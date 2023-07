La flambée des cas de cancer de la peau atteint un niveau record au Royaume-Uni

Le nombre de cas de cancer de la peau mélanome, qui se développe à partir de cellules cutanées appelées mélanocytes, a atteint un niveau record au Royaume-Uni.

Ces situations sont également beaucoup plus fréquentes chez les personnes de 55 ans et plus.

Selon la dernière analyse de Recherche sur le cancer au Royaume-Uni, 17 500 cas sont diagnostiqués chaque année et les projections révèlent que ces chiffres élevés pourraient continuer à augmenter d’environ 50 % au cours des 20 prochaines années.

L’analyse a en outre indiqué que près de 9 cas de cancer de la peau sur 10 au Royaume-Uni sont causés par une surexposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil et des lits de bronzage. Il endommage l’ADN de nos cellules cutanées, qui peut s’accumuler avec le temps et entraîner un cancer de la peau.

Les bains de soleil sont populaires depuis les années 1970, avant que les gens ne deviennent plus conscients du cancer de la peau, et maintenant nous voyons les conséquences de la tendance au bronzage. Pour les personnes âgées de 55 ans et plus, la probabilité d’avoir un cancer de la peau a presque triplé depuis les années 1990.

Mais le soleil n’est peut-être pas le seul facteur à l’origine de ces chiffres élevés. L’âge avancé est l’un des principaux facteurs de risque de cancer et, à mesure que la population du Royaume-Uni augmente, nous vivons également plus longtemps.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. De plus en plus de personnes remarquent des changements cutanés et les font examiner par leur médecin généraliste. Et malgré cette augmentation record, les taux de mortalité par cancer de la peau ont commencé à baisser. Aujourd’hui, plus de personnes que jamais survivent au cancer de la peau grâce à des recherches incroyables et à des améliorations en matière de diagnostic et de traitement précoces.

Michelle Mitchell, directrice générale de Cancer Research UK, a mentionné que la nouvelle analyse brosse un tableau mitigé pour les patients atteints de cancer et le personnel qui s’occupe d’eux. Bien qu’il soit prometteur que davantage de personnes recherchent un traitement pour le cancer de la peau plus tôt et que la survie s’améliore, il est alarmant que les cas de la maladie puissent monter en flèche au cours des prochaines années.