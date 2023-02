La firme de «fuite de laboratoire» de Wuhan Covid fait TOUJOURS des tests de virus de chauve-souris mortels financés par les États-Unis qui «pourraient déclencher une nouvelle pandémie»

Une FIRM sous le feu des origines de Covid continue de faire des tests de virus mortels qui pourraient déclencher une nouvelle pandémie, a averti un haut sénateur américain.

Le gouvernement américain a distribué des MILLIONS à EcoHealth Alliance pour de nouveaux projets “dangereux”, peut révéler The Sun Online.

Le gouvernement américain a distribué des millions à EcoHealth Alliance Crédit : AP : Associated Press

Des chercheurs étudient les coronavirus de chauve-souris à l’Institut de virologie de Wuhan

Une expérience de chauve-souris illustrée dans un article rédigé par EcoHealth Alliance Crédit : Alliance ÉcoSanté

Une victime du virus Nipah, qui endommage le cerveau, est enterrée au Kerala, en Inde Crédit : Reuters

C’est malgré les questions qui font toujours rage sur son rôle dans la prétendue fuite de laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan en Chine lors de tests effrayants sur les chauves-souris.

Les projets actuels de l’EcoHealth Alliance comprennent des expériences avec des chauves-souris et des hamsters sur le virus mortel Nipah qui gonfle le cerveau au Bangladesh.

Nipah est répertorié comme une menace potentielle pour l’humanité par l’Organisation mondiale de la santé.

Dans d’autres tests, des souris humanisées sont infectées par des virus zoonotiques en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie, selon des documents de subvention.

La sénatrice américaine Joni Ernst a appelé le Congrès à cesser immédiatement d’accorder des subventions pour ces expériences.

Lorsqu’on lui a demandé si la recherche financée par les États-Unis pourrait déclencher une autre pandémie, elle a déclaré à The Sun Online : “Bien sûr.”

Elle a ajouté: “C’est pourquoi nous avons vraiment besoin de comprendre ce qu’ils faisaient (à Wuhan).

“Et certainement s’ils vont continuer avec des expériences dangereuses. L’argent des contribuables fédéraux ne devrait pas y aller.

“C’est extrêmement préoccupant pour moi que nous continuions à acheminer des dollars vers cette organisation… sans savoir s’ils faisaient partie de la pandémie mondiale.

“Si nous espérons prévenir de tels incidents à l’avenir, nous devons connaître l’origine du virus et savoir si EcoHealth y a été impliqué.”

Les scientifiques d’EcoHealth Alliance ont étudié les coronavirus de chauve-souris avec des chercheurs du laboratoire de Wuhan pendant plus de dix ans – financés par des subventions des États-Unis.

Des dizaines d’experts – dont l’Organisation mondiale de la santé – ont depuis suggéré que Covid aurait pu s’échapper du laboratoire de Wuhan – et ont lié l’épidémie au projet d’EcoHealth.

Le sénateur Ernst a déclaré que l’entreprise était coupable de « complaisance ou de dissimulation » après qu’une enquête du ministère de la Santé et des Services sociaux a révélé les subventions « mal gérées » à but non lucratif à Wuhan.

Elle a ajouté: “EcoHealth Alliance est finalement responsable de ne pas avoir dit au monde ce qui se passait réellement à l’Institut chinois de Wuhan.

“EcoHealth a été payé des millions, promettant que leur chasse aux virus des chauves-souris protégerait le monde d’une pandémie… eh bien, le monde a eu une pandémie, et EcoHealth continue de recevoir des millions.”

Les projets en cours d’EcoHealth Alliance Bengladesh – 1,7 million de dollars – Expériences sur le virus Nipah, y compris “infections expérimentales chez les chauves-souris et les hamsters”

– 1,7 million de dollars – Expériences sur le virus Nipah, y compris “infections expérimentales chez les chauves-souris et les hamsters” Thaïlande, Singapour et Malaisie – 4,5 millions de dollars – Exploration de virus zoonotiques et tests utilisant des souris humanisées

– 4,5 millions de dollars – Exploration de virus zoonotiques et tests utilisant des souris humanisées Philippines – 2,9 millions de dollars – Réduire la menace de propagation virale de la faune

– 2,9 millions de dollars – Réduire la menace de propagation virale de la faune Libéria – 4,9 millions de dollars – Réduction de la menace des agents pathogènes à haut risque causant des maladies fébriles

– 4,9 millions de dollars – Réduction de la menace des agents pathogènes à haut risque causant des maladies fébriles Inde – 2,9 millions de dollars – Biosurveillance pour la propagation des virus dans les zones rurales

– 2,9 millions de dollars – Biosurveillance pour la propagation des virus dans les zones rurales Tanzanie – 4,9 millions de dollars – Réduction de la menace de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Des experts ont affirmé que l’Institut de virologie de Wuhan avait mis le monde en danger en menant des expériences dites de “gain de fonction” pour concevoir des virus chimériques.

Cette “soupe” consiste à extraire des virus d’animaux pour les concevoir dans un laboratoire afin de les rendre plus transmissibles et mortels pour l’homme.

Et les documents obtenus par The Intercept montrent qu’EcoHealth Alliance travaillait sur le gain de recherche de fonction avec le laboratoire, ont déclaré des experts.

EcoHealth Alliance et l’Institut national de la santé ont tous deux nié avoir mené ce type de recherche en Chine.

Mais malgré cela, The Sun Online peut révéler qu’EcoHealth a continué à recevoir 46 millions de dollars (38 millions de livres sterling) du gouvernement américain.

Les demandes de subvention montrent que l’entreprise – qui a pour mission de prévenir les pandémies – mène des expériences sur des chauves-souris, des hamsters et des souris humanisées dans des laboratoires du monde entier.

EcoHealth Alliance a nié tout acte répréhensible au cours de ses expériences – et a catégoriquement nié tout lien avec les origines de Covid.

De nouveaux documents sur leurs dernières subventions ont été publiés sur The Sun Online par le groupe de pression anti-expérimentation animale The White Coat Waste Project.

Dans tout système rationnel, EcoHealth serait exclu – à l’échelle du gouvernement et de façon permanente – de recevoir un financement gouvernemental Richard Ebright

Sur le total des fonds accordés au cours des trois dernières années, 26 millions de dollars provenaient du département américain de la Défense, 11,2 millions de dollars de l’USAID et 6,9 millions de dollars des National Institutes of Health.

Les législateurs et les scientifiques ont maintenant appelé à mettre fin à la “chasse imprudente aux virus dans le monde”.

Richard Ebright, expert en biosécurité et professeur de chimie et de biologie chimique à l’Université Rutgers, a déclaré à The Sun Online qu’EcoHealth Alliance devrait être interdit de recevoir de l’argent pour la “recherche à haut risque”.

Le Dr Ebright a déclaré qu’il était “plus probable qu’improbable que des recherches imprudentes d’EcoHealth et de ses partenaires de Wuhan aient causé la pandémie de Covid”.

“C’est un scandale que l’EcoHealth continue de recevoir des dizaines de millions de dollars de financement du gouvernement américain et continue pour la découverte de virus à haut risque, le gain de fonction du virus et la recherche sur les agents pathogènes pandémiques potentiels améliorés par le virus”, a-t-il déclaré.

“Dans tout système rationnel, EcoHealth serait exclu – à l’échelle du gouvernement et de façon permanente – de recevoir un financement gouvernemental.

“Ses recherches à haut risque seraient interrompues et son rôle possible dans la perte de plus d’un million de vies américaines et d’un billion de dollars américains serait étudié à l’aide de tous les outils d’enquête disponibles.”

Selon une plainte déposée par White Coat Waste Project en 2021 auprès des National Institutes of Health, EcoHealth Alliance a enfreint la loi en omettant de divulguer que son travail à Wuhan était soutenu par les fonds des contribuables.

Dr Shi Zhengli de l’Institut de virologie de Wuhan avec Peter Daszak, le chef d’EcoHealth Alliance Crédit : 60 minutes

L’Institut de virologie de Wuhan a reçu un financement du gouvernement américain Crédit : Reuters

Peter Daszak a été confronté à des questions après qu’il est apparu que son organisation avait acheminé de l’argent vers le laboratoire de Wuhan Crédit : AFP

Justin Goodman, vice-président senior du White Coat Waste Project, a déclaré qu’EcoHealth Alliance “a acheminé l’argent des contribuables américains vers le laboratoire de Wuhan pour des expériences sur des animaux dangereux qui ont probablement causé la pandémie”.

“Les contribuables ne devraient pas être obligés de financer des blouses blanches imprudentes qui gaspillent de l’argent, enfreignent la loi et mettent la santé publique en péril”, a-t-il déclaré.

EcoHealth a déclaré que l’enquête du gouvernement américain avait révélé qu’il “se conformait aux exigences fédérales 99% du temps”.

Les preuves de la fuite de Covid d’un laboratoire se sont accumulées au cours des deux dernières années alors que les scientifiques, les chercheurs et les gouvernements recherchent des réponses et avancent avec des preuves.

Alors que la recherche de réponses se poursuit, le représentant du Texas Briscoe Cain a présenté une résolution en janvier de cette année exhortant le Congrès à enquêter pour savoir si une fuite de laboratoire à Wuhan a déclenché la pandémie.

La majorité nouvellement installée à la Chambre des États-Unis a déclaré qu’elle accordait la priorité aux enquêtes sur les origines de Covid.

Et en décembre, un rapport publié par les républicains du comité spécial permanent de la Chambre sur le renseignement a déclaré que Covid aurait pu fuir du laboratoire de Wuhan lors d’un programme secret chinois d’armes biologiques.

Le représentant Guy Reschenthaler a également présenté une nouvelle législation interdisant à EcoHealth Alliance de recevoir tout autre financement fédéral.

La loi Defund EcoHealth Alliance empêcherait que des fonds soient “mis à disposition à quelque fin que ce soit” pour l’organisation à but non lucratif.

Cela vient après que le Dr Andrew Huff, ancien vice-président d’EcoHealth Alliance, a affirmé que Covid avait été génétiquement modifié à Wuhan grâce à une recherche sur le gain de fonction financée par le gouvernement américain – et une mauvaise biosécurité a conduit à une fuite de laboratoire.

Les National Institutes of Health ont précédemment déclaré dans une lettre au Congrès que les virus de chauve-souris qu’EcoHealth Alliance étudiait à Wuhan ne pouvaient pas être devenus le virus qui cause Covid.

Les scientifiques et les chercheurs n’ont pas encore été en mesure de déterminer les origines de la pandémie – une fuite de laboratoire et une source naturelle étant toutes deux sondées.

EcoHealth Alliance a affirmé que “le consensus émergent, basé sur des preuves scientifiques examinées par des pairs, est que Covid est né d’un débordement zoonotique”.

Dans une déclaration à The Sun Online, Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, a nié que l’organisation ait mené des recherches sur le gain de fonction en Chine.

Il a également déclaré que leurs travaux prévus sur les coronavirus au Vietnam, au Laos et au Myanmar n’impliqueront pas d’expérimentations animales.

Des questions ont fait rage pour savoir si Covid avait fui de ce laboratoire à Wuhan Crédit : AP