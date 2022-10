La Fiorentina en colère contre le chant raciste dirigé contre le propriétaire Rocco Commisso par les fans d’Atalanta

La Fiorentina a exigé l’intervention du gouvernement après que son propriétaire Rocco Commisso ait été la cible de chants qu’ils ont qualifiés de “racistes” avant la défaite 1-0 de dimanche à Atalanta.

Dans un communiqué, le directeur général de la Fiorentina, Joe Barone, a déclaré que les fans d’Atalanta avaient abusé racialement de Commisso, les médias italiens rapportant des chants se moquant de ses origines du sud de l’Italie.

A LIRE AUSSI | Serie A : la Juventus bat Bologne 3-0 à Turin

Commisso est né en Calabre aux portes de l’Italie, mais alors qu’il était encore enfant, il a déménagé à New York, où il est finalement devenu citoyen américain et riche magnat des médias.

“Aujourd’hui, nous avons été témoins d’un épisode honteux, non pas d’un individu mais de tout un peuple”, a déclaré Barone, également italo-américain.

“Nous avons combattu le racisme en Amérique et aujourd’hui en Italie nous avons une situation inacceptable. Non seulement la ligue doit intervenir, mais aussi le CONI (comité olympique italien) et le gouvernement.

“Nous sommes dégoûtés et nous nous attendons à une punition sévère.”

En Italie, les chants contre les sudistes – connus sous le nom de «discrimination territoriale» – sont pris aussi au sérieux que les abus raciaux contre les Noirs en raison de l’histoire de la discrimination à leur encontre dans la région nord la plus riche du pays, comme Bergame, où Atalanta est basée.

La cible la plus courante de ces chants est Napoli, le club le plus grand et le plus reconnaissable du sud de l’Italie.

En août, la Fiorentina a été condamnée à une amende de 15 000 euros pour des chants demandant l’explosion du Vésuve, un chant si populaire parmi les fans de football qu’il s’est même retrouvé sur le service de streaming musical Spotify.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici