La fiscalité est un instrument contondant, déclare Willie Walsh, chef de l’IATA

L’industrie aéronautique a besoin de plus de carotte et moins de bâton pour devenir plus durable, selon le directeur général de l’Association du transport aérien international.

S’exprimant lors du Forum sur l’avenir durable de CNBC vendredi, Willie Walsh a été interrogé sur la question de savoir si les subventions et les allégements fiscaux pour encourager les investissements dans une énergie plus propre étaient plus efficaces que les entreprises ou les consommateurs taxés pour émettre des niveaux plus élevés de carbone.

“Très honnêtement, toutes les preuves dont nous disposons montrent que la carotte est bien plus efficace que le bâton”, a répondu Walsh.

Développant son propos, Walsh a poursuivi en décrivant la fiscalité comme étant “un instrument très brutal – dans de nombreux cas, en fait, cela rendrait notre industrie moins efficace”.