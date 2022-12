La flambée de COVID-19 en Chine augmente les chances d’une nouvelle variante de coronavirus mutant

« La Chine a une population très nombreuse et son immunité est limitée. Et cela semble être le cadre dans lequel nous pourrions voir une explosion d’une nouvelle variante », a déclaré le Dr Stuart Campbell Ray, expert en maladies infectieuses à l’Université Johns Hopkins.

Chaque nouvelle infection offre une chance au coronavirus de muter, et le virus se propage rapidement en Chine. Le pays de 1,4 milliard d’habitants a largement abandonné sa politique « zéro COVID ». Bien que les taux de vaccination globaux déclarés soient élevés, les taux de rappel sont plus faibles, en particulier chez les personnes âgées. Les vaccins nationaux se sont révélés moins efficaces contre les infections graves que les versions à ARN messager de fabrication occidentale. Beaucoup ont été administrés il y a plus d’un an, ce qui signifie que l’immunité a diminué.