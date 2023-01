La flambée de Covid en Chine menace les villages à l’approche du Nouvel An lunaire

Dans le sud-ouest de la province du Sichuan, les autorités ont récemment ordonné aux villages de restreindre les rassemblements lors des mariages, des banquets et des salons de mahjong. Et la province du sud du Yunnan exhorte les migrants de retour à rester à l’écart des foules et des personnes âgées.

Pas plus tard que le mois dernier, la Commission nationale de la santé a appelé les agents de santé des campagnes à accélérer les efforts pour vacciner complètement les résidents ruraux, en particulier les personnes âgées. Dans l’île méridionale de Hainan, des équipes de cadres du Parti communiste, de médecins et d’infirmières font du porte-à-porte pour vacciner les villageois.

La pénurie de médicaments contre la toux et la fièvre s’est généralisée, en raison de l’explosion des infections et du stockage par les résidents. Mais ces médicaments ne font que soulager les symptômes. Les traitements antiviraux tels que Paxlovid de Pfizer, qui peuvent réduire le risque d’hospitalisation et de décès, sont beaucoup plus chers et plus rares, même dans les villes où les services de santé sont meilleurs, sans parler de la campagne.

Le Conseil d’État, le cabinet chinois, a publié la semaine dernière une directive appelant les autorités locales et les cadres du Parti communiste à mobiliser des ressources pour atténuer l’épidémie, entre autres en garantissant les fournitures médicales, en renforçant les soins intensifs et en donnant la priorité aux personnes âgées. Le cabinet a appelé les agents de santé de base à distribuer des kits de santé contenant des médicaments contre la fièvre et la toux, des tests antigéniques rapides et des masques aux groupes vulnérables.