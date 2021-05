La FIR a déposé une plainte contre Kangana Ranaut pour avoir prétendument diffusé de la «  propagande haineuse  » au Bengale occidental

Après avoir été suspendu sur Twitter pour avoir violé leurs politiques, un nouveau FIR a été déposé contre l’acteur de Bollywood Kangana Ranaut pour avoir prétendument répandu de la propagande haineuse et incité à la violence communautaire au Bengale occidental.

La plainte a été déposée par un activiste et porte-parole Riju Dutta qui a également allégué que Kangana avait dénigré l’image de la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banarjee. Dans la lettre, il a exhorté à prendre les mesures nécessaires contre Kangana.

La plainte disait: « Mme Ranaut a publié plusieurs messages de son pseudo Instagram officiel vérifié portant l’URL: http://instagram.com/kanganaranaut?igshid=2yruw6zd7j dans la section » Histoire « . Elle a également déformé et dénigré l’image l’honorable ministre en chef du Bengale occidental – Smt. Mamata Banerjee. Elle doit donc être accusée de propagande haineuse visant à inciter à la violence au Bengale occidental. «

L’action intervient après que Kangana, en réaction à la violence post-électorale au Bengale, ait fouillé directement la ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee.

Après ses tweets, le compte Twitter de Kangana a été suspendu, puis elle a commencé à publier sur Instagram. Selon un porte-parole de Twitter, le compte de Kangana provoquait constamment de la colère et de la violence, ce qui diminuait la valeur de la conversation publique mondiale sur la plate-forme.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, le projet très attendu de Kangana, « Thalaivi », qui devait sortir en salles le 23 avril, a été reporté cette année en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Inde.

En dehors de cela, elle a également «Tejas», «Dhaakad» et «Manikarnika Returns: The Legend Of Didda» dans le pipeline. Kangana a également signé pour jouer le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi dans un drame politique à venir.