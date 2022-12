La flambée des coûts de l’énergie en Grande-Bretagne met à rude épreuve les intervenants en cas de crise

Au cours des six derniers mois, les appels à la ligne de conseil de National Energy Action ont triplé par rapport aux six mois précédents. La ligne a maintenant été fermée jusqu’à la nouvelle année en raison du nombre “écrasant” d’appels et d’un arriéré de renvois. Depuis début septembre, Severn Wye, l’organisation à but non lucratif qui gère Warm and Well et d’autres services dans la région, a aidé plus de 2 600 ménages, 1 000 de plus qu’à la même période l’an dernier. Pendant ce temps, les téléphones ne cessent de sonner. Il y a eu près de 9 000 appels téléphoniques depuis avril.

Le gouvernement britannique prévoit de dépenser 25 milliards de livres (30 milliards de dollars) pour plafonner les tarifs énergétiques cet hiver, mais le ménage type devra toujours faire face à des factures de gaz et d’électricité de 2 500 £, soit environ 3 000 $, par an en moyenne, soit le double de ce qu’elles étaient par an. il y a. En avril, le plafond annuel passera à 3 000 £.

Dans le bureau de Gloucester de Warm and Well, Mme Hewitt a découvert qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose pour l’homme de 72 ans au téléphone. Il voulait de l’aide pour obtenir de l’argent afin d’augmenter l’isolation de sa maison. La mauvaise isolation des bâtiments est un problème chronique en Grande-Bretagne, qui est réputée pour avoir les maisons les plus exposées aux courants d’air d’Europe, et les progrès en matière d’isolation ont échoué il y a plus de dix ans. Le gouvernement a récemment mis de côté 1 milliard de livres sterling supplémentaires pour l’isolation, mais cet appelant n’était pas éligible à cette subvention et aux subventions plus anciennes.

Mais ensuite, presque incidemment, l’homme a révélé quelque chose de troublant : lui et sa femme étaient assis dans leur salon, qui était à seulement 17 degrés Celsius, ou 63 degrés Fahrenheit.