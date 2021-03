La flambée de virus oblige Sao Paulo à fermer alors que Buenos Aires rouvre

SAO PAULO (AP) – Une vague de cas de COVID-19 stoppe les pas de samba dans la plus grande métropole du Brésil tandis que la capitale argentine revient sur le sol du tango.

Les deux plus grandes villes de chacun des pays d’Amérique du Sud voisins se dirigent dans des directions opposées, ce qui montre que ceux qui assouplissent les restrictions malgré les avertissements des scientifiques voient un pic dans la pandémie tandis que d’autres qui maintiennent des mesures de distanciation sociale en place sont capables de rouvrir leurs économies plus tôt .

Sao Paulo, qui abrite près de 12 millions de personnes, se prépare pour les deux pires semaines de la pandémie et le risque croissant que son système de santé autrefois résilient s’effondre, a déclaré mercredi le gouverneur João Doria aux journalistes. Plus de 75% des lits de soins intensifs de la ville sont occupés par des patients COVID-19 et certains services – comme ceux de l’hôpital privé Albert Einstein – sont pleins pour la première fois.

Doria a annoncé que tout l’État, où résident 46 millions de personnes, serait confronté samedi au plus haut niveau de restrictions pour arrêter la propagation du virus. Cela signifie la fermeture de tous les bars, restaurants, centres commerciaux et de tout autre établissement jugé non essentiel jusqu’au 19 mars au moins.

Pendant ce temps, les près de 3 millions d’habitants de Buenos Aires bénéficient d’un assouplissement de leurs restrictions, l’autorisation de fréquenter les cinémas prenant effet cette semaine. Mercredi, les chiffres officiels ont montré que seulement 26% des lits de soins intensifs étaient occupés par des patients COVID-19. Le faible taux d’hospitalisation a également permis aux autorités locales à la mi-février de rouvrir des bars et des restaurants jusqu’à 2 heures du matin, ce qui était longtemps recherché dans une ville réputée pour sa culture à toute heure.

Cela signifie que les célèbres steakhouses de Buenos Aires rallument leurs incendies, tandis que leurs homologues de Sao Paulo éteignent les leurs.

Les casinos de Buenos Aires ont également rouvert à la fin de 2020 et les autorités se demandent si la ville folle de football pourra bientôt retourner dans les stades. Au Brésil, malgré la volonté de Bolsonaro de permettre aux supporters de revenir, aucune autorité locale n’envisage sérieusement d’ouvrir des stades. L’arène NeoQuimica de 48 000 places, à l’est de Sao Paulo, est utilisée comme poste de vaccination.

De bonnes nouvelles de la région de Sao Paulo sont arrivées mardi, lorsque le grand joueur de football Pelé a reçu sa première dose d’un vaccin COVID-19. L’homme de 80 ans a publié la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

«La pandémie n’est pas encore terminée. Nous devons maintenir la discipline pour préserver des vies jusqu’à ce que de nombreuses personnes aient pris le vaccin », a déclaré le triple vainqueur de la Coupe du monde. «Lorsque vous sortez, n’oubliez pas votre masque et maintenez une distance sociale.»

Son plaidoyer est important – même un an après le début de la pandémie – car Bolsonaro continue de jeter le doute sur l’efficacité des masques.

La distance entre les deux pays s’est apparemment élargie pendant la pandémie, Bolsonaro et l’Argentin Alberto Fernández adoptant des virages opposés dans leur gestion de la crise. Le premier a minimisé les risques de la maladie et a insisté pour que l’économie continue de tourner, tandis que le second a adopté une approche plus prudente.

Fernández a imposé l’une des plus longues quarantaines au monde entre mars et octobre, malgré les risques de nuire à une économie déjà en récession.

Au cours de la semaine dernière, le Brésil a enregistré 35 décès dus au COVID-19 par million d’habitants, soit près du triple de celui de l’Argentine.

Les troubles à Sao Paulo se sont aggravés après les célébrations furtives du carnaval à la mi-février. Bien que les célébrations de rue et les défilés aient été annulés, de nombreux paulistas, comme les résidents sont connus, ont voyagé ou se sont joints à des rassemblements non masqués. La ville a refusé d’autoriser les jours de congé traditionnellement autorisés pendant la période du carnaval, dans le but d’empêcher les gens de faire la fête.

Izidoro Silveira, 34 ans, a trouvé un emploi dans une pizzeria du centre-ville de Sao Paulo il y a deux mois, après presque un an de chômage. Il est bouleversé par la fermeture imminente de son restaurant.

« Ceux qui font les livraisons ne seront pas blessés, mais moi et beaucoup d’autres le feront », a déclaré Silveira en détresse en regardant une émission d’information télévisée sur la fermeture. «Je ne sais pas quoi dire à ma femme et à ma fille. J’ai peur de perdre à nouveau mon emploi, même si je travaille dans un endroit qui prend toutes les précautions.

Non loin de là, les cinémas de la rue principale de la ville, l’avenue Paulista, sont vides, comme ils l’ont été depuis le début de la pandémie.

La facilité de l’Argentine ne signifie pas que le virus est complètement sous contrôle. Les chiffres officiels de mercredi faisaient état de 262 décès et de plus de 8 700 nouvelles infections dans le pays. Le déploiement du vaccin est lent. Mais la morosité accablante observée à Sao Paulo semble être loin de Buenos Aires.

Avec un sac de pop-corn dans une main et une boisson gazeuse dans l’autre, Bautista Sundblat, 8 ans, avait hâte d’entrer dans une salle de cinéma du quartier tony Palermo de Buenos Aires pour regarder «Bad Boys Forever».

«Il est très excité», a déclaré sa mère, Martina. «Nous attendions depuis longtemps. Il y a peu de places, tout a été réglé. C’est un fanatique de cinéma. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais petit à petit, nous arrivons là où nous voulions.

___ Rey a rapporté de Buenos Aires.