Lorsqu’il est revenu à la direction de la Fiorentina le 9 novembre, Cesare Prandelli a sans aucun doute retrouvé un rappel de son meilleur et de son pire moment depuis son premier passage avec le club en La ViolaL’homme vedette et vice-capitaine, Franck Ribéry.

Prandelli, qui a de nouveau été nommé patron de la Fiorentina après le limogeage de Giuseppe Iachini, a dirigé le club de 2005 à 2010. Lors de sa dernière saison, Ribéry faisait partie de l’équipe du Bayern Munich qui a battu la Fiorentina de manière controversée à l’extérieur pour les empêcher d’atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. . Arjen Robben a marqué un but sensationnel pour envoyer l’équipe allemande en demi-finale avec des buts à l’extérieur malgré une défaite 3-2 dans la nuit. Mais le but de la victoire à l’Allianz Stadium, qui s’est avéré décisif, était une tête de Miroslav Klose, qui était clairement hors-jeu lorsqu’il a terminé de près.

Que la Fiorentina ne soit pas revenue dans la compétition depuis et, par conséquent, n’ait pas été en mesure de se venger de cette erreur fait toujours mal aux gens du club. Prandelli a même plaisanté en prenant le poste en disant qu’il en parlerait à Ribéry dès que possible.

« Je ne l’ai pas revu depuis cette soirée de la Ligue des champions à Munich où il y a eu ce vol incroyable », a déclaré Prandelli à propos du Français en novembre. «Dès que je l’ai vu, je lui dirai qu’il est un voyou.

Le retour de Prandelli en Fiorentina a été au mieux décevant, avec trois défaites et trois nuls lors de ses six premiers matches, mais une superbe victoire 3-0 à la Juventus avant Noël, la première défaite des champions de la saison, a montré qu’il avait toujours la magie pour ramener cette équipe à sa place en Italie.

Prandelli a passé six ans en tant que joueur avec le Bianconeri de 1979 à 1985 et y remporte trois titres de Serie A, ainsi que la Coupe des vainqueurs de coupe et la Coupe d’Europe. Bien que la reconstruction de la Fiorentina ne soit pas facile – elle est 14e avec seulement trois victoires en 14 matchs – la confiance tirée de sa victoire à Turin aidera grandement. Il est vrai que la Juve a marqué un but et un homme dans les 18 premières minutes, mais une équipe de la Fiorentina sans confiance n’a pas paniqué lorsqu’elle est soudainement devenue favorite pour le match, faisant preuve d’une immense maturité pour remporter une victoire aussi choquante.

Prandelli, centre, a été superbe lors de son premier passage en tant que patron de la Fiorentina et alors qu’il part d’une pire position en 2020, les signes et le talent sont là pour une course similaire. Mattia Ozbot / Soccrates / Getty Images

Cela n’a pas toujours été le cas pour l’équipe de Toscane sur la côte ouest de l’Italie. La Fiorentina était des habitués de la Ligue des champions lors du premier passage de Prandelli au club. Depuis le départ de Prandelli en 2010, la Fiorentina s’est qualifiée pour la Ligue Europa à quatre reprises, mais a été plus près de la relégation que les places continentales depuis 2017. L’espoir sera que Prandelli puisse ramener le facteur de bien-être au Stadio Artemio Franchi.

Bien qu’elle n’ait pas réussi à se qualifier pour l’Europe ou même à se rapprocher ces dernières saisons, le sentiment général est que la Fiorentina est un géant endormi rempli de qualité et n’a besoin que du bon manager pour tirer le meilleur parti des joueurs. Chez les ailiers Ribery, 37 ans, et Jose Callejon, 33 ans, ils se vantent d’avoir des joueurs expérimentés à la fois pour défier et remporter les plus gros prix: Ribéry a remporté neuf titres de Bundesliga au Bayern, ainsi que la Ligue des champions dans le cadre du Treble en 2013. En tout, il a remporté 23 trophées majeurs à Munich. Callejon a remporté un titre de la Liga au Real Madrid et la Coppa Italia à deux reprises avec Napoli.

Il y a aussi de jeunes talents émergents. Le défenseur central Nikola Milenkovic, 23 ans, a suscité l’intérêt de certains des plus grands clubs européens comme Manchester United et Barcelone, tandis que le meneur de jeu Gaetano Castrovilli, 23 ans, est déjà un international italien. le Azzurri ont un grand nombre de jeunes joueurs talentueux à leur disposition, mais l’ancien international italien Antonio Cassano a récemment déclaré qu’il pensait que Castrovilli était celui qui continuerait à avoir la meilleure carrière de ce qu’il a vu jusqu’à présent.

Christian Kouame, 22 ans, a impressionné à Gênes, où il a bien lié Krzysztof Piatek, et Sofyan Amrabat, 24 ans, a été le battement de cœur de l’équipe de Vérone qui a terminé neuvième la saison dernière. Peut-être que le joueur qui a le plus à gagner de l’arrivée de Prandelli est l’attaquant de 20 ans Dusan Vlahovic, compte tenu de l’impressionnant bilan de l’ancien patron italien pour tirer le meilleur parti des avant-centres. Adrian Mutu, Adriano, Alberto Gilardino, Luca Toni et Stevan Jovetic ont tous connu certaines de leurs meilleures saisons sous la direction de Prandelli, alors qu’il est également le manager de l’équipe nationale qui a sans doute obtenu le meilleur retour de Mario Balotelli et Cassano.

Mutu, qui a joué sous la direction de certains des meilleurs managers du jeu dans des clubs comme Chelsea et la Juventus, a désigné son ancien manager de Parme et de la Fiorentina comme le plus important de sa carrière.

« Je pense que Prandelli a été un mentor non seulement pour moi, mais pour chaque joueur qu’il a entraîné », a déclaré Mutu en 2016. « Parmi les autres grands tacticiens avec lesquels j’ai travaillé, citons [Claudio] Ranieri, [Fabio] Capello, [Marcello] Lippi, [Jose] Mourinho. Ils ont des méthodes différentes de celles de Prandelli. Ils travaillaient avec de grandes équipes et ils n’avaient pas besoin d’expliquer trop; ils ne sont pas entrés dans les détails avec moi comme Prandelli l’a fait. «

En 2014, Gilardino a été amèrement déçu de ne pas être inclus dans l’équipe italienne de Prandelli pour la Coupe du monde, mais a tout de même réservé des éloges pour leur temps ensemble.

« Je m’attendais à un appel téléphonique de sa part », a déclaré Gilardino à propos de Prandelli à l’époque. « Je pensais que nous avions une relation différente après six ou sept ans ensemble. Cela ne s’est pas produit mais je n’en veux pas, mes opinions sur lui restent les mêmes. A Parme, il m’a transformé en footballeur. Il a montré moi comment me déplacer dans la surface de réparation et être décisif. Cependant, je suis certainement déçu par son comportement. «

La grande victoire de la Fiorentina sur la Juventus était la première du deuxième mandat de Prandelli en tant que manager, après trois nuls et trois défaites, mais cela montrait de quoi cette talentueuse équipe était capable. Massimiliano Ferraro / NurPhoto via Getty Images

Prandelli a peut-être été hors du jeu pendant longtemps, n’ayant pas duré plus d’un an dans aucun rôle depuis son départ d’Italie en 2014, et son début de vie décevant à Florence n’aura pas eu trop d’impulsions, mais par rapport à Montella et Iachini, il a un CV footballistique beaucoup plus impressionnant.

Prandelli est également l’un des gentils joueurs du football. Après des périodes impressionnantes à Atalanta et à Parme, il a obtenu sa grande pause à Rome, mais a démissionné pour s’occuper de sa femme malade. Il est un ardent défenseur des mesures antiracistes dans le football italien. En 2013, il a félicité l’attaquant de l’AC Milan Kevin-Prince Boateng pour avoir quitté le terrain à la suite d’abus et, cinq ans plus tard, a déclaré qu’il voulait embrasser toutes les victimes. Pendant cette période en tant que manager de l’Italie, il a également appelé à la fin du « tabou » contre les homosexuels dans le football et a déclaré que l’homophobie était un autre type de racisme.

Après avoir quitté le poste de Roma, son prochain rôle était de manager de la Fiorentina et il a pris le club d’une équipe qui venait de rentrer en Serie A après la faillite des habitués de la Ligue des champions. Dans Luca Toni, il a eu une grève qui a battu tout le monde en Europe pour remporter le Soulier d’Or en 2005-06, tout en créant le fantastique partenariat de grève de Mutu et Gilardino à Parme et à la Fiorentina.

L’un de ses sommets à Florence a sans aucun doute été de gagner à domicile et à l’extérieur contre Liverpool en Ligue des champions alors qu’ils dominaient leur groupe, éliminant l’équipe de Rafa Benitez, en route vers leur sortie amère aux mains du Bayern en 2010.

Plus tard cette année-là, Prandelli est parti prendre le poste de l’équipe nationale italienne et, dirigé par un superbe Balotelli, a emmené une équipe d’Azzurri non acquise à la finale de l’Euro 2012 où elle a été battue par l’Espagne. Il a quitté le rôle après l’élimination de l’Italie lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2014 et est devenu un peu nomade, avec de courts séjours à Galatasaray et Valence avant de déménager à Dubaï pour prendre en charge Al-Nasr. Prandelli est revenu en Serie A avec Gênes en décembre 2018, mais a quitté sept mois plus tard, avec son premier emploi depuis.

Il semble presque bizarre de penser à la Fiorentina comme une équipe difficile pour la Ligue des champions jusqu’à ce que vous regardiez le succès de l’Atalanta au cours des dernières saisons et que vous vous demandiez: pourquoi la partie toscane ne peut-elle pas le faire? La Fiorentina est une équipe prête pour le football européen, qui n’attend que le bon leadership. Sassuolo est dans le mix cette saison, tandis que Vérone est également à portée de main des six premiers. Pourquoi la Fiorentina ne peut-elle pas les rejoindre?

La Viola sont un club énorme avec une base de fans exigeante, mais Prandelli a montré qu’il pouvait gérer la pression et qu’il restait son entraîneur le plus ancien. Le président américain de la Fiorentina, Rocco B. Commisso, a jusqu’à présent été patient avec les dirigeants, donnant à Montella et à Iachini plus de temps que la plupart d’entre eux. Et avec le bon soutien d’en haut, peut-être que Prandelli pardonnera enfin à Ribéry si, ensemble, ils peuvent ramener le football européen à la Fiorentina.