La flambée de COVID-19 en Chine augmente les chances d’un nouveau mutant de coronavirus

La poussée de COVID-19 en Chine pourrait-elle libérer un nouveau mutant de coronavirus dans le monde ?

Les scientifiques ne le savent pas, mais craignent que cela n’arrive. Cela pourrait être similaire aux variantes d’omicron qui y circulent actuellement. Il pourrait s’agir d’une combinaison de souches. Ou quelque chose de complètement différent, disent-ils.

« La Chine a une population très nombreuse et son immunité est limitée. Et cela semble être le cadre dans lequel nous pourrions voir une explosion d’une nouvelle variante », a déclaré le Dr Stuart Campbell Ray, expert en maladies infectieuses à l’Université Johns Hopkins.

Chaque nouvelle infection offre une chance au coronavirus de muter, et le virus se propage rapidement en Chine. Le pays de 1,4 milliard d’habitants a largement abandonné sa politique « zéro COVID ». Bien que les taux de vaccination globaux déclarés soient élevés, les niveaux de rappel sont plus faibles, en particulier chez les personnes âgées. Les vaccins nationaux se sont révélés moins efficaces contre les infections graves que les versions à ARN messager de fabrication occidentale. Beaucoup ont été administrés il y a plus d’un an, ce qui signifie que l’immunité a diminué.

Le résultat? Un terrain fertile pour que le virus change.

“Lorsque nous avons vu de grandes vagues d’infection, cela est souvent suivi par la génération de nouvelles variantes”, a déclaré Ray.

Il y a environ trois ans, la version originale du coronavirus s’est propagée de la Chine au reste du monde et a finalement été remplacée par la variante delta, puis omicron et ses descendants, qui continuent d’affliger le monde aujourd’hui.

Le Dr Shan-Lu Liu, qui étudie les virus à l’Ohio State University, a déclaré que de nombreuses variantes d’omicron existantes avaient été détectées en Chine, y compris BF.7, qui est extrêmement apte à échapper à l’immunité et qui serait à l’origine de la poussée actuelle.

Les experts ont déclaré qu’une population partiellement immunisée comme celle de la Chine exerce une pression particulière sur le virus pour qu’il change. Ray a comparé le virus à un boxeur qui “apprend à échapper aux compétences que vous avez et à s’adapter pour les contourner”.

Une grande inconnue est de savoir si une nouvelle variante provoquera une maladie plus grave. Les experts disent qu’il n’y a aucune raison biologique inhérente pour que le virus s’atténue avec le temps.

“Une grande partie de la douceur que nous avons connue au cours des six à 12 derniers mois dans de nombreuses régions du monde est due à l’immunité accumulée, soit par la vaccination, soit par l’infection, et non parce que le virus a changé” de gravité, a déclaré Ray.

En Chine, la plupart des gens n’ont jamais été exposés au coronavirus. Les vaccins chinois reposent sur une technologie plus ancienne produisant moins d’anticorps que les vaccins à ARN messager.

Compte tenu de ces réalités, le Dr Gagandeep Kang, qui étudie les virus au Christian Medical College de Vellore, en Inde, a déclaré qu’il reste à voir si le virus suivra le même schéma d’évolution en Chine que dans le reste du monde après les vaccins sont sortis. “Ou”, a-t-elle demandé, “le modèle d’évolution sera-t-il complètement différent?”

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé s’est dite préoccupée par les rapports faisant état de maladies graves en Chine. Autour des villes de Baoding et Langfang à l’extérieur de Pékin, les hôpitaux manquent de lits et de personnel de soins intensifs alors que les cas graves augmentent.

Le plan de la Chine pour suivre le virus se concentre autour de trois hôpitaux municipaux dans chaque province, où des échantillons seront prélevés sur des patients sans rendez-vous qui sont très malades et tous ceux qui meurent chaque semaine, a déclaré Xu Wenbo du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à un briefing mardi.

Il a déclaré que 50 des 130 versions d’omicron détectées en Chine avaient entraîné des épidémies. Le pays est en train de créer une base de données génétique nationale “pour surveiller en temps réel” l’évolution des différentes souches et les implications potentielles pour la santé publique, a-t-il déclaré.

À ce stade, cependant, les informations sur le séquençage viral génétique en provenance de Chine sont limitées, a déclaré Jeremy Luban, virologue à la faculté de médecine de l’Université du Massachusetts.

“Nous ne savons pas tout ce qui se passe”, a déclaré Luban. Mais clairement, “la pandémie n’est pas terminée”.

___

La productrice vidéo AP Olivia Zhang et le journaliste Dake Kang à Pékin ont contribué à ce reportage.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du groupe des médias scientifiques et éducatifs de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Laura Ungar et Aniruddha Ghosal, The Associated Press