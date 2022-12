La firme de Donald Trump coupable d’avoir fraudé le fisc pendant plus de 15 ans | Nouvelles américaines

La société immobilière de Donald Trump a été reconnue coupable d’avoir mené un stratagème criminel pour frauder le fisc pendant plus de 15 ans.

Le programme mis en œuvre par l’organisation Trump prévoyait d’éviter de payer des impôts sur le revenu des particuliers sur des avantages tels que des appartements gratuits et des voitures de luxe.

La firme qui exploite des hôtels, des terrains de golf et d’autres biens immobiliers à travers le monde avait plaidé non coupable.

L’ancien président américain n’a pas été personnellement inculpé dans cette affaire.

La Trump Organization avait fait valoir que le directeur financier Allen Weisselberg avait exécuté le stratagème pour son propre bénéfice.

Il est en congé payé et a déclaré avoir reçu plus d’un million de dollars en salaire et primes cette année.