La firme de jouets sexuels Lovehoney remporte le prestigieux prix d’entreprise de la reine

Un détaillant de jouets SEXE a remporté un prix prestigieux – de Sa Majesté la Reine.

Le plus grand magasin pour adultes de Grande-Bretagne, Lovehoney, a remporté la distinction royale pour une croissance continue exceptionnelle des ventes à l’étranger.

La firme de jouets sexuels Lovehoney a remporté un prix prestigieux de la part de la reine

Le site qui se fait appeler «les gens du bonheur sexuel» fouette la lingerie, les lubrifiants, le matériel de bondage et les gadgets sexy.

Il possède également la licence mondiale officielle pour fabriquer et vendre des produits Fifty Shades of Grey basés sur le roman érotique à succès de 2011 et l’adaptation cinématographique de 2015.

L’entreprise a remporté le Queen’s Award for Enterprise après que ses ventes sont passées de 12 millions de livres sterling en 2015 à 56 millions de livres sterling aujourd’hui, soit une augmentation de 365%.

Cela signifie que le site peut utiliser l’emblème du Queen’s Award dans la publicité pendant cinq ans.

Debbie Bond, de Lovehoney, a déclaré: «Nous sommes ravis d’avoir reçu la reconnaissance officielle de la reine.

«Sa Majesté a été un merveilleux partisan de Lovehoney alors que nous sommes devenus la première marque mondiale de bien-être sexuel.

«Le patronage royal nous aidera à créer plus d’emplois à notre siège de Bath et dans nos bureaux internationaux, et à diffuser le message du bonheur sexuel dans le monde entier.»

Lovehoney possède huit sites Web dans le monde, y compris aux États-Unis, et emploie environ 300 personnes.