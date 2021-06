Bien que je crois au pouvoir du travail acharné, je ne crois vraiment pas qu’il faille sacrifier votre vie en conséquence.

Ainsi, l’« avantage » d’un cabinet d’avocats de la ville d’offrir 45 000 £ pour fonder une famille me semble être un calice empoisonné.

La FIV gratuite n’est vraiment pas la réponse à l’écart de rémunération entre les sexes Crédit : Alamy

Si vous voulez des enfants, ne le remettez pas à plus tard pour un travail Crédit : Alamy

Ces frais comprennent le paiement des mères porteuses ainsi que le traitement de FIV et de congélation des œufs.

Donc, cet « avantage » me semble être une tentative d’éliminer jusqu’au dernier abandon de leurs employés pendant leurs années les plus fertiles tout en les encourageant à retarder la maternité.

Et quand on ne peut pas tomber enceinte ? Ne vous inquiétez pas : la firme vous achètera un bébé.

Je sais que l’opinion dominante est qu’une carrière et une maternité ne font pas bon ménage.

Mais mon conseil à toute jeune femme ambitieuse est : si vous voulez des enfants, ne le remettez pas à plus tard pour un travail.

De tous les titres que j’ai, celui de mère qui travaille est celui qui me convient le mieux, car ma famille et mon travail sont les deux choses les plus importantes au monde pour moi.

« SUICIDE DE CARRIÈRE »

J’ai eu mon premier enfant à 26 ans et je dirigeais le Birmingham City FC à l’époque. Beaucoup de gens pensaient que j’étais fou de le faire tout en construisant une carrière réussie. Mais, franchement, il n’y a pas de bon moment pour avoir un enfant. Je refusais de croire que c’était un suicide de carrière.

J’ai pensé que n’importe quand serait difficile, mais je ne pouvais pas imaginer ma vie sans avoir d’enfants. Alors j’ai pensé que je pourrais aussi bien continuer.

Bien sûr, ce n’était pas facile. Et j’ai dû faire des choix difficiles. La honte que je ressens d’avoir moins d’une semaine de congé de maternité sera avec moi jusqu’au jour de ma mort. Mais à l’époque, je sentais que je n’avais pas le choix.

Trois jours après l’accouchement, je suis allée dans mon bureau pour licencier le directeur du club.

Le lendemain, j’ai passé un entretien pour un nouveau manager.

Je me souviens avoir eu une réunion avec l’un de ces potentiels managers qui a duré quelques heures.

Quand il est parti, je suis allé à la salle de bain et j’ai réalisé que mon lait maternel avait trempé à travers mon haut et ma veste, laissant deux grandes taches humides.

Les mamans sont souvent perdantes en promotion et c’est là que commence l’écart de rémunération entre les sexes Crédit : Alamy

Personne dans la réunion n’en a parlé (ils étaient tous des hommes !) et ce qu’ils ont dû en faire, Dieu seul le sait.

Rien ne vous prépare à l’épuisement total de la maternité. J’avais envie de dormir tôt et de faire la grasse matinée. J’avais de la chance d’avoir une nounou à temps plein qui me permettait de travailler, mais je me sentais coupable de ne pas être tout le temps à la maison avec eux.

J’ai passé des années à jongler entre la maison et le travail, souvent sans trouver le bon équilibre.

Quand j’ai finalement réalisé que je ne pouvais faire que de mon mieux, la pression s’est relâchée.

Et puis j’ai commencé à vraiment apprécier la maternité au travail.

Mes enfants sont super. Pas parce qu’une nounou les a conduits à l’école et les a récupérés. Parce qu’ils ont appris des choses positives d’avoir un parent qui travaille – la valeur d’avoir des opinions, de gagner son propre argent, l’ambition.

J’emmenais mes enfants sur tous mes lieux de travail pour qu’ils puissent visualiser où j’étais quand je n’étais pas avec eux.

« IL EST RECONNAISSANT QU’AVOIR DES ENFANTS ET UNE CARRIÈRE EST DIFFICILE »

Des mots comme équilibre travail-vie n’existaient pas dans les années 90, et franchement, je ne savais pas qu’on pouvait en avoir un.

J’ai passé toute la journée au travail et tout mon temps libre avec les enfants. La dernière chose sur ma liste était moi-même.

J’aurais aimé que quelqu’un me dise qu’une carrière dure toute une vie et que prendre du temps pour avoir des enfants est une nécessité.

Demander à une femme de vous offrir ses meilleures années puis la « récompenser » avec un traitement de fertilité alors qu’elle est, techniquement, des mamans « gériatriques » n’est pas juste.

C’est une reconnaissance implicite qu’avoir des enfants et une carrière est difficile.

Qu’ils préféreraient que leurs employés passent leurs années fertiles à travailler dur au lieu d’avoir des bébés. Et la récompense est un traitement de fertilité.

La meilleure chose qu’une entreprise puisse faire est d’offrir un congé de maternité prolongé Crédit : Alamy

Étant donné à quel point le traitement de FIV peut être épuisant et à quelle fréquence il peut échouer, cela ne me semble pas vraiment une récompense.

Les femmes peuvent faire tellement de choses de nos jours qu’il leur est facile de se sentir bercée par un faux sentiment de sécurité à propos de la fenêtre dans laquelle elles peuvent avoir un bébé en toute sécurité.

Oui, vous pouvez devenir maman à 50 ans – et c’est super – mais biologiquement parlant, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela est censé se produire plus tôt.

Mon point de vue est que la meilleure chose qu’une entreprise puisse faire est d’offrir un congé de maternité prolongé, une aide à la garde des enfants, un travail flexible et d’encourager plus d’hommes à prendre un congé de paternité plus long.

Et nous devons également mieux traiter les mères qui travaillent. Une étude récente a révélé que 54 000 femmes par an quittent leur emploi parce qu’elles sont si mal traitées à leur retour de congé de maternité.

Elles sont souvent perdantes en matière de promotion et c’est là que commence l’écart de rémunération entre les sexes. Ça pue. Et, croyez-moi, la solution n’est pas un fonds de FIV.

Le travail de bureau a ses avantages

Boris Johnson a déclaré qu’il excluait de donner aux employés de bureau le droit légal de travailler à domicile après la fin du verrouillage.

Le Premier ministre souhaite un grand retour dans les bureaux, affirmant qu’il y a des « avantages importants » à travailler ensemble. Je suis d’accord.

Boris Johnson exclut de donner aux employés de bureau le droit légal de travailler à domicile Crédit : AFP

C’est tellement mieux d’être entouré de gens, d’échanger des idées, de nouer des liens et des amitiés, de mieux comprendre les gens et de communiquer généralement d’une manière que vous ne pouvez pas faire efficacement en ligne.

Pensez un instant à The Apprentice, qui vise principalement à tester si des personnes ayant des processus de pensée, des antécédents et des idées très différents peuvent travailler en équipe.

Il s’agit de faire rebondir les idées les unes sur les autres, de trouver des solutions et d’être créatif.

Pouvez-vous imaginer comment fonctionnerait The Apprentice sur Zoom ? Comment Lord Sugar pouvait-il travailler avec quelqu’un qui travaillait à domicile tout le temps ?

Pouvez-vous l’imaginer pointer son doigt et dire : « Vous êtes viré » sur Zoom ?

L’apprenti teste également la motivation et la discipline des personnes. Oui : ils n’ont vraiment que 20 minutes pour être debout, prêts et sortir de la maison.

« UNE LIMITE INDISPENSABLE »

Lorsque vous n’avez pas de raison de vous lever et de vous habiller, cette motivation diminue.

Aller au travail offre une frontière essentielle. Il met un tampon entre la maison et les environnements de travail qui est essentiel.

Cela signifie que vous n’êtes pas hors de vue – vous ne pouvez pas attirer l’attention de votre patron quand il ne peut pas vous voir.

Il est facile pour les gens de se sentir et peut-être de devenir hors de propos.

Ce n’est pas seulement mon point de vue : un nouveau rapport de l’Institut Tony Blair cette semaine a estimé que six millions d’emplois au Royaume-Uni ont le potentiel d’être déplacés à l’étranger, dont 18% de postes de cols blancs professionnels «travaillant n’importe où».

En d’autres termes, si vous montrez à l’entreprise qu’elle peut prospérer sans vous, vous risquez d’externaliser votre rôle à Bangalore.

Pouvez-vous imaginer Lord Sugar pointer son doigt et dire : « Vous êtes viré » sur Zoom ? Crédit : Document à distribuer

Et puis il y a toutes les nombreuses choses que vous ne pouvez tout simplement pas reproduire avec tous les appels Zoom dans le monde.

Blagues, verres après le travail, potins, réseautage, apprendre de ses collègues.

En ce qui concerne la santé et la fonctionnalité d’une équipe, je pense que trois jours et deux jours à la maison sont à peu près le moins que l’on puisse faire avant que les gens ne risquent de s’envoler dans leur propre orbite – et que le travail commence à en souffrir.

Les femmes volées

Je trouve déprimant mais pas tout à fait surprenant qu’une nouvelle étude révèle que la finance est toujours une profession dominée par les hommes qui permet aux hommes médiocres de se hisser au sommet.

Il dit que les cadres intermédiaires masculins – plus habiles en politique interne – retiennent les femmes.

La finance est encore un métier à prédominance masculine qui permet aux hommes médiocres de se hisser au sommet Crédit : Alamy

En conséquence, les femmes talentueuses sont laissées pour compte par la culture masculine profondément enracinée dans la ville, selon les recherches de la London School of Economics et du groupe à but non lucratif Women In Banking And Finance.

Nous avons vraiment besoin de voir la fin du temps où les hommes médiocres se hissent au sommet au détriment des femmes talentueuses.

« Skinny-shaming » est tout aussi inacceptable

Je pense que la plupart d’entre nous ont le mémo maintenant qu’il est tout simplement inacceptable de continuer à faire de grosses blagues.

Mais n’est-ce pas drôle le nombre de personnes qui pensent encore qu’il est acceptable de dire aux gens qu’elles sont trop minces ?

Julia Bradbury a eu « maigre honte » d’avoir partagé un cliché de bikini Crédits : Instagram/therealjuliabradbury

L’animatrice de télévision Julia Bradbury a été « maigre honteuse » d’avoir partagé une photo de bikini au cours du week-end, les utilisateurs des réseaux sociaux affirmant qu’elle avait l’air malade et qu’elle avait besoin de manger un sac de chips.

En parlant de Lorraine, elle a dit qu’elle est assez robuste pour le gérer.

Mais beaucoup de gens trouveraient cela assez dévastateur. Juste au cas où vous ne le sauriez pas, le « skinny-shaming » est aussi mauvais que le fat-shaming.

Lutte en tant que femme

Ainsi, le chef de la plus grande famille du monde – Ziona Chana, qui avait 39 femmes, 94 enfants, 14 belles-filles et 33 petits-enfants – est décédé.

Ce personnage de Hugh Hefner, qui vivait dans une maison de 100 pièces dans l’État indien du Mizoram, a développé un système de rotation pour déterminer laquelle de ses femmes partagerait son lit une nuit donnée.

Ziona Chana avait 39 femmes, 94 enfants, 14 belles-filles et 33 petits-enfants Crédit : Barcroft Media

Il y a tellement de choses à dire sur cette histoire et ma principale pensée est que cela a dû être un cauchemar de bien réussir les anniversaires de mariage.

Mais la chose la plus révélatrice est que, sur la photo de lui aux côtés de ses 39 femmes, aucune d’entre elles n’avait le sourire aux lèvres.

Fit à 56

Vous devez aimer Liz Hurley pour nous avoir donné un peu de joie en dansant dans son bikini pour fêter ses 56 ans.

Eh bien, cela m’a certainement remonté le moral de toute façon – nous pouvons utiliser toute la joie que nous pouvons obtenir en ce moment.

Liz Hurley danse dans son bikini pour fêter ses 56 ans Crédit : INSTAGRAM/ELIZABETH HURLEY

Je l’aime aussi pour montrer au monde à quel point 56 est fabuleux – pour certaines personnes, du moins.