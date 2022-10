La flambée de l’inflation plonge les budgets des retraités dans le chaos

CNN

Au Senior Friendship Center de Sarasota, en Floride, parler d’inflation touche vraiment une corde sensible.

À une table de cartes là-bas, CNN a rencontré un groupe de personnes âgées, toutes à revenu fixe, qui ont dit avoir ressenti la pression des fortes hausses de prix au cours de la dernière année.

Katherine Janes, 81 ans, a déclaré qu’elle devait se tourner vers son fils pour obtenir une aide financière.

“Cela rend les choses un peu plus faciles”, a déclaré Janes. “Tout est cher.”

Ron Longhurst a réduit ses sorties en soirée, ce qui a été difficile en tant que célibataire de 79 ans.

«Au jour le jour, je reste plus à la maison», a-t-il déclaré. “Vous réfléchissez à deux fois à la grande soirée… Je prends peut-être une semaine ou deux de plus entre les coupes de cheveux.”

Ann Smith, 82 ans, a réduit son “plaisir simple” préféré – boire du soda.

“J’avais l’habitude d’apprécier un Coca ou deux par jour”, a-t-elle déclaré. “J’en fais maintenant un par jour, peut-être un tous les deux jours à la place.”

Les personnes âgées à revenu fixe ont été particulièrement touchées par l’inflation, les prix de septembre ayant augmenté de 8,2 % par rapport à il y a un an. Les hausses de prix sont encore plus fortes dans des régions comme Tampa, en Floride, où le marché du logement a explosé.

Sharon Johnson, 67 ans, a déclaré que le loyer mensuel de sa famille à Tampa avait bondi de 350 dollars cette année, passant à environ 3 100 dollars par mois. Et avec d’autres factures qui augmentent, comme ses services publics, cela a plongé son budget dans le chaos.

« Le coût de la vie ne fonctionne pas bien en ce moment pour nous. C’est difficile », a déclaré Johnson. “Je n’ai jamais eu à m’inquiéter de la façon dont nous allions manger, mais aujourd’hui, nous ne faisons que des aliments légers, des sandwichs.”

Ils ont déjà rempli des cartons et s’attendent à une autre hausse de loyer à la fin de leur bail au début de l’année prochaine.

Johnson, conseillère universitaire à la retraite, et son mari, ingénieur et enseignant à la retraite, ont déménagé du Michigan en Floride il y a trois ans, emmenant sa sœur et son neveu vivre avec eux.

La famille aimerait acheter une maison, mais les hausses de prix épuisantes et le marché du logement en effervescence rendent cela plus difficile. Johnson dit qu’ils devront peut-être réduire leurs effectifs en conséquence.

“Nous avons un revenu moyen, mais avec moins de ressources que lorsque nous travaillions à temps plein”, a déclaré Johnson. « Nous avons travaillé dur. Et nous avons été honnêtes. Alors pourquoi ça marche à l’envers ?

L’année prochaine, les bénéficiaires de la sécurité sociale recevront un ajustement annuel au coût de la vie de 8,7 %, la plus forte augmentation depuis 1981.

Mais pour l’instant, de nombreuses personnes âgées se sentent peu soulagées.

Barbara Smith, 70 ans, est gardien et également bénévole au Trinity Cafe à Tampa, un restaurant qui sert des repas gratuits aux moins fortunés. Mais elle a dit qu’elle en est venue à compter sur le repas à emporter qu’elle reçoit après son quart de travail et c’est souvent le seul qu’elle mange toute la journée.

“Alors je n’ai pas besoin d’aller l’acheter, parce que je n’ai pas l’argent pour le faire”, a déclaré Smith.

Alors qu’elle résiste aux hausses de prix de la nourriture, de l’essence et des articles personnels, elle a cessé d’acheter des puzzles, son passe-temps favori. La pression de l’inflation peut être isolante, a-t-elle déclaré.

“S’il n’y avait pas eu de bénévolat, je serais probablement folle maintenant”, a-t-elle déclaré.