La flambée de la grippe aviaire en Colombie-Britannique dans les troupeaux commerciaux soulève des questions sur l’approvisionnement en dinde de Noël

Avec un nombre croissant de troupeaux de volailles commerciales infectés par la grippe aviaire hautement pathogène H5N1 dans la vallée du Fraser, beaucoup se demandent comment cela affectera la disponibilité de leur dinde de Noël.

On estime que l’offre au détail de dindes en Colombie-Britannique est en baisse d’environ 20 %.

Bien que les producteurs de poulet et d’œufs de la Colombie-Britannique ne prévoient aucune pénurie pour le moment, la situation de la dinde est « une autre histoire », a déclaré Amanda Brittain, porte-parole de la BC Poultry Association.

« L’épidémie de grippe aviaire a rendu très difficile pour les producteurs et les transformateurs de dinde de répondre à la demande pour Noël », a déclaré Brittain.

Par exemple, Chilliwack n’avait qu’une seule ferme avicole infectée au 18 novembre.

Ce total est passé à neuf fermes commerciales infectées à Chilliwack au 27 novembre, et à 47 autres à travers la Colombie-Britannique, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments, qui répertorie les villes de la Colombie-Britannique où cette souche a été confirmée, ou répertoriée comme “à déterminer”. Il ne précise pas si les locaux infectés produisent des œufs, du poulet ou de la dinde.

Abbotsford compte 18 établissements infectés répertoriés.

“Tout le monde se concentre sur la protection des troupeaux qui continuent”, a déclaré Brittain.

Cependant, les responsables de l’industrie ne veulent pas que quiconque pense qu’il y a une pénurie alimentaire.

“Nous ne voulons certainement pas paniquer qui que ce soit”, a-t-elle déclaré.

Lorsque Brittain elle-même faisait ses courses le week-end près de chez elle, elle a dit qu’elle avait délibérément cherché à savoir s’il y avait des dindes congelées en stock – et il y en avait.

Noël et Thanksgiving sont les deux fêtes où la demande de dinde fraîche et congelée est la plus élevée.

Mais les problèmes croissants de la grippe aviaire ne se limitent pas aux fermes et ne se limitent pas aux dindes, comme en témoigne l’épidémie parmi la population d’oiseaux sauvages au parc Sardis à Chilliwack.

“Toutes les espèces sont touchées.”

De nombreuses personnes demandent ce qu’elles peuvent faire pour aider les producteurs et les agriculteurs de la Colombie-Britannique touchés.

«Ce qu’ils peuvent faire, c’est s’assurer que les œufs, le poulet et la dinde qu’ils achètent proviennent bien de la Colombie-Britannique. Les agriculteurs locaux apprécieront cela», a déclaré Brittain.

Selon l’ACIA, rien ne prouve que la consommation de volaille ou d’œufs cuits puisse transmettre l’IAHP aux humains.

Alors que le nombre de cas de grippe aviaire continue d’augmenter en Colombie-Britannique, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a prévu deux séances d’information virtuelles pour les propriétaires de petits troupeaux de volaille de la Colombie-Britannique.

Les sessions virtuelles se concentreront sur le virus de la grippe aviaire, sur la façon dont les propriétaires peuvent protéger leurs troupeaux et sur la façon de se préparer aux impacts potentiels si leurs oiseaux tombent malades.

Les séances d’information animées par des spécialistes vétérinaires du gouvernement de la Colombie-Britannique couvriront :

• améliorer la biosécurité des troupeaux ou des fermes pour prévenir les épidémies ;

• reconnaître les signes de la grippe aviaire et comment signaler les cas ;

• comment les réglementations sur les maladies animales exotiques affectent la volaille des petits troupeaux ;

• à quoi s’attendre si un troupeau est positif pour la grippe aviaire ; et

• ressources disponibles pour les propriétaires d’oiseaux non commerciaux, y compris des services de diagnostic par l’intermédiaire du BC Animal Health Centre.

Les séances sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire. Les deux événements auront lieu de 17h30 à 20h30

La première session est destinée aux propriétaires de petits troupeaux de Thompson-Cariboo et du nord de la Colombie-Britannique et aura lieu le mercredi 30 novembre 2022. Inscrivez-vous en ligne pour cette session avec Eventbrite

Le lundi 5 décembre, la deuxième session débutera pour tous les propriétaires de petits troupeaux de la Colombie-Britannique. Inscrivez-vous en ligne pour la deuxième session également via Eventbrite.

