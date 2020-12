LONDRES – Environ la moitié de l’Angleterre est soumise aux mesures de verrouillage les plus strictes du pays et les gens ont reçu l’ordre de rester chez eux, mais le coronavirus se propage toujours à un rythme alarmant. Les hôpitaux traitent plus de patients qu’à tout moment pendant la pandémie, le nombre de nouvelles infections a établi un record quotidien, et il y a un débat croissant sur le fait de permettre à des dizaines de milliers d’étudiants de retourner en classe après les vacances. Les scientifiques du pays ont déclaré qu’une variante apparemment plus contagieuse du virus était à l’origine de l’augmentation des cas et, avec de sévères restrictions déjà imposées à plus de 48 millions de personnes, on ne sait toujours pas quels autres outils le gouvernement a à sa disposition pour contrer l’épidémie. sous contrôle. Il y a eu 41 385 nouveaux cas confirmés en laboratoire signalés lundi, le chiffre le plus élevé jamais enregistré en une seule journée. Le National Health Service a déclaré qu’il y avait maintenant plus de 20 000 personnes dans les hôpitaux anglais, plus qu’au pic de la pandémie en avril. Le gouvernement devant se réunir pour évaluer ses restrictions mercredi, le Premier ministre Boris Johnson est sous pression pour imposer un autre verrouillage national et déplacer les étudiants – en particulier les plus âgés dans les collèges et les écoles secondaires, qui pourraient être plus facilement infectés par la nouvelle variante du virus – à l’apprentissage à distance.

Certains espèrent voir la charge de travail quotidienne baisser comme les restrictions imposées à Londres et au sud et à l’est de l’Angleterre autour de Noël commencent à avoir un effet. Mais une puissante combinaison d’une nouvelle souche du virus, d’un retour imminent à l’école et d’une mesure permettant aux personnes vivant dans des zones à faible risque de se rencontrer à l’intérieur le jour de Noël a fait craindre que le pire ne se produise au cours de la nouvelle année. « Nous entrons dans une nouvelle phase très dangereuse de la pandémie, et nous allons avoir besoin d’une action nationale rapide et décisive pour éviter une catastrophe en janvier et février », a déclaré Andrew Hayward, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London, à la BBC. . Un nombre croissant de recherches confirme la préoccupation selon laquelle la nouvelle variante du virus pourrait être plus de 50% plus contagieuse que celles qui se propagent déjà rapidement et largement diffusées.

Et la variante a continué à apparaître dans les pays du monde entier malgré les interdictions imposées aux voyageurs britanniques par des dizaines de nations. Les autorités sanitaires indiennes ont rapporté mardi que six personnes avaient été testées positives pour la variante. Les personnes infectées étaient toutes revenues de Grande-Bretagne ces dernières semaines, ont déclaré des responsables de la santé, et étaient isolées.

Le gouvernement britannique s’est tourné vers un arsenal d’outils désormais familier pour garder la variante sous contrôle, augmentant les restrictions de mouvement, fermant les entreprises et limitant le nombre de personnes autorisées à se rassembler. Alors que les fonctionnaires blâment la variante pour l’augmentation des cas, de nombreuses règles sont difficiles à appliquer à grande échelle et il est difficile de savoir quel rôle le comportement individuel peut jouer. La gestion de la pandémie par M. Johnson a été marquée par des décisions et des renversements de dernière minute, alimentant le scepticisme et la colère du public. Un des endroits où le gouvernement a tenu la ligne est de garder les écoles ouvertes. Depuis l’été, le gouvernement a donné la priorité au maintien des élèves dans les salles de classe, même dans les zones qui ont connu des épidémies majeures et lors du deuxième verrouillage national du pays en novembre. Après que les étudiants aient passé les premiers mois de la pandémie dans des cours en ligne depuis chez eux, M. Johnson a qualifié en août la réouverture des écoles de «devoir moral» et a promis qu’en cas de résurgence du virus, «la dernière chose que nous voulons faire est de fermer les écoles. L’approche de la Grande-Bretagne était similaire à celle de nombreux pays européens où les dirigeants craignaient que la fermeture des écoles accentue à nouveau les inégalités et nuise de manière irréparable au développement scolaire et émotionnel des enfants. Mais alors que le nombre de cas de coronavirus montait en flèche, l’Allemagne et le Pays-Bas sont revenus aux fermetures d’écoles et de nombreux enseignants britanniques réclament la même chose.