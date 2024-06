La flambée alarmante du VIH aux Philippines est « la plus élevée au monde », et les jeunes sont durement touchés

Le ministère de la Santé, lors d’une conférence de presse le mois dernier, a déclaré qu’il avait enregistré plus de 3 000 nouveaux cas et 82 décès en mars de cette année. Un tiers des cas étaient âgés de 15 à 24 ans et 46 pour cent avaient entre 25 et 34 ans, selon le communiqué.

La Maison de soutien au VIH et au sida des Philippines organise un atelier communautaire sur le VIH 101. Photo : Maison de soutien au VIH et au sida/document à distribuer

L’agence estime que près de 130 000 personnes vivent avec le VIH aux Philippines, ce qui est encore peu pour un pays de 110 millions d’habitants, selon le secrétaire à la Santé, Teodoro Herbosa.

« Ce sont les nouveaux cas qui sont vraiment élevés, 55 nouveaux cas par jour. Nous sommes les plus élevés au monde », a déclaré Herbosa aux journalistes le 22 mai, ajoutant que ce sont les jeunes qui étaient à l’origine de cette hausse.

Le VIH reste incurable. Seulement 64 pour cent des personnes séropositives suivent un traitement antirétroviral, qui aide à réduire leur charge virale jusqu’à ce qu’elle devienne indétectable, leur permettant ainsi de vivre plus longtemps et normalement.

Selon les dernières données disponibles du programme des Nations Unies ONUSIDA, environ 6,5 millions de personnes vivent avec le VIH dans la région Asie-Pacifique. La région représentait 23 pour cent des nouvelles infections à VIH dans le monde en 2022, avec 26 pour cent des cas âgés de 15 à 24 ans.

Alors que le nombre total d’infections au VIH dans la région a diminué de 14 pour cent entre 2010 et 2022, les Philippines ont signalé une augmentation de 237 pour cent des cas annuels entre 2010 et 2020, ce qui en fait le pays où le nombre de cas augmente le plus rapidement en Asie-Pacifique.

05:22 Les cas de VIH aux Philippines ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie Les cas de VIH aux Philippines ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie

« Des progrès significatifs »

Des groupes de la société civile, tels que les réseaux de bénévoles qui gèrent des cliniques communautaires de lutte contre le VIH à travers les Philippines, estiment que l’augmentation des cas signalés reflète également une augmentation du nombre de personnes disposées à se faire dépister.

« Même si notre portée doit encore s’intensifier, les données montrent que nous atteignons en fait les jeunes ayant des comportements à haut risque. Si nous faisons cela de manière plus cohérente, nous devrions être en mesure de diagnostiquer davantage, d’inscrire davantage de patients au traitement et d’éduquer davantage », a déclaré Desi Andrew Ching, directeur exécutif de HIV and Aids Support House (HASH), une organisation à but non lucratif offrant des services gratuits. Dépistage du VIH, ainsi que programmes de prévention et de traitement, depuis 2014.

« Pour HASH, nous avons constamment augmenté l’accès aux tests pour les personnes âgées de 15 à 24 ans. En 2023, 42 pour cent de ceux qui ont été testés avaient entre 15 et 24 ans, tandis que les cas réactifs dans ce groupe d’âge étaient de 36,4 pour cent. Pour mémoire, 25 à 34 cas représentaient 49,5 pour cent de tous les cas réactifs dans HASH », a déclaré Ching.

Alors que le ministère de la Santé propose des services de dépistage gratuits via ses centres de traitement, les cliniques bénévoles ont joué un rôle essentiel en fournissant des espaces sûrs aux personnes à risque, en particulier aux membres de la communauté LGBTQ.

Le Dr Ronivin Pagtakhan, fondateur de LoveYourself, une œuvre communautaire de cliniques VIH favorables aux LGBTQ, a déclaré que la stigmatisation entourant le VIH était élevée lorsqu’il a fondé la clinique en 2011, et que les gens évitaient de se faire tester par crainte de discrimination.

« Aujourd’hui, même si la stigmatisation existe toujours, nous avons fait des progrès significatifs en proposant davantage d’options de test », a déclaré Pagtakhan.

Ces options comprennent l’autodépistage, les programmes de sensibilisation et les stratégies de prévention combinées qui ont rendu le dépistage plus accessible et moins intimidant.

Le fondateur de LoveYourself, le Dr Ronivin Pagtakhan, lors d’une visite de leur centre avec les candidates de Miss Univers Philippines. Photo : Aimez-vous/document à distribuer

Ching et Pagtakhan ont tous deux observé une augmentation du nombre de jeunes entrant dans les portes de leurs cliniques pour se faire tester.

« Ce groupe démographique est de plus en plus conscient de l’importance de connaître son statut et de rechercher un traitement précoce », a déclaré Pagtakhan.

Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour garantir un accès uniforme à l’information et au traitement à tous les niveaux, affirment les défenseurs.

Une étude réalisée en 2021 par le Population Institute de l’Université des Philippines a montré que plus d’un tiers des Philippins âgés de 15 à 24 ans ne pensaient pas que les préservatifs contribuaient à réduire le risque de contracter le VIH.

Le nombre de jeunes Philippins ayant entendu parler du VIH et du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA), le stade le plus avancé de la maladie, est tombé à 76 pour cent – ​​le plus bas depuis 30 ans, selon l’étude de 2021.

Les données du bureau d’épidémiologie du ministère de la Santé plus tôt cette année ont également montré que seulement 27 pour cent des Philippins connaissaient les cliniques d’hygiène sociale, et seulement 11 pour cent connaissaient la prophylaxie pré-exposition, qui aide à empêcher les personnes à risque de contracter le VIH. .

Des services de santé inadéquats dans les zones rurales peuvent également contribuer à un diagnostic tardif et à un accès limité aux mesures préventives avant que les infections au VIH ne se transforment en maladies à part entière, selon Pagtakhan.

Il a déclaré que le gouvernement doit garantir un approvisionnement constant et équitable en médicaments et en mesures préventives telles que des préservatifs et des lubrifiants, ainsi qu’une prophylaxie pré-exposition et post-exposition, pour soutenir toutes les communautés.

« Mettre l’accent sur les stratégies de prévention combinées intégrant des interventions comportementales, biomédicales et structurelles sera essentiel pour freiner l’augmentation des cas de VIH », a déclaré Pagtakhan.

LoveYourself organise un atelier conjoint sur la campagne contre le VIH avec le ministère de la Santé et d’autres organisations. Photo : LoveYourself/Handout

Comme dans le reste de l’Asie, des obstacles tels que la stigmatisation sociétale et le manque d’éducation sexuelle complète contribuent à la tendance à la hausse des cas de VIH, car ils peuvent dissuader les individus de se faire dépister et de rechercher un traitement.

Pour Jason*, 25 ans, la peur d’être jugé l’a encouragé à trouver du réconfort auprès d’inconnus en ligne qui ont été testés positifs.

«J’apprécie d’être anonyme. Utiliser Reddit, c’est comme disposer d’un espace sûr. Les gens partagent leurs expériences de vie auxquelles je peux parfois m’identifier », a déclaré Jason.

Bien qu’il reste actif et apprenne à vivre avec le VIH, il n’en a pas parlé à sa famille et à ses amis.

« Quand nous entendons le mot « VIH », la plupart des gens pensent que vous allez bientôt mourir, que vous êtes une personne sale, quelque chose comme ça. Et j’ai peur que ma famille soit blessée ou ressente la douleur que j’ai ressentie lorsque j’ai découvert que j’étais positif », a-t-il déclaré à This Week in Asia.

« Cela me réconforte de savoir qu’il y a beaucoup de gens qui vivent encore une vie normale et qui profitent de la vie même s’ils vivent avec le VIH. »

*Nom modifié à la demande de la personne interrogée pour protéger son identité