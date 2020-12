FLORENCE, Italie: Nikola Milenkovic a marqué avec le dernier coup de pied du match lorsque la Fiorentina a sauvé un match nul 1-1 avec Gênes dans un combat entre deux équipes de Serie A menacées de relégation lundi.

Marko Pjaca a mis Gênes en tête à la 89e minute pour mettre son équipe sur la bonne voie pour ce qui serait leur première victoire depuis le premier jour de la saison le 20 septembre.

Cependant, il y avait beaucoup de temps supplémentaire dans un match qui a été retardé à plusieurs reprises par des blessures et des critiques vidéo, et la Fiorentina en a profité. Gênes a raté des occasions répétées de dégager le ballon lors de la dernière attaque désespérée de la Fiorentina à la huitième minute de prolongation et le ballon est finalement tombé sur le défenseur Milenkovic, qui a vu son premier tir bloqué et a frappé au rebond.

Gênes est resté 19e et dans la zone de relégation, deux places et trois points derrière la Fiorentina.

La Fiorentina aurait pu ouvrir le score lorsque Giacomo Bonaventura a tapé un coup de Dusan Vlahovic à la 70e, mais une critique vidéo a fermé le but pour une faute d’accumulation.

Les deux équipes ont été blessées dans une bataille exténuante entre des clubs en danger de chute en Serie B. Gênes a joué avec un gardien de réserve pendant une demi-heure après que Federico Marchetti ait été blessé avec un problème évident à la cuisse. Le milieu de terrain gauche de la Fiorentina Gaetano Castrovilli en première période et Gênes a dû remplacer le défenseur Cristian Zapata.

