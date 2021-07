La flambée des cas de coronavirus entraîne de nouvelles restrictions et des interdictions de voyager dans la région Asie

Une nouvelle étude hongroise a révélé que le vaccin chinois Sinopharm offre une faible protection contre le covid-19 chez les populations plus âgées. Les chercheurs ont déclaré que 50% des échantillons de sang prélevés sur des personnes de plus de 80 ans ne présentaient aucun anticorps protecteur contre le virus, même après un cycle complet du vaccin à deux doses.

Les États-Unis sont à «un autre moment charnière» de la pandémie alors que la variante delta plus transmissible se déchire dans les communautés non vaccinées, obligeant les hôpitaux à atteindre leur capacité dans certaines régions, a déclaré jeudi Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.