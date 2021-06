La flambée de l’inflation cause des maux de tête à une Banque d’Angleterre prudente

Vue sur le Royal Exchange et la Banque d’Angleterre à Londres. Vuk Valcic | SOPA Images | LightRocket | Getty Images

LONDRES – La Banque d’Angleterre devrait maintenir ses taux d’intérêt à des niveaux record et maintenir son programme massif d’achats d’actifs jeudi, mais les investisseurs seront attentifs aux indices d’un resserrement l’année prochaine. La dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale sera un chant du cygne pour l’économiste en chef belliciste Andy Haldane, qui a averti que le « tigre de l’inflation » est arrivé et a exhorté les décideurs politiques à réduire de 895 milliards de livres sterling (1,24 billion de dollars) le programme d’assouplissement quantitatif de la banque centrale. 50 milliards. L’inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni s’est établie à 2,1 % en mai, dépassant les prévisions et dépassant l’objectif de 2 % de la banque pour la première fois en près de deux ans. L’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix des aliments et de l’énergie, est passée de 1,3 % en avril à 2 % en mai. La banque prévoit que l’inflation atteindra 2,5 % d’ici la fin de l’année, mais le consensus demeure que les pics d’inflation seront transitoires. Pendant ce temps, le marché du travail et d’autres indicateurs économiques montrent des signes de reprise, suscitant certaines spéculations selon lesquelles la banque pourrait indiquer une voie pour sortir de sa politique extrêmement souple. Le principal taux directeur reste à un creux historique de 0,1%.

La Réserve fédérale américaine a récemment surpris les marchés avec un virage belliciste, augmentant les anticipations d’inflation et avançant son calendrier de resserrement pour prévoir deux hausses de taux en 2023. La réunion de mai de la BOE a vu le comité de politique monétaire divisé sur l’opportunité de réduire l’assouplissement quantitatif, mais cela a signalé la future diminution des achats d’actifs. Cependant, il a jusqu’à présent évité tout engagement sur le calendrier de la première hausse des taux d’intérêt, réitérant que des progrès plus significatifs et plus soutenus sur la reprise économique devraient être démontrés. Travail, inflation et variante delta « La série de données économiques a été encourageante au cours des dernières semaines – et en effet, il est clair que l’économie surperforme désormais l’été dernier alors que les restrictions étaient également faibles », a déclaré James Smith, économiste des marchés développés chez ING. « Mais le point de vue de la Banque sur la croissance a déjà été vers l’extrémité la plus optimiste du spectre, et la propagation de la nouvelle variante Delta ajoute une dimension supplémentaire d’incertitude (bien que notre point de vue pour l’instant est que l’impact économique ne sera probablement pas énorme ). Nous doutons également que la Banque se sente trop obligée de modifier les attentes du marché telles qu’elles se présentent actuellement. » ING prévoit une première hausse des taux au premier trimestre 2023, l’inflation s’atténuant jusqu’au milieu de 2022 alors que les pics déclenchés par la réouverture de l’économie s’estompent, réduisant la pression sur les décideurs politiques. Cependant, les analystes de la banque néerlandaise ont déclaré lundi dans une note qu’ils « n’excluraient certainement pas » un précédent pivot hawkish. « Les déclencheurs possibles pourraient inclure un dénouement plus rapide de l’épargne des ménages, étant donné que les perspectives économiques sont particulièrement sensibles à même de faibles variations en pourcentage du montant du stock d’épargne dépensé (la BoE suppose environ 10 %) », a déclaré Smith. « La croissance des salaires est également essentielle, et il existe déjà des rapports anecdotiques d’entreprises confrontées à une pénurie de personnel dans l’hôtellerie, bien que nous ayons le sentiment que cela s’avérera probablement temporaire. »

À l’instar de la tendance récente aux États-Unis, le marché du travail amène certains analystes à soupçonner que l’inflation pourrait être plus résistante qu’on ne le pensait auparavant. La Confédération du recrutement et de l’emploi a montré que les postes vacants en avril augmentaient à leur plus haut niveau en 23 ans, avec des points de pincement dans la santé, l’hôtellerie, les transports et la construction. Cela s’est traduit par des salaires plus élevés, avec une croissance annuelle des bénéfices passant à 5,6% au cours des trois mois précédant avril, a noté Katharine Neiss, économiste en chef européenne chez PGIM Fixed Income. Cependant, Neiss s’attend à ce que la BOE adopte une approche attentiste au cours de cette réunion, l’augmentation des cas de la variante delta Covid-19 étant une préoccupation continue et un grand nombre de travailleurs britanniques restant en congé.

