que les chèques de paie des gens. Dunn dit que le marché locatif est si chaud qu’il exerce une pression injuste sur les candidats.

“Maintenant, on vous demande de payer trois mois de loyer avant d’être considéré pour un appartement. C’est dévastateur”, a déclaré Dunn.

“Pour la plupart des nouveaux arrivants, pour la plupart des jeunes, pour la plupart des sans-abri, pour la plupart des personnes à revenu fixe, il est absolument impossible qu’ils puissent se le permettre.”

Le marché est également serré pour les locataires dans les plus grandes villes, car ce sont les plus chères. Les loyers moyens des appartements les plus élevés au Canada se trouvent à Vancouver, à 2 936 $ par mois, soit près de 25 % de plus qu’il y a un an, selon Rentals.ca. À Toronto, la moyenne pour les appartements est de 2 463 $ par mois, en hausse de près de 20 % d’une année sur l’autre. Les experts ont souligné un déclin de plusieurs décennies dans la construction de logements spécifiquement destinés à la location, connus sous le nom de locations construites à cet effet, comme une autre raison sous-jacente aux problèmes d’approvisionnement.

Murtaza Haider, professeur de gestion à l’Université métropolitaine de Toronto, affirme que les locations construites à cet effet offrent une plus grande stabilité locative que les copropriétés, dans lesquelles les propriétaires qui se concentrent sur l’investissement sont plus susceptibles de retirer leurs propriétés du marché locatif pour les vendre quand ils sentent que le moment est venu. droit.

“Les locations construites à cet effet offrent la sécurité d’occupation parce que vous savez qu’il s’agit d’un bien locatif et qu’il restera une location pour eux pour le moment”, a-t-il déclaré.

“Le gouvernement a un grand rôle à jouer”

Haider veut que tous les niveaux de gouvernement doivent travailler ensemble pour encourager plus de construction.

“Le gouvernement a un rôle important à jouer. Il peut inciter les constructeurs à entrer sur ce marché en modifiant les règles du jeu… en faveur de la construction de logements locatifs plus spécialisés”, a-t-il déclaré. “L’impulsion est sur nous pour ne pas attendre encore 50 ans ou même cinq ans et commencer à faire ces changements.”

Après 16 longs mois, Armstrong dit que sa femme et lui ont finalement trouvé un chez-soi.

Nathan Armstrong et sa femme ont vécu dans un motel à Woodstock, en Ontario, pendant plus d’un an parce qu’ils ne trouvaient pas d’appartement abordable. (Rob Krbavac/CBC)

“C’est incroyable. Une cuisine dans laquelle cuisiner pour aider à économiser de l’argent sur les coûts de la nourriture, surtout maintenant que le prix de tout augmente”, a-t-il déclaré.

Il espère que le marché locatif s’améliorera pour les autres qui commencent à peine leur recherche.

“Cela n’aurait jamais dû prendre plus d’un an pour enfin trouver un logement permanent”, a-t-il déclaré.