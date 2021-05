La firme de peignoirs de luxe lance des robes de chambre pour CHIENS

Les amoureux des chiens peuvent désormais offrir à leurs toutous choyés le cadeau de luxe ultime: un peignoir moelleux.

Les peignoirs moelleux ont été conçus pour que les chiens puissent «paraître et se sentir mieux» tout en se relaxant à la maison.

Les chiens choyés peuvent désormais se détendre dans des peignoirs spécialement conçus pour eux Crédit: PA

Ils sont fabriqués à partir de tissu doux et moelleux avec une élégante bordure à carreaux noirs et sont dotés d’une capuche pour plus de confort.

Il a même été suggéré que les robes blanches sont l’accessoire parfait pour qu’un chien se détende lors d’une mini-pause chic avec son propriétaire.

Les designers de Tielle Love Luxury pensent qu’ils sont idéaux pour un ami à quatre pattes à porter dans un repaire cinq étoiles, comme le Nobu Hotel London Portman Square.

Les robes peuvent également être personnalisées avec le nom ou les initiales d’un chien pour s’assurer que le chien se démarque vraiment de la foule, quelle que soit sa race.

Posh pooch Lola modélise la robe Crédits: Rex

Catherine Morris, directrice générale de Tielle Love Luxury, déclare: «Il n’y a rien de mieux après un long bain que de s’envelopper dans une robe de chambre douce et confortable.

«Maintenant, vous pouvez également envelopper votre chiot après l’heure du bain avec le peignoir moelleux de Tielle Love Luxury, afin qu’il puisse se détendre et se sécher à son rythme avant de s’aventurer pour un rendez-vous dans le parc de Portman Square ou un week-end.

Les peignoirs de bain pour chien peuvent être confortablement attachés autour du milieu d’un chien avec une cravate Velcro.

Le créateur pense qu’il s’agit de la tenue de chien parfaite pour une mini-pause de luxe Crédits: Rex

Ils viennent dans une gamme de tailles et sont au prix de 15 £ à 22 £.

Les peignoirs ont été décrits comme «parfaits comme cadeau pour tout amateur de chiens» ou comme cadeau spécial «pour célébrer un anniversaire de chien».

Ils peuvent également être utilisés pour sécher un chien choyé après une promenade boueuse ou pour qu’un chien se détende après l’heure du bain.